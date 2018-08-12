logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Продукт недели: цукини

Нет. это не кабачок. Цукини — его разновидность. Оба этих представителя относятся к семейству тыквенных. Кабачок завезли в Европу из Америки несколько веков назад, а цукини вывели итальянские селекционеры, относительно недавно. Так что можно сказать цуккини - итальянский брат кабачка.

5 интересных фактов

  1. Цукини и кабачок отличаются внешним видом и формой. Причем кабачок может достигать в размерах до 40 см, а цукини - только до 25 см. Молодые цукини можно употреблять в пищу в сыром виде. Они содержат большое количество витаминов: B, C, PP.
  2. Польза от овоща велика: он способствует быстрому выведению желчи, обладает мочегонным действием, улучшает пищеварительный процесс, улучшает состав крови, выводит «плохой» холестерин, отвар из цветков облегчает аллергические реакции.
  3. Оба растения весьма полезны. Их мякоть содержит фолиевую, пантотеновую кислоты, пектины, железо, калий, крахмал, белки, натрий. Присутствие клетчатки в большом количестве позволяет нормализовать деятельность ЖКТ.
  4. Готовится цукини быстро, буквально несколько минут. Если приготовление затянуть, то он твердеет и теряет свои вкусовые качества.
  5. При всей полезности, блюда с цукини рекомендованы не всем. Он противопоказан при индивидуальной непереносимости овоща, а также тем, у кого нарушен процесс вывода калия из организма.

Салат из цукини с мятой и соусом терияки

Вам понадобится:

  • Цуккини 1, 5 шт
  • Мята 1\2 пучка
  • Терияки 2-3 ст.л.
  • Кинза 1\2 пучка
  • Оливковое масло

Приготовдление:

Цукинни вымыть и с помощью слайдера или слай-чистилки картошка нарежьте его слайсами. Измельчить кинзу. Выложить красиво на спрыснутую оливковым маслом тарелку слайсы - цуккини, перед этим перемешав кабачок с кинзой и терияки. Украсить мятой и подавать.

Фото: Shuterstock

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары