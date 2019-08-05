Продукт недели: арбуз

5 интересных фактов об арбузе
- Название «арбуз» переводится с тюркского как «огурец размером с осла» или «огромный огурец». Мы привыкли, что этот продукт представляет собой гигантскую или, наоборот, карликовую ягоду с зелено-полосатой шкуркой и ярко-красной или розовой сочной мякотью. Но они бывают самых разных цветов, в том числе белые и желтые. А оттенков мякоти и того больше: желтая, оранжевая или белая – вариаций очень много, все зависит от сорта и места произрастания.
- Арбуз на 92% состоит из воды, а его мякоть содержит от 5,5% до 13% легкоусвояемых естественных сахаров. К моменту созревания в ней преобладают фруктоза и глюкоза, а сахароза накапливается в процессе хранения арбуза. В ягоде практически нет белка и жиров, зато она богата ликопином – сильным природным антиоксидантом, который замедляет процесс старения и снижает риск возникновения онкологических заболеваний.
- Арбуз выращивали еще в Древнем Египте, позже их начали культивировать в Индии, Персии и в азиатских странах с сухим и жарким климатом. В Западной Европе эта ягода оказалась в Средние века в результате Крестовых походов, а до России они добрались лишь в середине XVII века – прибыли морем из восточных стран в Астрахань. До того, как их начали выращивать в нашей стране, ягода считалась заморским деликатесом, которую доставляли исключительно к царскому столу.
- Сегодня арбуз выращивают в 96 странах мира с жарким или очень теплым климатом, потому что у этого полосатого продукта длительный срок вызревания, его сортов насчитывается аж 1200, есть среди них ягоды без косточек. Форма арбуза традиционно круглая, но японцы культивировали квадратный вариант, чтобы его было легче перевозить. Кстати, средний вес арбуза – от 5 до 15 килограммов, но масса самой большой ягоды достигла почти 90 килограммов.
- Арбуз – продукт низкокалорийный и диетический. В 100 граммах ягоды содержится всего 30-38 калорий. Существует даже так называемая «арбузная диета», благодаря которой можно сбросить лишний вес, очистить организм от шлаков и токсинов и улучшить функционирование пищеварительной системы. Диетологи заверяют, что при отсутствии противопоказаний взрослый человек может употреблять 2-2,5 кг свежих арбузов в сутки.
Арбуз с сыром
рецепт от шеф-повара Джафара Шаде, кафе-бар «Кампус»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г арбуза без корочки
- 25 г арбузного варенья
- 5 г базилика
- 20 г фреша лайма
- 5 г кукурузы
- по 1 г белого и черного кунжута
- 150 г сыра сулугуни
- 20 г соуса «Песто»
- 10 г молотых грецких орехов
Как приготовить:
Шаг 1. Растопите сыр: для этого заверните его в пищевую пленку и закиньте в кипящую воду на 3 минуты.
Шаг 2. После того, как сыр растопится, откройте его и фаршируйте смесью из соуса «Песто» и грецкого ореха. Заверните в рулет и положите в холодильник до остывания.
Шаг 3. Нарежьте арбуз крупным кусочками, выложите на тарелку, добавьте кукурузу и базилик.
Шаг 4. Выньте остывший рулет из холодильника, нарежьте соломкой и выложите сверху на арбуз и овощи. Выжмите сверху сок лайма и посыпьте кунжутом.
Шаг 5. При подаче тарелку украсьте арбузным вареньем.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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