Продукт недели: кефир

5 интересных фактов
- Знаетете ли вы, что впервые кефир начали делать на Кавказе. С этим связывают красивую легенду, в которой говорится, что пророк Мухаммед подарил горцам несколько горошин, из которых те впервые приготовили вкусный и лечебный напиток.
- Кефир позволяет восстановить природный баланс в организме, что возможно благодаря микроэлементам — фтору, меди, йоду, и витаминам, стимулирующим выработку энергии. Под воздействием полезных микроэлементов восстанавливается нервная система, кожа и нормализуются обменные процессы.
- Люди, в рационе которых преобладают мясные продукты, имеют повышенную кислотность в кишечнике, что повышает риск его заселения болезнетворными микроорганизмами, ухудшая состояние здоровья должны регулярно пить кефир, который помогает решить данную проблему.
- Напиток - отлично помогает успокоить нервную систему, поэтому полезно выпивать на ночь немного кефира, чтобы решить проблему бессонницы. Такое воздействие достигается благодаря триптофану — ароматической аминокислоте.
- А вот не стоит пить кефир: при повышенной кислотности желудка, а так же при индивидуальная непереносимость лактозы и наличие эпилепсии.
Окрошка на кефире
Ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
(4-5 порций):
- Редис 100 г
- Огурец 400 г
- Отварная говядина 100 г
- Отварной говяжий язык 100 г
- Яйцо 2 шт
- Картофель 300 г
Для заправки:
- Кефир\Сыворотка коровья 1,5 л
- Горчица 60 г
- Соль по вкусу
Приготовления:
Картофель посолить, поперчить и запечь в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца сварить вкрутую. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарезать средним кубиком. Нарезанные овощи и мясо разложить по тарелкам, залить их сывороткой, добавить горчицу и соль. Отдельно подать печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.
Фото: Shutterstock, архив ресторана