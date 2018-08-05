Продукт недели: краснокочанная капуста

Растение очень полезно для желудочно-кишечного тракта: очищает, восстанавливает пищеварение, заживляет мелкие язвочки. Кроме того, специалисты в один голос заявляют, что овощ быстро насыщает, наполняет витаминами, притупляет голод и способствует снижению веса. На 100 грамм продукта приходится всего 26 ккал.

"Красная" капуста- овощ сезонный. Заготовки на зиму с ним делают редко. В основном ее добавляют в салаты или используют в качестве легкого гарнира к различным мясным или рыбным блюдам.

Сок из краснокочанной капусты рекомендуется употреблять перед застольем, так как он ослабляет негативное воздействие алкоголя на организм.

Еще одно свойство антоцианов состоит в защите ДНК клеток при хронической дегенерации, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Пигменты замедляют разрушительные процессы и усиливают действие используемых лекарств.