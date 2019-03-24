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Продукт недели: белокочанная капуста

Сегодня белокочанная капуста – один из самых популярных и любимых продуктов в России, да и в мире. Существует множество рецептов с ней, среди них – как уже ставшие классическими, так и весьма оригинальные. Однако что вы знаете о капусте, кроме ее вкусовых качеств?

5 интересных фактов о капусте

Никто не знает, где в природе капуста произрастала в диком виде, все разновидности, с которыми мы имеем дело, – культивированные. Как никто не знает, где ее впервые обнаружили. За право считаться родиной капусты ожесточенно сражаются Италия, Греция и Грузия, но убедительных доказательств нет ни у одной из этих стран.

Известно ли вам, что капуста – это не что иное, как гигантская почка на стебле-кочерыжке? Впрочем, почка эта дико полезная. Первое, о чем стоит упомянуть, это витамин С – его в капусте едва ли не больше, чем в лимонах. Кроме того, в ней много и других витаминов и микроэлементов: калий, клетчатка, горчичные масла, провитамин А, В1, В2, В3, В4, К, Е, а также очень редкий витамин U, который помогает заживлять язвы и предотвращает развитие болезней желудка и кишечника. А еще капуста помогает похудеть, благодаря содержащейся в ней тартроновой кислоте, которая препятствует образованию жира из углеводов. Также специалисты заявляют, что в этом продукте есть вещества, способные замедлять рост раковых опухолей.

В мире насчитывается аж 180 сортов капусты, но наиболее популярной считается именно белокочанная, за ней следуют краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи, кольраби и листовая капуста.

Многие женщины свято верят, что употребление капусты помогает увеличить грудь. Будете смеяться, но ученые не исключают такой вероятности, однако для получения хоть какого-то эффекта необходимо съедать по одному кочану ежедневно, так что способ, хоть и действенный (это не точно), но небезопасный для пищеварения.

Еще один странный, но в данном случае точно доказанный учеными факт: квашеная капуста полезнее свежей. Более того, квашеная капуста не теряет своих полезных свойств на протяжении 10 месяцев после ее приготовления, так что, заквашенный по осени продукт обеспечит вас витаминами и зимой, и весной.

Немецкий суп Айнтопф с белокочанной капустой

Время приготовления: 1 час 40 минут + время на приготовление бульона

Сложность: 4 из 10

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 400 г говяжьей рульки
  • 200 г венских сосисок
  • 1 л мясного бульона
  • 1 кочан белокочанной капусты
  • 6 картофелин
  • 1 большая луковица
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль, перец – по вкусу
  • 2 ст. л. тмина

Как приготовить:

Шаг 1. Рульку порежьте небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле с толстым дном на растительном масле со всех сторон до образования золотистой корочки. Лук нашинкуйте полукольцами, отправьте к мясу и жарьте еще 5 минут.

Шаг 2. Сосиски нарежьте кружочками и выложить их к мясу, затем влейте 500 мл бульона, накройте крышкой и тушите на медленном огне около 60 минут.

Шаг 3. Капусту крупно нашинкуйте, картофель почистите и нарежьте кубиками, все отправьте в кастрюлю, влейте оставшийся бульон и варите еще 30 минут.

Шаг 4. За 10 минут до готовности добавьте тмин, соль, перец.

Живите и ешьте вкусно!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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