5 интересных фактов
- Витамина С в перце больше, чем в лимоне и черной смородине. Съешьте всего 50 г болгарского перца, и организм получит суточную дозу аскорбиновой кислоты. Перец полезен всем, у кого начинается варикоз: укрепить сосудистые стенки нашего кровеносного русла он сможет благодаря витаминам Р и С.
- У вас бессонница и ни на что нет сил? Это первые признаки депрессии. Старайтесь как можно чаще употреблять болгарский перец. Ведь он поможет наполнить ваш организм витаминами.
- Помните, что тепловая обработка понижает полезные свойства перца, так что желательно его есть в свежем виде, например, в салатах. В крайнем случае — замораживать впрок.
- У каждого цвета перца есть свой секрет. Так, если цвет овоща желтый, он даст фору своим собратьям красного и зеленого цвета в том, что касается аскорбиновой кислоты. В одном перце содержится витамина С на пять дней!
- Зеленый перец — лучший выбор для тех, кто худеет: 20 ккал в 100 г продукта. Также он ускоряет обмен веществ и снижает уровень «плохого» холестерина до приемлемых цифр.
Перец, фаршированный кускусом с оливками
Вам понадобится:
- болгарский перец — 10 шт.
- кускус — 150 г
- орешки кедровые — горсть
- оливки без косточек
- лук репчатый — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- зелень — 1 пучок
- мята для украшения
- растительное масло
- соль, специи
Приготовление:
Очистите и нарежьте лук и морковь. Потушите их на растительном масле, чтобы они пропитались ароматами, но не дошли до золотистого цвета. Порубите мелко зелень и добавьте к овощам. Кускус промойте и перемешайте с зажаркой. Добавьте нарезанные кружками маслины и кедровые орешки. Посолите и приправьте специями. Получится начинка для фарширования перцев. Перцы вымойте и разрежьте пополам вдоль. Наполните их поровну фаршем. Влейте в каждый перец по 3-4 столовые ложки воды, на дно формы тоже налейте воды, чтобы она полностью его покрыла. Отправляйте овощи в духовку на 40 минут. Сверху фаршированные перцы нужно прикрыть фольгой, которая снимается за 10-15 минут до готовности блюда. Можно приготовить традиционный соус для кускуса из оливкового масла с добавлением перца, чеснока, кориандра, куркумы и соли. Или посыпать за пять минут до готовности перец тертым сыром. Украсьте листиками мяты.
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