Вам понадобится:

болгарский перец — 10 шт.

кускус — 150 г

орешки кедровые — горсть

оливки без косточек

лук репчатый — 2 шт.

морковь — 1 шт.

зелень — 1 пучок

мята для украшения

растительное масло

соль, специи

Приготовление:

Очистите и нарежьте лук и морковь. Потушите их на растительном масле, чтобы они пропитались ароматами, но не дошли до золотистого цвета. Порубите мелко зелень и добавьте к овощам. Кускус промойте и перемешайте с зажаркой. Добавьте нарезанные кружками маслины и кедровые орешки. Посолите и приправьте специями. Получится начинка для фарширования перцев. Перцы вымойте и разрежьте пополам вдоль. Наполните их поровну фаршем. Влейте в каждый перец по 3-4 столовые ложки воды, на дно формы тоже налейте воды, чтобы она полностью его покрыла. Отправляйте овощи в духовку на 40 минут. Сверху фаршированные перцы нужно прикрыть фольгой, которая снимается за 10-15 минут до готовности блюда. Можно приготовить традиционный соус для кускуса из оливкового масла с добавлением перца, чеснока, кориандра, куркумы и соли. Или посыпать за пять минут до готовности перец тертым сыром. Украсьте листиками мяты.

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