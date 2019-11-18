Продукт недели: киви

Что нужно:

6 киви

2 банана

70 г сливочного масла

200 г песочного печенья

500 мл натурального йогурта

70 г сахара

30 г желатина

40 г миндальных лепестков

Как приготовить:

Шаг 1. Печенье измельчите в крошку, тщательно смешайте с размягченным сливочным маслом, распределите тесто тонким слоем в застеленную бумагой для выпекания форму и уберите в холодильник на полчаса.

Шаг 2. Четыре киви нарежьте кубиками, выложите в сотейник, добавьте сахар и прогрейте на среднем огне пару минут, чтобы выделился сок, затем остудите. Бананы очистите и нарежьте кружочками.

Шаг 3. Залейте желатин 190 мл холодной воды и оставьте на полчаса. Когда он набухнет, растворите желатин на водяной бане (или в микроволновке). Шаг 4. Влейте желатин и йогурт в киви и хорошо перемешайте.

Шаг 5. На корж выложите бананы, залейте йогуртовой массой и уберите в холодильник на ночь.

Шаг 6. Готовый торт украсьте нарезанными на дольки киви и миндальными лепестками.