15 милых аксессуаров, которые украсят вашу кухню

Держатель для полотенец с мордочкой кошки удачно впишется в пространство кухни. У него устойчивое основание, которое при этом не займет много места на кухне. Особенности: подходит для маленьких кухонь, можно мыть в посудомоечной машине, не содержит меламин. Коллекция создавалась для больших любителей кошек: в ней большое количество аксессуаров для дома — теперь можно расставить по всему дому символы любимого животного. А еще забавная кошачья мордочка делает каждый предмет коллекции приятным подарком.

Подставка под крышку от кастрюли