Продукт недели: черешня
5 интересных фактов
- Черешня — источник витаминов и минеральных веществ. В ней содержатся аскорбиновая кислота, витамины В1, В2, А, Е, РР, каротин, пектин, флавоноиды, яблочная кислота, кумарин, оксикумарин, кальций, калий, марганец, кобальт, фтор, железо, фосфор, медь, йод, полифенол и сахар. Она стимулирует работу почек, оказывает мочегонное действие, способствует снижению веса, улучшает общее состояние организма. Стимулирует пищеварение, снимает боли в желудке, а также оказывает обезболивающий эффект при артрите, подагре, ревматизме. Уменьшает отеки.
- Есть черешню надо небольшими порциями, примерно по 300 граммов несколько раз в день с перерывами на два-три часа, не меньше. Это спасет вас от вздутия живота.
- Термическая обработка черешни не позволяет ей сохранять большинство полезных веществ, поэтому лучше есть ее в сыром виде. Июльские и августовские сорта пригодны для сушки, заморозки, приготовления компотов, цукатов, варенья и наливки. Калорийность черешни равна 52 ккал на 100 г продукта, но если вы сварите из нее компот, то она возрастет до 87 ккал.
- Хотите купить вкусную черешню? Присмотритесь к плодоножке. Она должна быть зеленой, а не желтой или коричневой. Не зеленая? Значит ягода сильно переспела, ее лучше не покупать.
- Современные исследователи полагают, что не черешня произошла от вишни, а наоборот. Черешня была известна людям еще около десяти тысяч лет назад, что делает ее по-настоящему древней ягодой.
Черешневый флан
Слово «флан» происходит от французского «flan» — это открытый пирог. Основная особенность десерта заключается в том, что начинка заполняет своеобразную тарелку из теста.
Вам понадобится:
- мука — 300 г
- масло сливочное — 200 г
- сахар — 70 г
- соль — щепотка
- яйцо — 1 шт.
- сливки 22% — 100 мл
- сахар — 2-3 ст. ложки
- крахмал — 1 ст. ложка
- черешня сладкая — 500 г
Приготовление:
Для теста несколько раз просейте муку, сделайте небольшое углубление в середине горки и положите туда сахар, соль, кусочки охлажденного сливочного масла, яйцо. С помощью двух ножей или комбайна порубите все в мелкую крошку, после чего замесите эластичное тесто, сформируйте из него шар, заверните в фольгу или вощеную бумагу и поставьте в холодильник на ночь. Раскатайте тесто для пирога, уложите в предварительно смазанную маслом форму, сделав высокий бортик. Вилкой многократно проколите корж и выложите на него ягоды черешни, удалив предварительно косточки.
Смешайте сливки, сахар и крахмал. Выпекайте пирог в предварительно нагретой духовке при температуре 230 градусов около 10 минут, затем вытащите его из духовки, влейте сливочную массу и выпекайте до готовности. Готовый пирог можно переложить на тарелку или оставить в форме.
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