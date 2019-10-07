Продукт недели: фенхель

Фенхель – продукт загадочный, знаем мы о нем не очень много, кроме того, что он обладает насыщенным анисовым ароматом и сладковатым вкусом, который ни с чем не перепутаешь. Без этого клубня немыслима ни французская, ни итальянская кухня, а в России более-менее широкое распространение на столах рачительных хозяек он приобрел относительно недавно. Но что вы знаете о фенхеле? Кому он все-таки приходится ближайшим родственником и чем же полезен? Ответы на эти и другие вопросы – в новом материале Passion.ru.