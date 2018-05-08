Креативный бокал с двумя короткими ножками и длинным хвостиком-трубочкой. Он очарователен и при этом вполне функционален: по вместимости это обычный бокал для красного или белого вина. Вот только любой сомелье будет озадачен его формой: пузатые стенки, довольно узкое горлышко и полый прозрачный хвост. А дело в том, что удобнее всего пить из бокала через трубочку-хвостик. Она как раз для этого и предназначена: вино свободно попадает в трубку. И выглядит это, конечно, очень забавно.

Стакан без ножки