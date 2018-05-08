Стакан для сока «Ретро»
Удобные стаканы для сока и компота с рисунками в стиле ретро. То ли Сальвадор Дали имел к ним отношение, то ли художник любил Льюиса Кэролла и «Алису в Зазеркалье»... Удобно наливать, держать, есть о чем поговорить. Забавный подарок, ведь стаканов всегда не хватает.
Бокал «Винтаж» для шампанского
Изящный, необычный бокал. А если к нему привязать Георгиевскую ленточку, то получится очень символично. Ура!
Мини-бар «Кристалл»
Отличный подарок или набор на стол — здесь вам и 100 граммов фронтовых, и шампанское в честь Победы. Этот мини-бар — пример достойного качества и неповторимого дизайна. Богатый внешний вид изделия превратит рабочий кабинет или гостиную в настоящий зал для коктейльных вечеринок и аперитивов. Мини-бар станет ярким и практичным подарком коллегам, друзьям и родным по поводу или без.
Стакан для «огненной воды»
Как вы помните, наши герои после первой не закусывали. Прекрасный подарок для тех, кто еще с нами — и украшение майского стола в праздник.
Емкость на четыре литра с краником
Необычный и удобный подарок, его можно взять с собой в лес или парк на шашлыки, поставить на стол на даче, когда соберется семья, или подарить друзьям. Налить в баночку можно все, что душа пожелает.
Набор для коктейлей
Роскошный набор аксессуаров для приготовления коктейлей из стали высшего класса с лакированными ручками выполнен в стиле арт-деко. Элегантный дизайн делает этот набор украшением коллекции барных аксессуаров. Ими легко и удобно пользоваться. В набор входит джиггер (25 мл), стрейнер и барная ложка.
Копилка для пробок
Винные пробки — это ценный натуральный материал, который может использоваться для различных целей. Например, можно своими руками сделать подставку под горячее. А можно превратить винные пробки в стильный аксессуар, который будет украшать вашу кухню или гостиную. Чтобы любоваться таким произведением, достаточно приобрести копилку для винных пробок «УРОВЕНЬ ИСТИНЫ». Теперь вы всегда сможете контролировать скорость, с которым идет ваше приобщение к миру глубоких философских размышлений. Глядя на такой стильный аксессуар, сразу будет понятно, когда пора притормозить немного, а когда пора наверстывать упущенное.
Чаша для дегустации вина
Вы прекрасно разбираетесь в вине или муж вашей подруги просто ас? Тогда эта чаша для дегустации вина будет просто великолепным подарком. А для друзей можно устроить «Что? Где? Когда?»: интересно, угадают, что это, зачем нужен этот предмет?
Винный бокал с трубочкой
Креативный бокал с двумя короткими ножками и длинным хвостиком-трубочкой. Он очарователен и при этом вполне функционален: по вместимости это обычный бокал для красного или белого вина. Вот только любой сомелье будет озадачен его формой: пузатые стенки, довольно узкое горлышко и полый прозрачный хвост. А дело в том, что удобнее всего пить из бокала через трубочку-хвостик. Она как раз для этого и предназначена: вино свободно попадает в трубку. И выглядит это, конечно, очень забавно.
Стакан без ножки
Стакан красивого зеленого цвета, предназначенный для подачи безалкогольных напитков и коктейлей, может стать ярким акцентом во время повседневной и праздничной сервировки стола. Необычный дизайн стаканов создает эффект движения за счет неровностей стенок, что позволяет эффектно подать напитки и удобно держать стакан в руке.
Фото: архив пресс-служб