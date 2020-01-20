Продукт недели: гречка

Откуда появилось название крупы, доподлинно неизвестно, но на этот счет существует множество теорий. Одна из самых популярных: гречка пришла из Константинополя, то есть от греков, но это утверждение весьма сомнительное, ведь в национальной кухне этого народа этого продукта нет вовсе. По другой – злак начали выращивать на Руси монахи, прибывшие на территорию страны из Греции, отсюда и название. По третьей – крупу завезли монголы во время татаро-монгольского нашествия или купцы из Азии и Востока.

Интересно, что так сильно, как в России, гречку не любят нигде больше. Европейцы считают вкус этой крупы слишком специфическим и излишне горьким. А в Америке ее хоть и выращивают, и признают полезной, все же используют исключительно как кормовой продукт.

Полезные свойства гречки, действительно нельзя отрицать: она низкокалорийна (92 ккал на 100 г), богата антиоксидантами, клетчаткой, витаминами А, РР, Е, витаминами группы В и множеством микроэлементов, среди которых ¬– цинк, йод, кремний, медь, натрий, фтор, хром, фосфор, калий, кальций и другие, а также ценные аминокислоты и фитоэстрогены.

Гречку можно употреблять в пищу не только в обжаренном виде. Причем зеленая (необжаренная) крупа помогает улучшить липидный обмен, нормализует уровень сахара в крови, снижает давление и риск образования тромбов, ускоряет метаболизм и способствует профилактике рака (за что спасибо содержащимся в ней флавоноидам). А еще гречка – отличный продукт для борьбы с сезонной хандрой.