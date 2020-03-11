Пищевое расстройство: вся правда о компульсивном переедании, которую вам необходимо знать

Что же такое компульсивное переедание и как оно проявляется?

Расстройство компульсивного переедания – это медицинский диагноз. Как правило, это состояние появляется в ответ на сильный стресс и характерно для людей, склонных к полноте с юности и часто сидящих на диетах. Так как психогенное переедание происходит из-за эмоциональных переживаний, а не из-за голода, то человек ест пищу сладкую и жирную. Именно такой рацион дает яркие вкусовые ощущения и тем самым временно заглушает негативные эмоции. Человек ест во время выраженного стресса, в состоянии гнева, грусти или скуки при отсутствии чувства голода. За небольшой промежуток времени он съедает такое количество пищи, которое никогда не смог бы поглотить при спокойном состоянии.

Например, обычно человек в сутки съедает пищи на 2000 ккал, а при эпизоде компульсивного переедания эта цифра может достигать внушительных 10 000-20 000 ккал. При этом он испытывает ощущение потери контроля над тем, как он ест, и делает это гораздо быстрее, чем обычно. Как правило, из-за чувства стыда и желания скрыть приступы обжорства человек старается есть в одиночестве. Причем он не может остановить до тех пор, пока не дойдет до состояния одышки, дискомфорта и даже распирающей боли в желудке. После он испытывает чувство вины и чувство отвращения к себе.

Очевидные признаки компульсивного переедания

Специалисты выделяют 4 четких критерия, по которым можно установить расстройство.

Регулярно повторяющиеся приступы обжорства, при которых вы не в силах остановиться и перестать есть. Присутствует ужасная подавленность и чувство вины за то, что вы не в силах контролировать ситуацию. Приступы происходят не реже раза в неделю на протяжении минимум трех месяцев. Так что единичный срыв с жесткой диеты – это еще не расстройство пищевого поведения, а лишь естественная реакция вашего измученного организма. Приступы компульсивного переедания, как правило, не сопровождаются вызыванием у себя рвоты, как при булимии или анорексии.

Чтобы диагностировать компульсивное переедание, у вас должны быть выявлены все 4 признака. Если же вы набрасываетесь на еду только в случаях сильного стресса, депрессии или когда вам скучно или грустно, приступы случаются редко, вы не переживаете (или переживаете, но не сильно) – это переедание, но отнюдь не компульсивное.

Кто в группе риска?

Компульсивным перееданием женщины страдают чаще мужчин. Этому расстройству также часто подвержены люди, тела которых всегда на виду и они вынуждены часто отказывать себе в еде: это могут быть модели, спортсмены и те, кто в силу разных обстоятельств вынужден придерживаться строгих ограничений и т.д.