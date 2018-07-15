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Продукт недели: кефир

Кефир или любят или нет, пьют с пребиотиками и пребиотиками или совершенно обычный. На нем делают окрошку. а кто-то сидит на кефирной диете. В любом слчае большинство любителей кисломолочной продукции считают его очень полезным. Так ли это? Узнаем.

5 интересных фактов

  1. Знаетете ли вы, что впервые кефир начали делать на Кавказе. С этим связывают красивую легенду, в которой говорится, что пророк Мухаммед подарил горцам несколько горошин, из которых те впервые приготовили вкусный и лечебный напиток.
  2. Кефир позволяет восстановить природный баланс в организме, что возможно благодаря микроэлементам — фтору, меди, йоду, и витаминам, стимулирующим выработку энергии. Под воздействием полезных микроэлементов восстанавливается нервная система, кожа и нормализуются обменные процессы.
  3. Люди, в рационе которых преобладают мясные продукты, имеют повышенную кислотность в кишечнике, что повышает риск его заселения болезнетворными микроорганизмами, ухудшая состояние здоровья должны регулярно пить кефир, который помогает решить данную проблему.
  4. Напиток - отлично помогает успокоить нервную систему, поэтому полезно выпивать на ночь немного кефира, чтобы решить проблему бессонницы. Такое воздействие достигается благодаря триптофану — ароматической аминокислоте.
  5. А вот не стоит пить кефир: при повышенной кислотности желудка, а так же при индивидуальная непереносимость лактозы и наличие эпилепсии.

Окрошка на кефире

Ресторан «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова

Вам понадобится:

(4-5 порций):

  • Редис 100 г
  • Огурец 400 г
  • Отварная говядина 100 г
  • Отварной говяжий язык 100 г
  • Яйцо 2 шт
  • Картофель 300 г

Для заправки:

  • Кефир\Сыворотка коровья 1,5 л
  • Горчица 60 г
  • Соль по вкусу

Приготовления:

Картофель посолить, поперчить и запечь в мундире в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. Яйца сварить вкрутую. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарезать средним кубиком. Нарезанные овощи и мясо разложить по тарелкам, залить их сывороткой, добавить горчицу и соль. Отдельно подать печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.

Фото: Shutterstock, архив ресторана

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