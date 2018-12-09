Продукт недели: черная редька

5 интересных фактов
- Сегодня редька редко оказывается в меню. А зря. Этот доступный овощ с выраженным лечебным эффектом содержит много витаминов, микроэлементов и фитонцидов. Самая же полезная из всех редек — черная. По антимикробному эффекту ее ставят на одну ступень с чесноком, хреном и луком. Редька заслуживает того, чтобы стать неотъемлемой частью вашего рациона.
- Осторожность стоит соблюдать лишь при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и после перенесенного инфаркта. Также не стоит налегать на редьку беременным (а вот лечиться от кашля при необходимости нужно!).
- Черную редьку обычно едят в салатах в натертом или измельченном виде. Именно так в ней сохраняется максимум полезных веществ. Однако с редькой можно приготовить множество ярких и необычных блюд. Ее маринуют, обжаривают, варят и делают пюре или добавляют в супы. Редьку можно смешать с овощами и сделать витаминный салат, нарезать тонкие чипсы и съесть с густым соусом, смешать с медом и получить островато-сладкий десерт, отварить с тыквой и приготовить пюре. На вкус черная редька напоминает редис.
- Белая мякоть островатая и хрустящая, можно различить сливочные оттенки, намек на хрен и репу. Некоторые не жалуют редьку из-за остроты и горечи. Однако на этот счет есть ряд лайфхаков, благодаря которым корнеплод обретет более мягкий вкус.
- Тщательно отмойте крупную редьку в кипятке, даже можете ее положить в воду на некоторое время. Срежьте хвостик, чтобы он был достаточно устойчивым. Срежьте верхушку, а затем вырежьте ножом конусообразную глубокую воронку. Густо смажьте стенки воронки медом. Через некоторое время она начнет выделять сок. Его-то и надо пить по столовой ложке несколько раз в день. Кашель и боль в горле пройдут достаточно быстро.
Салат с тмином
Вам потребуется:
- 1 черная редька
- 2 зубчика чеснока
- 2 моркови
- 0,5 лимона
- оливковое масло
- щепотка тмина
Как приготовить:
Корнеплоды почистить при помощи щеточки, натереть на самой мелкой терке, измельчить чеснок и грецкие орехи. Все ингредиенты перемешать. Посолить, заправить лимонным соком и оливковым маслом. Сверху посыпать тмином — не переусердствуйте.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock