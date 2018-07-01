Продукт недели: брокколи

5 интересных фвктов
- Зеленая сочная брокколи прочно обосновалась в списке самых полезных даров природы. Спросите у любого врача: кардиолога, онколога, терапевта или диетолога о пользе этого овоща и вы услышите массу достоинств, перед которыми меркнут отдельные недостатки.
- Благодаря изотиоционтам капуста обязана антираковой славой. Эти соединения имеют мощное антиоксидантное действие, в том числе в ответ на вред от тяжелых металлов. Они стимулируют удаление токсинов из организма и останавливают повреждение ДНК.
- Брокколи – разновидность цветной капусты. В ней полно витаминов (В, А, РР, С, К, U), минералов — селена, железа, натрия, йода, цинка, кальция, кремния, магния и других.
- Пищевые волокна брокколи приводят к ощелачиванию внутренней среды организма, что укрепляет иммунитет. А стимуляция перистальтики кишечника помогает своевременному очищению.
- Не стоит злоупотреблять брокколи при варикозной болезни, после инфарктов, инсультов, тромбозах и, если вы часто страдаете мигренью. Избыток витамина К повышает вязкость крови.
Суп-пюре из брокколи
Замечательный, вкусный, полезный и очень легкий в приготовлении суп-пюре из брокколи обязательно вам понравится.
Вам потребуется:
- капуста брокколи — 1 кочан
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- сливки 10% — 0,5-1 стакан
- вода — 750 мл-1 л
- соль
- зеленый лук — немного
- пряные травы для украшения по вкусу
- кунжут
Приготовление:
Капусту разберите на соцветия, толстую часть стебля нарежьте тонкими пластинами. Лук репчатый нарежьте произвольно, чеснок измельчите. В кипящую воду опустите тонкие пластины стебля капусты брокколи, лук и варите 15 минут на среднем огне. Затем добавьте соцветия капусты, чеснок, соль и варите до готовности брокколи, около 5 минут. Суп с помощью блендера доведите до состояния пюре. Добавьте сливки и еще раз немного пробейте суп в блендере. Слегка прогрейте его на среднем огне.
Приятного аппетита!
Фото: Shutterstock