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Продукт недели: брокколи

К сожалению, брокколи не очень любима обычными покупателям. А вот поварами - да! И все благодаря большому количеству полезных веществ и тем оригинальным блюдам, которые можно из нее приготовить.

5 интересных фвктов

  1. Зеленая сочная брокколи прочно обосновалась в списке самых полезных даров природы. Спросите у любого врача: кардиолога, онколога, терапевта или диетолога о пользе этого овоща и вы услышите массу достоинств, перед которыми меркнут отдельные недостатки.
  2. Благодаря изотиоционтам капуста обязана антираковой славой. Эти соединения имеют мощное антиоксидантное действие, в том числе в ответ на вред от тяжелых металлов. Они стимулируют удаление токсинов из организма и останавливают повреждение ДНК.
  3. Брокколи – разновидность цветной капусты. В ней полно витаминов (В, А, РР, С, К, U), минералов — селена, железа, натрия, йода, цинка, кальция, кремния, магния и других.
  4. Пищевые волокна брокколи приводят к ощелачиванию внутренней среды организма, что укрепляет иммунитет. А стимуляция перистальтики кишечника помогает своевременному очищению.
  5. Не стоит злоупотреблять брокколи при варикозной болезни, после инфарктов, инсультов, тромбозах и, если вы часто страдаете мигренью. Избыток витамина К повышает вязкость крови.

Суп-пюре из брокколи

Замечательный, вкусный, полезный и очень легкий в приготовлении суп-пюре из брокколи обязательно вам понравится.

Вам потребуется:

  • капуста брокколи — 1 кочан
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • сливки 10% — 0,5-1 стакан
  • вода — 750 мл-1 л
  • соль
  • зеленый лук — немного
  • пряные травы для украшения по вкусу
  • кунжут

Приготовление:

Капусту разберите на соцветия, толстую часть стебля нарежьте тонкими пластинами. Лук репчатый нарежьте произвольно, чеснок измельчите. В кипящую воду опустите тонкие пластины стебля капусты брокколи, лук и варите 15 минут на среднем огне. Затем добавьте соцветия капусты, чеснок, соль и варите до готовности брокколи, около 5 минут. Суп с помощью блендера доведите до состояния пюре. Добавьте сливки и еще раз немного пробейте суп в блендере. Слегка прогрейте его на среднем огне.

Приятного аппетита!

Фото: Shutterstock

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