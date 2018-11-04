Продукт недели: халва

Этот продукт известен миру более тысячи лет - из летописей, восточных сказок, например, «Тысяча и одна ночь», а также мифов и легенд. К примеру, Алладин приказывает Джину из волшебной лампы накрыть стол, на котором будет «лучшая в Багдаде халва». Как восточное чудо завоевало мир? В каждой стране у халвы свой вкус. Ее готовят на основе практически любого овоща или фрукта, крупы, семечек и орехов. Например, во Вьетнаме халву делают на основе местных бобов мунг маш. В Греции ее производят из смеси манки, грецких орехов и оливкового масла, с дополнением лимонного сока, корицы или изюма. В диетическом питании лидирует миндальная халва. Она содержит минимум жиров и максимум аминокислот.

5 интересных фактов о халве

Рецепт халвы был придуман в V веке до нашей эры в Персии,для царя Дария I. Затем сладость быстро распространилась по всему Востоку. В каждой стране она приобретала свой вкус. Но по-прежнему лучшая халва, по признанию мировых экспертов, производится на родине этого продукта — в Иране. Там до сих пор существует особо почетная профессия, которая передается по наследству — канда-латчи, мастер по приготовлению халвы. Средневековый ученый, философ и врач Авиценна лечил халвой головные боли и болезни желудка кунжутным маслом, а ораторам советовал регулярно употреблять кунжутную халву. По его мнению, она полезна для связок и позволяет голосу набрать звучность и чистоту. С халвой связаны сотни обычаев и примет. Например, на торжестве в честь праздника весны и наступления нового года в Иране на столе должно быть 7 сакральных блюд, названия которых начинается на букву «S», при этом халва (samani) — одно из них. В Турции есть другая традиция - путешественника, вернувшегося из дальних стран, в первую очередь нужно угостить именно халвой. Также халва – обязательное кушанье на Ураза-байрам, главный мусульманский праздник, день окончания поста Рамадан. В России халву начали готовить в 19 веке, заменив малодоступные и дорогие орехи семенами подсолнечника. Что сделало халву только полезнее, а все благодаря наличию в семечках большого количества жиров, белков, витаминов и минералов. Халва из семечек подсолнечника замедляет процессы старения, избавляет от стресса, улучшает состояние волос и кожи. Словом, кладезь полезности. Первым производство такой халвы наладил грек Кази, на заводе в Одессе. Для халвы очень важна и температура хранения. Нельзя класть халву в холодильник или хранить в месте, где температура превышает 18 градусов. В таких условиях халва быстро окисляется и даже может стать источником отравления.

Манник с халвой