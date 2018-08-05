Продукт недели: краснокочанная капуста

5 интересных фактов о краснокачанной капусте
Растение очень полезно для желудочно-кишечного тракта: очищает, восстанавливает пищеварение, заживляет мелкие язвочки. Кроме того, специалисты в один голос заявляют, что овощ быстро насыщает, наполняет витаминами, притупляет голод и способствует снижению веса. На 100 грамм продукта приходится всего 26 ккал.
"Красная" капуста- овощ сезонный. Заготовки на зиму с ним делают редко. В основном ее добавляют в салаты или используют в качестве легкого гарнира к различным мясным или рыбным блюдам.
Сок из краснокочанной капусты рекомендуется употреблять перед застольем, так как он ослабляет негативное воздействие алкоголя на организм.
Еще одно свойство антоцианов состоит в защите ДНК клеток при хронической дегенерации, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Пигменты замедляют разрушительные процессы и усиливают действие используемых лекарств.
Краснокочанная капуста полезна женщинам страдающим или только выявленным остеопорозом. Мощная профилактика остеопороза — меню с краснокочанной капустой и листовой зеленью (салаты с заправкой из полезных жиров) в довесок к молочным продуктам умеренной жирности. Не забывайте об этом.
Салат с капустой
Вам понадобится:
- 1\2 качана капусты
- горсть помидоров черри (желтые)
- 1 пучок кудрявой петрушки 1-2 острых перцов
- 2-3 ложки кедровых орешов
- 1 ч.л. рисового уксуса -1 ст.л. тыквенного масла (можно оливкового)
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Моете и шинкуете, как можно мельче капусту, помидоры промываете и режете пополам, мелко режем петрушку. В капусту и петрушку добавляем соль специи и немного мнем в тазике. Добавляем помидоры, мелко нарезанный перец (кто не любит, может не добавлять), наливаем уксус, масло, орешки и аккуратно перемешиваем.
Фото: Shutterstock