Продукт недели: брусника

5 интересных фактов
- В старину больным людям и детям, которые отказывались от еды, давали ложку брусничных ягод для повышения аппетита. Эти же кислоты способны стимулировать повышенное слюноотделение, выработку ферментов и желудочного сока.
- В кожуре ягод содержится пектин. Он благотворно воздействует на перистальтику кишечника. Регулярно употребляя бруснику, у человека не возникает проблем со стулом - ягода стиммулирует перестальтику. Также пектин способен выводить токсины.
- В ягодах брусники много витамина C. Это позволяет защититься зимой от простудных и вирусных заболеваний. Достаточно сварить из нее варенье или приготовить морс, чай.
- В бруснике содержится такой полезный химический микроэлемент, как калий. Он нормализует сердечный ритм и укрепляет стенки сосудов. А за счет этого нормализуется и кровяное давление.
- Осторожными в потреблении ягод должны быть люди, у которых имеются такие заболевания, как: гастритт, холецистит, повышенная кислоность желудка.
Согревающий чай – Брусника, клюква, черная смородина с мятой
Ресторан НАВОЛНЕ, шеф-бармен Евгений Алисейчик
Вам понадобится:
- Брусника – 30 г
- Клюква – 30 г
- Черная смородина – 30 г
- Мята – 10 г
- Сок лимона – 30 г
- Сахар – 35 г
Приготовление:
Бруснику с клюквой и смородиной смешать, засыпать сахаром и немного потолочь. Добавить немного кипятка, оставить на пару минут и долить кипятка, добавить лимонный сок и мяты. Дать настояться 10-15 минут.
Фото: Shutterstock, архив ресторана