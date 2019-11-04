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Продукт недели: хрен

Хрен – простой и незатейливый продукт, способный придать любому блюду огонька и пикантности. Но что вы знаете о нем, кроме вкусовых характеристик? А ведь хрен – растение с историей, которое ценится не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии. О том, чем так хорош этот продукт, узнайте из нового материала Passion.ru.

5 интересных фактов о хрене

  • Хрен – многолетнее растение из семейства капустных. Его листья мощные, а корень мясистый, в кулинарии используют и то, и другое. Причем это растение исключительно живучее и может произрастать практически где угодно – некоторые виды хрена растут даже за Полярным кругом (вот это морозоустойчивость!).
  • До сих пор никто толком не знает, где родина этого растения: кто-то утверждает, что он зародился еще в Древнем Египте, другие уверены, что в Древнем Риме, а третьи и вовсе заявляют о Древней Греции. Известно одно, жители этих стран действительно употребляли в пищу это растение, считая, что оно заряжает жизненной энергией. Зато ученые точно знают, что на Руси хрен выращивают и едят с IX века.
  • Хрен богат витаминами и микроэлементами: в его составе эфирные масла, фосфор, железо, марганец, кальций, медь, калий, магний, витамины группы В, а также витамины С и Е.
  • Хрен очень ценится за его целебные свойства, которые известны с древних времен. В США он даже признан стратегически важным продуктом для косметической и медицинской промышленности. Судите сами: хрен улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает отхаркивающим, противоцинготным, фитоцидным и желчегонным свойствами, полезен при заболеваниях печени, мочевого пузыря, кожных болезнях, подагре, ревматизме. Он незаменим для профилактики и терапии ОРЗ, ОРВИ и даже метастазов рака. А еще хрен – великолепный афродизиак.
  • Васаби, кстати, тоже хрен, только японский. И ученые выяснили, что он препятствует росту бактерий, провоцирующих развитие кариеса, потому теперь вовсю думают, как создать зубную пасту с этим компонентом в составе.

Классическая хреновина

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 250 г корня хрена
  • 500 г помидоров
  • 70 г чеснока
  • 1 жгучий перец
  • 1 ч. л. сахара
  • ½ ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Помидоры помойте и нарежьте четвертинки, корни хрена вымойте, очистите ножом и разрежьте на кусочки среднего размера.

Шаг 2. Чеснок очистите и разрежьте каждую дольку напополам.

Шаг 3. Острый перец помойте и удалите плодоножку с семенами.

Шаг 4. Все овощи сложите в чашу блендера и измельчите. Полученный соус перелейте в эмалированную кастрюлю (металлическую или посуду из окисляющегося металла использовать нельзя). Добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Дайте постоять при комнатной температуре около 60 минут.

Шаг 5. Небольшие банки стерилизуйте, крышки прокипятите. Разложите хреновину по банкам, закройте крышками и уберите на хранение в прохладное место.

Фото: vostock-photo

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