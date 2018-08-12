Продукт недели: цукини

5 интересных фактов
- Цукини и кабачок отличаются внешним видом и формой. Причем кабачок может достигать в размерах до 40 см, а цукини - только до 25 см. Молодые цукини можно употреблять в пищу в сыром виде. Они содержат большое количество витаминов: B, C, PP.
- Польза от овоща велика: он способствует быстрому выведению желчи, обладает мочегонным действием, улучшает пищеварительный процесс, улучшает состав крови, выводит «плохой» холестерин, отвар из цветков облегчает аллергические реакции.
- Оба растения весьма полезны. Их мякоть содержит фолиевую, пантотеновую кислоты, пектины, железо, калий, крахмал, белки, натрий. Присутствие клетчатки в большом количестве позволяет нормализовать деятельность ЖКТ.
- Готовится цукини быстро, буквально несколько минут. Если приготовление затянуть, то он твердеет и теряет свои вкусовые качества.
- При всей полезности, блюда с цукини рекомендованы не всем. Он противопоказан при индивидуальной непереносимости овоща, а также тем, у кого нарушен процесс вывода калия из организма.
Салат из цукини с мятой и соусом терияки
Вам понадобится:
- Цуккини 1, 5 шт
- Мята 1\2 пучка
- Терияки 2-3 ст.л.
- Кинза 1\2 пучка
- Оливковое масло
Приготовдление:
Цукинни вымыть и с помощью слайдера или слай-чистилки картошка нарежьте его слайсами. Измельчить кинзу. Выложить красиво на спрыснутую оливковым маслом тарелку слайсы - цуккини, перед этим перемешав кабачок с кинзой и терияки. Украсить мятой и подавать.
Фото: Shuterstock