Продукт недели: халва

Этот продукт известен миру более тысячи лет - из летописей, восточных сказок, например, «Тысяча и одна ночь», а также мифов и легенд. К примеру, Алладин приказывает Джину из волшебной лампы накрыть стол, на котором будет «лучшая в Багдаде халва». Как восточное чудо завоевало мир? В каждой стране у халвы свой вкус. Ее готовят на основе практически любого овоща или фрукта, крупы, семечек и орехов. Например, во Вьетнаме халву делают на основе местных бобов мунг маш. В Греции ее производят из смеси манки, грецких орехов и оливкового масла, с дополнением лимонного сока, корицы или изюма. В диетическом питании лидирует миндальная халва. Она содержит минимум жиров и максимум аминокислот.
5 интересных фактов о халве
- Рецепт халвы был придуман в V веке до нашей эры в Персии,для царя Дария I. Затем сладость быстро распространилась по всему Востоку. В каждой стране она приобретала свой вкус. Но по-прежнему лучшая халва, по признанию мировых экспертов, производится на родине этого продукта — в Иране. Там до сих пор существует особо почетная профессия, которая передается по наследству — канда-латчи, мастер по приготовлению халвы.
- Средневековый ученый, философ и врач Авиценна лечил халвой головные боли и болезни желудка кунжутным маслом, а ораторам советовал регулярно употреблять кунжутную халву. По его мнению, она полезна для связок и позволяет голосу набрать звучность и чистоту.
- С халвой связаны сотни обычаев и примет. Например, на торжестве в честь праздника весны и наступления нового года в Иране на столе должно быть 7 сакральных блюд, названия которых начинается на букву «S», при этом халва (samani) — одно из них. В Турции есть другая традиция - путешественника, вернувшегося из дальних стран, в первую очередь нужно угостить именно халвой. Также халва – обязательное кушанье на Ураза-байрам, главный мусульманский праздник, день окончания поста Рамадан.
- В России халву начали готовить в 19 веке, заменив малодоступные и дорогие орехи семенами подсолнечника. Что сделало халву только полезнее, а все благодаря наличию в семечках большого количества жиров, белков, витаминов и минералов. Халва из семечек подсолнечника замедляет процессы старения, избавляет от стресса, улучшает состояние волос и кожи. Словом, кладезь полезности. Первым производство такой халвы наладил грек Кази, на заводе в Одессе.
- Для халвы очень важна и температура хранения. Нельзя класть халву в холодильник или хранить в месте, где температура превышает 18 градусов. В таких условиях халва быстро окисляется и даже может стать источником отравления.
Манник с халвой
Вам понадобится:
- 100 г халвы,
- 1 стакан ряженки,
- 1 стакан манной крупы,
- 5 штук фиников,
- 30 г какао, 1 ч.л.разрыхлителя,
- 4 столовые ложки масла.
Приготовление:
В ряженку добавить манную крупу и оставить минут на 20 для набухания. Финики измельчить блендером, добавить какао и разрыхлитель. Смешать с манкой, добавить масло и снова перемешать. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для выпекания смазать растительным маслом и посыпать дно и бока манкой. Халву раскрошить. Вылить тесто в форму, сверху посыпать крошкой халвы. Выпекать до готовности (около 45 минут), готовность проверять деревянной палочкой.
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