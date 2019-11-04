Продукт недели: хрен
5 интересных фактов о хрене
- Хрен – многолетнее растение из семейства капустных. Его листья мощные, а корень мясистый, в кулинарии используют и то, и другое. Причем это растение исключительно живучее и может произрастать практически где угодно – некоторые виды хрена растут даже за Полярным кругом (вот это морозоустойчивость!).
- До сих пор никто толком не знает, где родина этого растения: кто-то утверждает, что он зародился еще в Древнем Египте, другие уверены, что в Древнем Риме, а третьи и вовсе заявляют о Древней Греции. Известно одно, жители этих стран действительно употребляли в пищу это растение, считая, что оно заряжает жизненной энергией. Зато ученые точно знают, что на Руси хрен выращивают и едят с IX века.
- Хрен богат витаминами и микроэлементами: в его составе эфирные масла, фосфор, железо, марганец, кальций, медь, калий, магний, витамины группы В, а также витамины С и Е.
- Хрен очень ценится за его целебные свойства, которые известны с древних времен. В США он даже признан стратегически важным продуктом для косметической и медицинской промышленности. Судите сами: хрен улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает отхаркивающим, противоцинготным, фитоцидным и желчегонным свойствами, полезен при заболеваниях печени, мочевого пузыря, кожных болезнях, подагре, ревматизме. Он незаменим для профилактики и терапии ОРЗ, ОРВИ и даже метастазов рака. А еще хрен – великолепный афродизиак.
- Васаби, кстати, тоже хрен, только японский. И ученые выяснили, что он препятствует росту бактерий, провоцирующих развитие кариеса, потому теперь вовсю думают, как создать зубную пасту с этим компонентом в составе.
Классическая хреновина
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 250 г корня хрена
- 500 г помидоров
- 70 г чеснока
- 1 жгучий перец
- 1 ч. л. сахара
- ½ ч. л. соли
Как приготовить:
Шаг 1. Помидоры помойте и нарежьте четвертинки, корни хрена вымойте, очистите ножом и разрежьте на кусочки среднего размера.
Шаг 2. Чеснок очистите и разрежьте каждую дольку напополам.
Шаг 3. Острый перец помойте и удалите плодоножку с семенами.
Шаг 4. Все овощи сложите в чашу блендера и измельчите. Полученный соус перелейте в эмалированную кастрюлю (металлическую или посуду из окисляющегося металла использовать нельзя). Добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Дайте постоять при комнатной температуре около 60 минут.
Шаг 5. Небольшие банки стерилизуйте, крышки прокипятите. Разложите хреновину по банкам, закройте крышками и уберите на хранение в прохладное место.
Фото: vostock-photo
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