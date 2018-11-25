Продукт недели: хурма

5 интересных фактов
- Раньше считалось, что этот плод родом из Китая, но очень быстро о нем узнали далеко за пределами Восточной Азии. Хурма утоляет голод, в ней содержится множество витаминов и микроэлементов, которые приносят пользу организму. Хурма является одним из основных источников такого микроэлемента, как йод.
- Хурма — плод для сладкоежек, мечтающих похудеть. Средний фрукт содержит около 60 килокалорий, но благодаря высокому содержанию глюкозы и клетчатки хурма дает быстрое ощущение сытости, которое сохраняется достаточно долго.
- Плод обладает очень мощным бактерицидным действием, особенно в отношении кишечной и сенной палочки, а также золотистого стафилококка.
- У хурмы мочегонное действие, а содержащийся в ней магний снижает риск образования камней в почках, выводя соли натрия. Поэтому, заметив отечность, не спешите в аптеку за мочегонными средствами, а попробуйте приготовить коктейль, взбив в блендере мякоть хурмы со стаканом молока и мороженого.
- Фрукт шарон — это гибрид японской хурмы с яблоком. В отличие от своего родича из Азии, он содержит меньше вяжущей кислоты, поэтому на вкус более приятный. В нем также отсутствуют косточки. У шарона тонкая блестящая кожица и мякоть твердая, как у яблока. И есть его можно как яблоко — просто кусать. По вкусу шарон напоминает айву, яблоко и абрикос. Созревая поздней осенью, этот фрукт долго не теряет своих вкусовых качеств, причем чем больше он находится на холоде и морозе, тем слаще становится.
Сливочная буратта с пряной хурмой
Ресторан JOY, шеф-повар Антон Патанькин
Вам понадобится (на 1 порцию):
- Буррата — 125 г
- Хурма — 90 г
- Салатная заправка — 5 г
- Мед — 5 г
- Пекинский соус — 10 г
- Кешью — 7 г
- Чили — 4 г
- Кинза — 3 г
- Рукола — 7 г
Ингредиенты для салатной заправки:
- Лимонный сок — 300 г
- Мирин — 300 г
- Масло оливковое — 600 г
Способ приготовления:
Буратту выложить в тарелку. Хурму нарезать крупными кусками, заправить пекинским соусом и выложить рядом с бураттой, а сверху — руколу. Салатную заправку смешать с медом, полученной смесью полить салат сверху. Украсить блюдо кинзой, мелко нарезанным чили и орехами кешью.
Фото: Shutterstock, архив ресторана