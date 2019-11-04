Продукт недели: хрен

Что нужно:

250 г корня хрена

500 г помидоров

70 г чеснока

1 жгучий перец

1 ч. л. сахара

½ ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Помидоры помойте и нарежьте четвертинки, корни хрена вымойте, очистите ножом и разрежьте на кусочки среднего размера.

Шаг 2. Чеснок очистите и разрежьте каждую дольку напополам.

Шаг 3. Острый перец помойте и удалите плодоножку с семенами.

Шаг 4. Все овощи сложите в чашу блендера и измельчите. Полученный соус перелейте в эмалированную кастрюлю (металлическую или посуду из окисляющегося металла использовать нельзя). Добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Дайте постоять при комнатной температуре около 60 минут.

Шаг 5. Небольшие банки стерилизуйте, крышки прокипятите. Разложите хреновину по банкам, закройте крышками и уберите на хранение в прохладное место.