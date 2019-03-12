Правила Великого поста: как выдержать 40-дневный марафон и не попасть в больницу

Вы наверняка знаете, что основу рациона в период поста составляют бобовые, крупы, злаки, овощи, фрукты, грибы, а также постные мучные изделия, в составе которых нет сахара, яиц, сливочного масла – только соль, мука и вода. Вся пища животного происхождения должна быть полностью исключена, только в отдельные дни разрешена рыба. Таким образом, вам придется полностью пересмотреть свой рацион, чтобы из здорового человека к концу 40-дневного марафона не превратиться в страдающего от проблем с ЖКТ. Вот несколько правил, которых вам придется придерживаться.

Правило 1. Следите за тем, чтобы ваш рацион оставался сбалансированным

Несмотря на исключение целого ряда продуктов следите за тем, чтобы в вашем ежедневном меню сохранялся баланс белков, жиров и углеводов. В противном случае уже через пару недель (а то и раньше) вы заметите, что работоспособность сильно снизилась, мышцы потеряли тонус, а цвет лица приобрел землистый оттенок – все дело в нехватке белка и жиров.

Как исправить. Постное меню – высокоуглеводное, потому прежде всего следите за тем, чтобы в вашем рационе в достаточных количествах присутствовал белок растительного происхождения. Его источник – это бобовые, орехи и грибы. Избежать нехватки жиров помогут те же орехи и семечки, растительные масла (не только подсолнечное и оливковое, но и кокосовое, льняное, тыквенное, миндальное – выбор сегодня огромен).

Меню на день можно выстроить следующим образом:

• Завтрак: каша на воде с ягодами/фруктами и медом, также можно добавить семечки – здесь вам и жиры, и протеин, и сытость до самого обеда. • Обед: суп из бобовых. Также можно приготовить салат с овощами из тофу и котлеты из нута (по вкусу они ничуть не хуже мясных). Такой обед обеспечит организм белком. • Ужин: крупы (например, гречка или рис) с овощами, можно добавить еще и грибы. • Перекус: можно приготовить домашние протеиновые батончики из злаков, сушеных ягод и меда, такие же продаются и в магазинах здоровой еды. Не стоит забывать и о свежих фруктах, но с ними главное не переусердствовать – переизбыток фруктозы станет сильной нагрузкой на организм и может негативно сказаться на пищеварении и самочувствии.

Котлеты из нута с пряностями

Время приготовления: 1 час 20 минут + время на замачивание нута Сложность: 3 из 10

Что нужно: