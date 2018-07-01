Продукт недели: брокколи

Замечательный, вкусный, полезный и очень легкий в приготовлении суп-пюре из брокколи обязательно вам понравится.

Вам потребуется:

капуста брокколи — 1 кочан

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

сливки 10% — 0,5-1 стакан

вода — 750 мл-1 л

соль

зеленый лук — немного

пряные травы для украшения по вкусу

кунжут

Приготовление:

Капусту разберите на соцветия, толстую часть стебля нарежьте тонкими пластинами. Лук репчатый нарежьте произвольно, чеснок измельчите. В кипящую воду опустите тонкие пластины стебля капусты брокколи, лук и варите 15 минут на среднем огне. Затем добавьте соцветия капусты, чеснок, соль и варите до готовности брокколи, около 5 минут. Суп с помощью блендера доведите до состояния пюре. Добавьте сливки и еще раз немного пробейте суп в блендере. Слегка прогрейте его на среднем огне.

Приятного аппетита!

Фото: Shutterstock