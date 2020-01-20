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Продукт недели: гречка

Гречневая крупа поистине уникальный злак. Она неприхотлива в выращивании, очень проста в приготовлении и при этом очень вкусна. О пользе этого продукта даже говорить неудобно, так много хвалебных од ей уже спето, ограничимся лишь тем, что звание «царица круп» ей присвоено вполне заслуженно.

5 интересных фактов о гречке

  • Откуда появилось название крупы, доподлинно неизвестно, но на этот счет существует множество теорий. Одна из самых популярных: гречка пришла из Константинополя, то есть от греков, но это утверждение весьма сомнительное, ведь в национальной кухне этого народа этого продукта нет вовсе. По другой – злак начали выращивать на Руси монахи, прибывшие на территорию страны из Греции, отсюда и название. По третьей – крупу завезли монголы во время татаро-монгольского нашествия или купцы из Азии и Востока.

  • Интересно, что так сильно, как в России, гречку не любят нигде больше. Европейцы считают вкус этой крупы слишком специфическим и излишне горьким. А в Америке ее хоть и выращивают, и признают полезной, все же используют исключительно как кормовой продукт.

  • Полезные свойства гречки, действительно нельзя отрицать: она низкокалорийна (92 ккал на 100 г), богата антиоксидантами, клетчаткой, витаминами А, РР, Е, витаминами группы В и множеством микроэлементов, среди которых ¬– цинк, йод, кремний, медь, натрий, фтор, хром, фосфор, калий, кальций и другие, а также ценные аминокислоты и фитоэстрогены.

  • Гречку можно употреблять в пищу не только в обжаренном виде. Причем зеленая (необжаренная) крупа помогает улучшить липидный обмен, нормализует уровень сахара в крови, снижает давление и риск образования тромбов, ускоряет метаболизм и способствует профилактике рака (за что спасибо содержащимся в ней флавоноидам). А еще гречка – отличный продукт для борьбы с сезонной хандрой.

  • Любопытный факт: смешивать гречку с сахаром категорически нельзя, потому что он нейтрализует абсолютно все полезные свойства крупы. Причем меда, хоть и в меньшей степени, это тоже касается.

Гречневая каша с грибами

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 300 г белых грибов
  • 200 г гречки
  • 150 г лука
  • 20 мл растительного масла
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на растительном масле.

Шаг 2. Грибы покрошите кубиком, добавьте к луку, жарьте 5-7 минут.

Шаг 3. Добавьте гречневую крупу, залейте все это двумя стаканами воды, посолите и поперчите. Тушите до готовности примерно 15-20 минут.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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