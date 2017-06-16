Сочная и ароматная черешня сейчас на прилавках всех городов. С тонкой гладкой кожицей, желтая, бордовая и даже почти черная — вкуснейшая ягода. «Птичья вишня» — так ее называют в народе. Узнаем о ней побольше.

Слово «флан» происходит от французского «flan» — это открытый пирог. Основная особенность десерта заключается в том, что начинка заполняет своеобразную тарелку из теста.

Вам понадобится:

мука — 300 г

масло сливочное — 200 г

сахар — 70 г

соль — щепотка

яйцо — 1 шт.

сливки 22% — 100 мл

сахар — 2-3 ст. ложки

крахмал — 1 ст. ложка

черешня сладкая — 500 г

Приготовление:

Для теста несколько раз просейте муку, сделайте небольшое углубление в середине горки и положите туда сахар, соль, кусочки охлажденного сливочного масла, яйцо. С помощью двух ножей или комбайна порубите все в мелкую крошку, после чего замесите эластичное тесто, сформируйте из него шар, заверните в фольгу или вощеную бумагу и поставьте в холодильник на ночь. Раскатайте тесто для пирога, уложите в предварительно смазанную маслом форму, сделав высокий бортик. Вилкой многократно проколите корж и выложите на него ягоды черешни, удалив предварительно косточки.

Смешайте сливки, сахар и крахмал. Выпекайте пирог в предварительно нагретой духовке при температуре 230 градусов около 10 минут, затем вытащите его из духовки, влейте сливочную массу и выпекайте до готовности. Готовый пирог можно переложить на тарелку или оставить в форме.