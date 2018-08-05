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Продукт недели: краснокочанная капуста

"Красную" капусту покупают немногие, потому что не очень хорошо представляют, что из нее можно приготовить кроме обычного салата. А вот и зря. Цвет листьев обусловлен наличием особого вещества — флавоноида антоциана. Оно обладает антиоксидантными свойствами, влияет на активность ферментов в организме. Вещество нейтрализует тяжелые металлы, свободные радикалы, вредные шлаки и токсины. Рассказываем, что можно приготовить из такого ценного продукта!

5 интересных фактов о краснокачанной капусте

  • Растение очень полезно для желудочно-кишечного тракта: очищает, восстанавливает пищеварение, заживляет мелкие язвочки. Кроме того, специалисты в один голос заявляют, что овощ быстро насыщает, наполняет витаминами, притупляет голод и способствует снижению веса. На 100 грамм продукта приходится всего 26 ккал.

  • "Красная" капуста- овощ сезонный. Заготовки на зиму с ним делают редко. В основном ее добавляют в салаты или используют в качестве легкого гарнира к различным мясным или рыбным блюдам.

  • Сок из краснокочанной капусты рекомендуется употреблять перед застольем, так как он ослабляет негативное воздействие алкоголя на организм.

  • Еще одно свойство антоцианов состоит в защите ДНК клеток при хронической дегенерации, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Пигменты замедляют разрушительные процессы и усиливают действие используемых лекарств.

  • Краснокочанная капуста полезна женщинам страдающим или только выявленным остеопорозом. Мощная профилактика остеопороза — меню с краснокочанной капустой и листовой зеленью (салаты с заправкой из полезных жиров) в довесок к молочным продуктам умеренной жирности. Не забывайте об этом.

Салат с капустой

Вам понадобится:

  • 1\2 качана капусты
  • горсть помидоров черри (желтые)
  • 1 пучок кудрявой петрушки 1-2 острых перцов
  • 2-3 ложки кедровых орешов
  • 1 ч.л. рисового уксуса -1 ст.л. тыквенного масла (можно оливкового)
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

Моете и шинкуете, как можно мельче капусту, помидоры промываете и режете пополам, мелко режем петрушку. В капусту и петрушку добавляем соль специи и немного мнем в тазике. Добавляем помидоры, мелко нарезанный перец (кто не любит, может не добавлять), наливаем уксус, масло, орешки и аккуратно перемешиваем.

Фото: Shutterstock

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