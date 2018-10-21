Продукт недели: брусника

Брусника – кисло - сладкая ягода, при этом полезная для укрепления и повышения общего иммунитета. Ягода таже лечит различные заболевания, но несмотря на свои полезные свойства, имеет ряд противопоказаний. Давайте узнаем о свойствах брусники побольше, ведь предупрежден - вооружен.