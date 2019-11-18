Продукт недели: киви
5 интересных фактов о киви
- Что было раньше: курица или яйцо? А точнее, птичка киви или ягода (да-да, ягода)? Первой была все же маленькая экзотическая птичка, так как своим названием не менее экзотическая ягода с теми в меру сладкими, в меру кислыми вкусовыми характеристиками обязана именно ей – его ей дал новозеландский селекционер из-за их внешнего сходства, который и вывел современный киви. Однако родина продукта – не далекая страна, где обитают хоббиты, а Китай.
- Киви на 84% состоит из воды, еще 12% приходится на углеводы и пищевые волокна, дисахариды и никотиновую кислоту, а вот белков и жиров в этом плоде практически нет (менее 1% первых и столько же вторых).
- Киви – мощный антиоксидант: дело в том, что этот продукт богат витамином С: которого в 100 г ягоды аж 92 мг (на порядок больше, чем в цитрусовых), а калия – больше, чем в банане. Также его рекомендуют в качестве скорой помощи для успокоения и укрепления нервной системы при чрезмерных нагрузках.
- Помимо того, что киви полезен для здоровья, он еще и для ценный продукт для стройности: продукт этот вкусный и низкокалорийный, способствует сжиганию жиров и содержит много клетчатки, необходимой для очищения организма.
- В Новой Зеландии в 1992 году вывели золотой киви, мякоть которого не зеленая, а ярко-желтая, а вкус более насыщенный. В другие страны этот сорт не поставляется, так как и у себя на родине он очень дорог, а на экспротируемых территориях – вообще вряд ли будет доступен широкой аудитории. Кстати, в Китае хотят вырастить красный киви, но пока безуспешно.
«Киви – очень вкусная, но, к сожалению, не имеющая сильного аромата ягода. А еще в ней очень много сахара, потому я использую этот продукт со всевозможными тропическими миксами: смешиваю его с апельсином, папайей, маракуйей, чтобы придать блюду вкус экзотики. Но в целом киви не очень часто используется на кухнях в ресторанах. Ценность и польза этой ягоды состоит для меня в том, что можно ее использовать в маринадах для мяса, главное – не перестараться и не передержать, иначе мясо превратится в кашу – в киви содержится папаин, который разъедает все на свете (открою вам секрет: на основе этого вещества сделан разрыхлитель для мяса, который зачастую используют в ресторанах не очень высокого качества). А еще я знаю интересный факт – желе с киви приготовить нельзя, так как из-за высокой кислотности продукта желатин буквально отказывается работать, и желе никогда не затвердеет. На своей кухне я всегда отдаю предпочтение золотому киви, так как он более сладкий и менее кислый».
Йогуртовый торт с киви и бананами
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 6 киви
- 2 банана
- 70 г сливочного масла
- 200 г песочного печенья
- 500 мл натурального йогурта
- 70 г сахара
- 30 г желатина
- 40 г миндальных лепестков
Как приготовить:
Шаг 1. Печенье измельчите в крошку, тщательно смешайте с размягченным сливочным маслом, распределите тесто тонким слоем в застеленную бумагой для выпекания форму и уберите в холодильник на полчаса.
Шаг 2. Четыре киви нарежьте кубиками, выложите в сотейник, добавьте сахар и прогрейте на среднем огне пару минут, чтобы выделился сок, затем остудите. Бананы очистите и нарежьте кружочками.
Шаг 3. Залейте желатин 190 мл холодной воды и оставьте на полчаса. Когда он набухнет, растворите желатин на водяной бане (или в микроволновке). Шаг 4. Влейте желатин и йогурт в киви и хорошо перемешайте.
Шаг 5. На корж выложите бананы, залейте йогуртовой массой и уберите в холодильник на ночь.
Шаг 6. Готовый торт украсьте нарезанными на дольки киви и миндальными лепестками.
Фото: vostock-photo
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