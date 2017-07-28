Инжир не пользуется особой популярностью в России. И напрасно, ведь это кладезь полезных свойств. В нем содержатся витамины С, В1, В2, Е, РР, натрий, калий, магний, фосфор. Читайте еще пять интересных фактов о продукте.

5 интересных фактов

Не проходите мимо лавки с сухофруктами. Сушеный инжир полезнее свежего: содержание кальция увеличивается в 5 раз, магния — в 4 раза, а железа — в 3 раза. Со времен Авиценны люди считали, что инжир обладает лекарственными свойствами. И они не ошибались: до сих пор плоды назначают как слабительное, мочегонное и откашливающее средство. Также в инжире содержится триптофан — ароматическая альфа-аминокислота, которая нормализует работу нервной системы, благотворно влияет на качество сна и обеспечивает вам хорошее настроение. Это дерево-долгожитель, которое может плодоносить 300-400 лет. Оно может расти в скалистой местности или на неблагоприятной почве. Единственное условие его процветания — отсутствие заморозков. Инжир помогает контролировать уровень холестерина. Происходит это благодаря содержащейся в ягоде клетчатке. Она мешает животным насыщенным жирам перебраться из кишечника в кровеносное русло. У инжира хорошая сочетаемость с разными продуктами. Он подходит к сыру и вину, добавляет вкусовые оттенки мясу и птице, к тому же он достаточно сладкий, чтобы самостоятельно выполнять роль десерта.

Творожная запеканка с инжиром

Вам понадобится:

творог — 250 г

сахар — 70 г

мука — 3 ст. ложки

яйца — 2 шт.

мед — 2 ст. ложки

инжир — 2 шт.

Как приготовить:

Взбить творог с сахаром. Добавить яйца и продолжить взбивание. К получившейся смеси добавить мед и вновь перемешать. Вводить постепенно муку, непрерывно перемешивая. Включить духовку разогреваться на 180 градусов.

Нарезать инжир на дольки. Подготовить форму для выпекания (смазать сливочным маслом или выложить пергаментом). Вылить в нее получившуся смесь и сверху уложить плоды.

Поставить в духовку на 20-25 минут (запекать до золотистой корочки).