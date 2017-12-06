Декабрь — месяц айвы. Лежит она на лотках, а вы ее не покупаете, что с ней делать — непонятно: немного вяжет, твердая. Мы предлагаем вам узнать о ней больше и приготовить с айвой вкусное жаркое с телятиной.

5 интересных фактов Фрукт, но в свежем виде его употреблять в пищу практически невозможно, так как он имеет вязкий и терпкий вкус. Айву употребляют в приготовленном виде и не только варят джем, варенье, компоты, но и тушат с разными видами мяса. Айва чрезвычайно полезна. Она содержит множество витаминов: это и витамин А, витамины С, Е, РР, витамины группы В. В ней также содержатся микро- и макроэлементы, такие как, например, калий, натрий. Из углеводов в айве больше всего фруктозы. Семена айвы применяются в медицине, они богаты слизью. Ее количество составляет до 20 % от веса семян. Водный раствор слизи можно применять для укрепления волос, в качестве примочек для глаз, как отхаркивающее средство. Айва содержит много железа, поэтому ее рекомендуют для лечения анемии. В косметологии отвар семян используют для примочек глаз и как смягчающее средство для кожи при раздражениях и ожогах. Если вам нравится вкус айвы и вы ее едите свежей, то употребляйте не больше 1-2 штук в день, как рекомендуют врачи, чтобы не спровоцировать перенасыщение организма. Если проявляются недомогания, лучше отказаться от частого применения. Оптимальный вариант — один плод в неделю. Баранина с айвой Тушеную баранину с айвой проще всего приготовить в мультиварке, но если у вас ее нет, подойдет казан или сотейник с толстым дном. Вам понадобится: Баранина (мякоть) — 500 г

Айва — 2-3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Барбарис — 2 ч. ложки

Паприка — 1 ч. ложка

Зира — 1 ч. ложка

Соль — по вкусу

Растительное масло — 1-2 ст. ложки

Приготовление: Баранину порежьте на небольшие кусочки и обжарьте на растительном масле на режиме «Жарка». Лук нарежьте, добавьте к мясу вместе с барбарисом и специями, жарьте еще несколько минут, помешивая. Айву очистите, удалите сердцевину и порежьте на небольшие кусочки. Переложите айву в чашу к мясу, посолите и перемешайте. Добавьте немного воды, закройте мультиварку крышкой и включите режим «Тушение» на 45 минут. Блюдо готово! На гарнир к баранине с айвой можно подать рис или отварной картофель.