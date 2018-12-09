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Продукт недели: черная редька

Вы хоть раз пробовали черную редьку? А сейчас ведь самый сезон. Из нее можно сделать массу вкусных и очень полезных блюд. Испанский салат, пельмени, сырные вафли и другие оригинальные варианты. Но ее главное достоинство — лечение. Например, из нее можно приготовить эффективный сироп от кашля. О других полезных свойствах черной редьки читайте в материале Passion.ru.

5 интересных фактов

  1. Сегодня редька редко оказывается в меню. А зря. Этот доступный овощ с выраженным лечебным эффектом содержит много витаминов, микроэлементов и фитонцидов. Самая же полезная из всех редек — черная. По антимикробному эффекту ее ставят на одну ступень с чесноком, хреном и луком. Редька заслуживает того, чтобы стать неотъемлемой частью вашего рациона.
  2. Осторожность стоит соблюдать лишь при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни и после перенесенного инфаркта. Также не стоит налегать на редьку беременным (а вот лечиться от кашля при необходимости нужно!).
  3. Черную редьку обычно едят в салатах в натертом или измельченном виде. Именно так в ней сохраняется максимум полезных веществ. Однако с редькой можно приготовить множество ярких и необычных блюд. Ее маринуют, обжаривают, варят и делают пюре или добавляют в супы. Редьку можно смешать с овощами и сделать витаминный салат, нарезать тонкие чипсы и съесть с густым соусом, смешать с медом и получить островато-сладкий десерт, отварить с тыквой и приготовить пюре. На вкус черная редька напоминает редис.
  4. Белая мякоть островатая и хрустящая, можно различить сливочные оттенки, намек на хрен и репу. Некоторые не жалуют редьку из-за остроты и горечи. Однако на этот счет есть ряд лайфхаков, благодаря которым корнеплод обретет более мягкий вкус.
  5. Тщательно отмойте крупную редьку в кипятке, даже можете ее положить в воду на некоторое время. Срежьте хвостик, чтобы он был достаточно устойчивым. Срежьте верхушку, а затем вырежьте ножом конусообразную глубокую воронку. Густо смажьте стенки воронки медом. Через некоторое время она начнет выделять сок. Его-то и надо пить по столовой ложке несколько раз в день. Кашель и боль в горле пройдут достаточно быстро.

Салат с тмином

Вам потребуется:

  • 1 черная редька
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 моркови
  • 0,5 лимона
  • оливковое масло
  • щепотка тмина

Как приготовить:

Корнеплоды почистить при помощи щеточки, натереть на самой мелкой терке, измельчить чеснок и грецкие орехи. Все ингредиенты перемешать. Посолить, заправить лимонным соком и оливковым маслом. Сверху посыпать тмином — не переусердствуйте.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

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