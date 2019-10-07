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Продукт недели: фенхель

Фенхель – продукт загадочный, знаем мы о нем не очень много, кроме того, что он обладает насыщенным анисовым ароматом и сладковатым вкусом, который ни с чем не перепутаешь. Без этого клубня немыслима ни французская, ни итальянская кухня, а в России более-менее широкое распространение на столах рачительных хозяек он приобрел относительно недавно. Но что вы знаете о фенхеле? Кому он все-таки приходится ближайшим родственником и чем же полезен? Ответы на эти и другие вопросы – в новом материале Passion.ru.

5 интересных фактов о фенхеле

  • Фенхель часто принимают за родственника укропа, за что он должен благодарить свои схожие с ним по внешнему виду пушистые соцветия зелени. Однако со всей ответственностью можем заявить, опираясь на утверждения ботаников, ближайший сородич этого продукта – сельдерей.
  • Первыми употреблять в пищу фенхель начали еще древние греки, распространили его по всему Средиземноморскому побережью древние римляне, откуда клубень и начал свой «марафон» по завоеванию мира: сначала он отправился на север Европы, затем в Египет, откуда потом и добрался до Китая и Индии.
  • Если вы думаете, что съедобны только корневища фенхеля, то заблуждаетесь. В кулинарии нашли свое применение и стебли, и листовая часть и даже семена. Зелень и семена, обладающие характерным пряным анисовым ароматом и вкусом, используют в качестве приправы, а корневища могут стать основой самостоятельного блюда – салата или гарнира.
  • В фенхеле содержится много полезных веществ, среди которых – витамины группы В, витамины С и А, а также микроэлементы кальций, калий, магний, железо, цинк, медь, хром и алюминий. Благодаря своему богатому составу он используется не только в кулинарии, но и в медицине. Препараты с фенхелем обладают мягким мочегонным и отхаркивающим свойством, способствуют пищеварению и снимают спазмы. Употребление корня фенхеля рекомендуется при метеоризме и проблемах в работе желудочного тракта, а семян – при вздутии, простуде и кашле.
  • В борьбе за красоту фенхель тоже незаменим. Этот овощ считается прекрасным продуктом для похудения, ведь он низкокалорийный, прекрасно утоляет голод и попутно выводит из организма лишнюю жидкость, стимулирует обмен веществ, а также успокаивает нервную систему и снижает уровень холестерина. А масло на основе фенхеля – практически универальный anti-age продукт, который и морщины разглаживает, и мешки под глазами убирает, и выработке коллагена способствует, и с высыпаниями борется.

Овощной салат с пюре из авокадо

рецепт от шеф-повара Дмитирия Еремеева, ресторан «Турандот»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 30 г пюре из авокадо
  • 15 г васаби
  • 10 г моркови
  • 20 г цукини
  • 5 г карамболы
  • 6 г горошка
  • 10 г грибов шимиджи
  • 35 г помидоров
  • 15 г фенхеля
  • 5 г цветной капусты
  • 1 г кресс-сакуры
  • 1 г черного кунжута

Как приготовить:

Шаг 1. Все овощи, кроме помидоров, порубите.

Шаг 2. Грибы шимиджи обожгите горелкой и замаринуйте в васаби.

Шаг 3. Помидоры порежьте ломтиками и обожгите горелкой.

Шаг 4. Овощи выложите на пюре из авокадо. Добавьте грибы и помидоры.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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