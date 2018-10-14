Продукт недели: каштан

Каштан бывает двух видов – конский (используется в фармакологии) и съедобный. Последний можно отличить по длинным зубчатым листьям, которые крепятся к черенку не «звездочкой», а поодиночке. Сами съедобные орешки сильно приплюснутые, с тонкой темно-коричневой скорлупой. Ядро у каштана белое, со сладковатой мякотью – в поджаренном виде его вкус напоминает рассыпчатый картофель. Плоды каштана – древний продуктов питания. Уже Исайя и Гомер писали о каштанах, а в религии кельтов и на Кавказе это дерево считалось священным. Каштан, наряду с лавром, рос в заповедных лесах доримской эпохи. Старейший каштан, записанный в книгу Гиннеса, найден на Сицилии, его возраст три или четыре тысячи лет, а окружность – почти 58 м.

Блюда из каштана французы и итальянцы готовили задолго до того, как из Нового Света в Европу завезли картофель и кукурузу. Самый простой и самый древний способ есть каштаны - разогреть духовку (жаровню), выложить орехи одним слоем на противень и печь около 10 минут. Предварительно на каждом орехе надо сделать надрезы, иначе скорлупа разорвется, как попкорн.