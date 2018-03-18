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Цикорий снова в моде. Правда, в тренде его корень — наиболее ценная часть растения. Именно из него делают напиток, который диетологи рекомендуют в качестве заменителя кофе. А вот остальные части цикория игнорируют — даже не все знают, как он выглядит.

5 интересных фактов

  1. Начнем все же с корня. Главная его польза заключается в том, что он богат инулином. Этот полисахарид используется как аналог сахара. Инулин благотворно влияет на микрофлору кишечника, нормализует микробный баланс, поддерживает иммунную систему, улучшает перистальтику.
  2. Благодаря своему составу, это растение может одномоментно обладать желчегонным, мочегонным, противовоспалительным, легким успокаивающим и ранозаживляющим действием.
  3. У вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы, часто повышается давление или имеется вегетососудистая дистония, а без чашки кофе вы не представляете утро? Цикорий — отличная альтернатива кофе.
  4. В свежем виде цикорий можно найти на рынке и в дорогих гипермаркетах. Внешне кочан похож на китайскую капусту и называется витлуф.
  5. Листья у цикория светлые, с салатовыми кончиками. Сам кочан упругий, на нем нет коричневых разводов. Такого цикория несколько сортов: митадо, тердиво, тонко.

Салат из цикория с манго

Вам понадобится:

  • кочан цикория — 1 шт.
  • манго — 1 шт.
  • креветки мелкие в рассоле — 1 банка
  • салат мицуна (можно заменить шпинатом)
  • кешью — горсть
  • рисовый уксус — 1 ст. ложка
  • специи и соль — по вкусу

Приготовление:

Почистить манго и разрезать на квадратики по 2-3 см. Цикорий нарезать или порвать, так же, как и листья салата. Слить рассол от креветок и добавить их в салат. Добавить орешки и рисовый уксус. Посолить и посыпать специями. Аккуратно перемешать и подавать.

Фото: shutterstock.com

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