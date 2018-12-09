Продукт недели: черная редька

Вы хоть раз пробовали черную редьку? А сейчас ведь самый сезон. Из нее можно сделать массу вкусных и очень полезных блюд. Испанский салат, пельмени, сырные вафли и другие оригинальные варианты. Но ее главное достоинство — лечение. Например, из нее можно приготовить эффективный сироп от кашля. О других полезных свойствах черной редьки читайте в материале Passion.ru.