Продукт недели: арбуз

Что нужно:

150 г арбуза без корочки

25 г арбузного варенья

5 г базилика

20 г фреша лайма

5 г кукурузы

по 1 г белого и черного кунжута

150 г сыра сулугуни

20 г соуса «Песто»

10 г молотых грецких орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Растопите сыр: для этого заверните его в пищевую пленку и закиньте в кипящую воду на 3 минуты.

Шаг 2. После того, как сыр растопится, откройте его и фаршируйте смесью из соуса «Песто» и грецкого ореха. Заверните в рулет и положите в холодильник до остывания.

Шаг 3. Нарежьте арбуз крупным кусочками, выложите на тарелку, добавьте кукурузу и базилик.

Шаг 4. Выньте остывший рулет из холодильника, нарежьте соломкой и выложите сверху на арбуз и овощи. Выжмите сверху сок лайма и посыпьте кунжутом.

Шаг 5. При подаче тарелку украсьте арбузным вареньем.