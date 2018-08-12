Продукт недели: цукини

Нет. это не кабачок. Цукини — его разновидность. Оба этих представителя относятся к семейству тыквенных. Кабачок завезли в Европу из Америки несколько веков назад, а цукини вывели итальянские селекционеры, относительно недавно. Так что можно сказать цуккини - итальянский брат кабачка.