Продукт недели: картофель

6 интересных фактов о картофеле
- О том, что картофель – родственник томатов, вы наверняка знаете из школьного курса биологии. К тому же роду пасленовых также относятся баклажаны и табак. Но вы, скорее всего, не слышали, что картофель может быть ядовит. Дело в том, что его ягоды могут накапливать опасный токсин соланин, который крайне опасен для людей. Достаточно съесть всего 1-2 штуки, чтобы заработать сильнейшее отравление. Но если ягоды картофеля мало кому придет в голову попробовать, то клубни мы едим регулярно, а они тоже могут накапливать яд под воздействием прямых солнечных лучей, хоть и в меньшей степени – об опасности свидетельствует зеленый цвет кожуры.
- Родина картофеля – Южная Америка, а именно Перу, откуда он попал в Европу в XVII веке, где, надо заметить, абсолютно не пользовался популярностью. Европейцы считали этот продукт источником многочисленных заболеваний, включая проказу, потому всячески избегали есть его. Зато императору Петру I, отведавшему во время одной из поездок на чужбину картофель, он показался необыкновенно вкусным, потому он с радостью привез этот корнеплод в Россию. Однако людям он пришелся по вкусу лишь 100 с лишним лет спустя, уже при Екатерине II.
- Самый популярный в России сорт картофеля называется «Ганнибал». Думаете, вы такой никогда не ели? Ошибаетесь! Это всеми любимая «синеглазка». А вот самый дорогой сорт картофеля называется La Bonnotte, который отличается нежным вкусом. Его выращивают на французском острове Нуармутье, а цена за килограмм достигает 500 евро.
- Картофель – первый овощ, покоривший космические просторы. Именно его вырастили на орбитальной станции в 1995 году.
- Мировыми лидерами по употреблению картофеля по праву считаются белорусы: по статистике, они съедают аж 183 кг корнеплодов в год. Но на втором месте отнюдь не наша страна, а Германия, следом идут Бельгия и Польша, а наша необъятная родина – лишь пятая.
- Картофель содержит 80% воды, но все остальное составляют витамины, включая А и С, и важные для организма минералы – за это он очень ценился на Аляске времен «золотой лихорадки» и стоил гораздо дороже драгоценного металла, который там добывали.
Картофельное пюре с осьминогом в соусе из черного перца
рецепт от шеф-повара Дмитрия Еремеева, ресторан «Турандот»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 80 г отварного осьминога
- 15 г сливочного масла
- 25 г помидоров черри
- 40 г перечного соуса
- 7 листов салата маш
- 3 г рисовых чипсов
Для пюре:
- 150 г картофеля
- 15 г лукового конфитюра
- 7 г сливочного масла
- 25 г 35%-ных сливок
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель промойте, очистите от кожуры, отварите до готовности в подсоленной воде.
Шаг 2. Из отварного картофеля сделайте пюре, добавьте луковый конфитюр, сливочное масло, сливки и хорошо взбейте венчиком.
Шаг 3. Обжарьте осьминога на сливочном масле до красивого цвета, добавьте перечный соус.
Шаг 4. Помидоры черри нарежьте кружочками и заправьте помидорной заправкой.
Шаг 5. Выложите на тарелку пюре, сверху – осьминога и помидоры.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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