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Продукт недели: брусника

Брусника – кисло - сладкая ягода, при этом полезная для укрепления и повышения общего иммунитета. Ягода таже лечит различные заболевания, но несмотря на свои полезные свойства, имеет ряд противопоказаний. Давайте узнаем о свойствах брусники побольше, ведь предупрежден - вооружен.

5 интересных фактов

  1. В старину больным людям и детям, которые отказывались от еды, давали ложку брусничных ягод для повышения аппетита. Эти же кислоты способны стимулировать повышенное слюноотделение, выработку ферментов и желудочного сока.
  2. В кожуре ягод содержится пектин. Он благотворно воздействует на перистальтику кишечника. Регулярно употребляя бруснику, у человека не возникает проблем со стулом - ягода стиммулирует перестальтику. Также пектин способен выводить токсины.
  3. В ягодах брусники много витамина C. Это позволяет защититься зимой от простудных и вирусных заболеваний. Достаточно сварить из нее варенье или приготовить морс, чай.
  4. В бруснике содержится такой полезный химический микроэлемент, как калий. Он нормализует сердечный ритм и укрепляет стенки сосудов. А за счет этого нормализуется и кровяное давление.
  5. Осторожными в потреблении ягод должны быть люди, у которых имеются такие заболевания, как: гастритт, холецистит, повышенная кислоность желудка.

Согревающий чай – Брусника, клюква, черная смородина с мятой

Ресторан НАВОЛНЕ, шеф-бармен Евгений Алисейчик

Вам понадобится:

  • Брусника – 30 г
  • Клюква – 30 г
  • Черная смородина – 30 г
  • Мята – 10 г
  • Сок лимона – 30 г
  • Сахар – 35 г

Приготовление:

Бруснику с клюквой и смородиной смешать, засыпать сахаром и немного потолочь. Добавить немного кипятка, оставить на пару минут и долить кипятка, добавить лимонный сок и мяты. Дать настояться 10-15 минут.

Фото: Shutterstock, архив ресторана

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