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Продукт недели: хурма

Вяжет или нет? Найти ответ на этот вопрос может только тот, кто попробует. Угадать сложно, даже если вам будут обещать: «Не плод — сахар». Раньше хозяйки клали их в морозилку, замораживали и... плод становился сладким, но мягким.

5 интересных фактов

  1. Раньше считалось, что этот плод родом из Китая, но очень быстро о нем узнали далеко за пределами Восточной Азии. Хурма утоляет голод, в ней содержится множество витаминов и микроэлементов, которые приносят пользу организму. Хурма является одним из основных источников такого микроэлемента, как йод.
  2. Хурма — плод для сладкоежек, мечтающих похудеть. Средний фрукт содержит около 60 килокалорий, но благодаря высокому содержанию глюкозы и клетчатки хурма дает быстрое ощущение сытости, которое сохраняется достаточно долго.
  3. Плод обладает очень мощным бактерицидным действием, особенно в отношении кишечной и сенной палочки, а также золотистого стафилококка.
  4. У хурмы мочегонное действие, а содержащийся в ней магний снижает риск образования камней в почках, выводя соли натрия. Поэтому, заметив отечность, не спешите в аптеку за мочегонными средствами, а попробуйте приготовить коктейль, взбив в блендере мякоть хурмы со стаканом молока и мороженого.
  5. Фрукт шарон — это гибрид японской хурмы с яблоком. В отличие от своего родича из Азии, он содержит меньше вяжущей кислоты, поэтому на вкус более приятный. В нем также отсутствуют косточки. У шарона тонкая блестящая кожица и мякоть твердая, как у яблока. И есть его можно как яблоко — просто кусать. По вкусу шарон напоминает айву, яблоко и абрикос. Созревая поздней осенью, этот фрукт долго не теряет своих вкусовых качеств, причем чем больше он находится на холоде и морозе, тем слаще становится.

Сливочная буратта с пряной хурмой

Ресторан JOY, шеф-повар Антон Патанькин

Вам понадобится (на 1 порцию):

  • Буррата — 125 г
  • Хурма — 90 г
  • Салатная заправка — 5 г
  • Мед — 5 г
  • Пекинский соус — 10 г
  • Кешью — 7 г
  • Чили — 4 г
  • Кинза — 3 г
  • Рукола — 7 г

Ингредиенты для салатной заправки:

  • Лимонный сок — 300 г
  • Мирин — 300 г
  • Масло оливковое — 600 г

Способ приготовления:

Буратту выложить в тарелку. Хурму нарезать крупными кусками, заправить пекинским соусом и выложить рядом с бураттой, а сверху — руколу. Салатную заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.

Фото: Shutterstock, архив ресторана

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