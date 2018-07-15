Продукт недели: кефир

Кефир или любят или нет, пьют с пребиотиками и пребиотиками или совершенно обычный. На нем делают окрошку. а кто-то сидит на кефирной диете. В любом слчае большинство любителей кисломолочной продукции считают его очень полезным. Так ли это? Узнаем.