Одна из самых вкусных черноморских рыбок — барабулька. Мясо ее нежное и вкусное настолько, что в Древнем Риме эту рыбу подавали во время пиров на столы патрициев, а в Турции ее мог есть только султан. Отсюда и второе название рыбки — султанка.

5 интересных фактов В барабульке содержится много легкоусвояемого, но в то же время высококалорийного белка, а также фосфора, магния, витаминов группы В. При употреблении султанки у будущих мам и у людей преклонного возраста нормализуется обмен веществ. Султанка очень полезна детям, так как она повышает иммунитет и предотвращает заболевания кожи. Рыбка эта удобна в приготовлении, ее легко очистить от чешуи, достаточно просто протереть ее пальцами под проточной водой. В отличие от многих других рыб, барабульку не надо потрошить, поскольку у нее отсутствует желчь, а еще ее вкус сложно испортить даже неумелой обработкой. Очень многие любят печень султанки за ее нежный восхитительный вкус. Готовят рыбку по-разному: часто из нее варят уху, а в вяленом виде она по вкусу похожа на тарань. Также ее жарят на сковороде, смешивая с пряностями, готовят на гриле, запекают. Не рекомендуется употреблять барабульку людям, имеющим переизбыток йода в организме, поскольку в этой рыбке его тоже немало. Всем остальным барабулька будет только полезна. Жареная барабулька

Вам понадобится: барабулька — 500 г

мука — 200 г

масло растительное — 50 г

соль, перец черный, специи — по вкусу Приготовление: Вымыйте и очистите рыбку от чешуи. Выложите ее на бумажные салфетки, дайте обсохнуть. Муку необходимо смешать с перцем, солью и специями и обвалять в этой смеси барабульку. Раскалите сковороду, добавьте немного растительного мала. Выложите рыбку и обжарьте ее с обеих сторон до появления золотистой корочки. После этого готовую барабульку следует выложить на блюдо, посыпать свежемолотым черным перцем и подать к столу с зеленью и лимоном.