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Предлагаем вам аксессуары, которые будут уместны на любой вечеринке!

Стакан для сока «Ретро»

Удобные стаканы для сока и компота с рисунками в стиле ретро. То ли Сальвадор Дали имел к ним отношение, то ли художник любил Льюиса Кэролла и «Алису в Зазеркалье»... Удобно наливать, держать, есть о чем поговорить. Забавный подарок, ведь стаканов всегда не хватает.

Бокал «Винтаж» для шампанского

Изящный, необычный бокал. А если к нему привязать Георгиевскую ленточку, то получится очень символично. Ура!

Мини-бар «Кристалл»

Отличный подарок или набор на стол — здесь вам и 100 граммов фронтовых, и шампанское в честь Победы. Этот мини-бар — пример достойного качества и неповторимого дизайна. Богатый внешний вид изделия превратит рабочий кабинет или гостиную в настоящий зал для коктейльных вечеринок и аперитивов. Мини-бар станет ярким и практичным подарком коллегам, друзьям и родным по поводу или без.

Стакан для «огненной воды»

Как вы помните, наши герои после первой не закусывали. Прекрасный подарок для тех, кто еще с нами — и украшение майского стола в праздник.

Емкость на четыре литра с краником

Необычный и удобный подарок, его можно взять с собой в лес или парк на шашлыки, поставить на стол на даче, когда соберется семья, или подарить друзьям. Налить в баночку можно все, что душа пожелает.

Набор для коктейлей

Роскошный набор аксессуаров для приготовления коктейлей из стали высшего класса с лакированными ручками выполнен в стиле арт-деко. Элегантный дизайн делает этот набор украшением коллекции барных аксессуаров. Ими легко и удобно пользоваться. В набор входит джиггер (25 мл), стрейнер и барная ложка.

Копилка для пробок

Винные пробки — это ценный натуральный материал, который может использоваться для различных целей. Например, можно своими руками сделать подставку под горячее. А можно превратить винные пробки в стильный аксессуар, который будет украшать вашу кухню или гостиную. Чтобы любоваться таким произведением, достаточно приобрести копилку для винных пробок «УРОВЕНЬ ИСТИНЫ». Теперь вы всегда сможете контролировать скорость, с которым идет ваше приобщение к миру глубоких философских размышлений. Глядя на такой стильный аксессуар, сразу будет понятно, когда пора притормозить немного, а когда пора наверстывать упущенное.

Чаша для дегустации вина

Вы прекрасно разбираетесь в вине или муж вашей подруги просто ас? Тогда эта чаша для дегустации вина будет просто великолепным подарком. А для друзей можно устроить «Что? Где? Когда?»: интересно, угадают, что это, зачем нужен этот предмет?

Винный бокал с трубочкой

Креативный бокал с двумя короткими ножками и длинным хвостиком-трубочкой. Он очарователен и при этом вполне функционален: по вместимости это обычный бокал для красного или белого вина. Вот только любой сомелье будет озадачен его формой: пузатые стенки, довольно узкое горлышко и полый прозрачный хвост. А дело в том, что удобнее всего пить из бокала через трубочку-хвостик. Она как раз для этого и предназначена: вино свободно попадает в трубку. И выглядит это, конечно, очень забавно.

Стакан без ножки

Стакан красивого зеленого цвета, предназначенный для подачи безалкогольных напитков и коктейлей, может стать ярким акцентом во время повседневной и праздничной сервировки стола. Необычный дизайн стаканов создает эффект движения за счет неровностей стенок, что позволяет эффектно подать напитки и удобно держать стакан в руке.

Фото: архив пресс-служб

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