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Продукт недели: каштан

Осень – сезон каштанов. По всей Европе витает аромат от жаровен, а все рестораны предлагают блюда с этим необычным орехом - супы, суфле, салаты, выпечку и чудесные десерты.

Каштан бывает двух видов – конский (используется в фармакологии) и съедобный. Последний можно отличить по длинным зубчатым листьям, которые крепятся к черенку не «звездочкой», а поодиночке. Сами съедобные орешки сильно приплюснутые, с тонкой темно-коричневой скорлупой. Ядро у каштана белое, со сладковатой мякотью – в поджаренном виде его вкус напоминает рассыпчатый картофель. Плоды каштана – древний продуктов питания. Уже Исайя и Гомер писали о каштанах, а в религии кельтов и на Кавказе это дерево считалось священным. Каштан, наряду с лавром, рос в заповедных лесах доримской эпохи. Старейший каштан, записанный в книгу Гиннеса, найден на Сицилии, его возраст три или четыре тысячи лет, а окружность – почти 58 м.

Блюда из каштана французы и итальянцы готовили задолго до того, как из Нового Света в Европу завезли картофель и кукурузу. Самый простой и самый древний способ есть каштаны - разогреть духовку (жаровню), выложить орехи одним слоем на противень и печь около 10 минут. Предварительно на каждом орехе надо сделать надрезы, иначе скорлупа разорвется, как попкорн.

5 интересных фактов

  1. Каштан – самый низкокалорийный из орехов. В 30 г запеченного каштана всего 1 г жира и 70 ккал. Зато плоды отличаются высоким содержанием углеводов: в них содержится до 62% крахмала (почти как в картошке) и 17-20% сахаров. Еще там найдется большое количество витаминов и биологически значимых элементов – калий, магний фосфор. Кстати, это единственный орех с витамином С. Так что диетологи советуют вегетарианцам обязательно включать каштаны в свой рацион.
  2. Во французском словаре существует два слова для каштана – marron и chataigne. На самом деле, это два разных сорта, что очень важно для кулинарных экспериментов. Жарить, делать пюре и супы лучше из chataigne, а для десертов идеально подходит marron. И те, и другие можно есть сырыми, особенно в первые недели сбора, в конце сентября – начале октября.
  3. Несмотря на то, что каштаны считаются символом Франции, больше всего их едят в Китае и Японии. Там каштан называют «рис, растущий на деревьях». Существует огромное количество восточных рецептов с использованием каштанов – от супов до вафель. По мнению японцев, каштаны хороши и в качестве закуски к пиву.
  4. Интересно, что пауки никогда не плетут паутину на каштановых деревьях и в постройках из каштана. Вот почему так много европейских замков создано с использованием каштановых балок.
  5. В Женеве существует традиция специальным указом объявлять наступление весны, когда распускается первый листок на «главном» каштане, растущем под окнами мэрии.

Суп-пюре из каштанов

Вам понадобится:

  • 1 горсть очищенных каштанов
  • 2 стакана мясного бульона
  • 1 ст.л. муки
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • ½ стакана сливок
  • 1 стебель сельдерея
  • Соль и перец
  • Гренки или сухарики

Приготовление:

Каштаны и нарезанный сельдерей залить бульоном и тушить полчаса под крышкой, затем пюрировать. Муку обжарить в сливочном масле и добавить к пюре. Довести до кипения, посолить и поперчить. Добавить теплые сливки и еще раз довести до кипения. Подавать с гренками.

Фото: Shutterstock

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