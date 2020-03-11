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Пищевое расстройство: вся правда о компульсивном переедании, которую вам необходимо знать

В современном мире стресс — частое явление, которое сопровождает человека практически повсеместно. Ответная реакция организма может проявляться по-разному, один из вариантов — бесконтрольное поглощение пищи даже в ответ на легкий негатив. Данная проблема — это не просто слабохарактерность, а серьезное психологическое расстройство, которое называется компульсивным перееданием. Редакция Passion.ru рассказывает, как проявляется данное заболевание и какие меры необходимо принимать, чтобы привести свое состояние в норму.
Юля Атоян
Врач-диетолог X-Fit в России

Компульсивное переедание (или психогенное переедание) — это наиболее распространенное расстройство приема пищи, при котором происходит неконтролируемое или частично контролируемое переедание, приводящее к набору лишнего веса. Этот диагноз на слуху многих людей, и, к сожалению, большинство сами себе его ставят. Однако не стоит думать, что любое ожирение и срывы во время диет связаны именно с компульсивным перееданием.

Часто, соблюдая строгие диеты, человек срывается и съедает какую-то «запрещенную» еду, например, несколько конфет или какой-нибудь фастфуд. Но это может происходить из-за того, что диета была слишком строгой, и организму банально не хватало питательных веществ, витаминов и минералов. В ответ на это он «сорвался» для того, чтобы просто выжить, ведь без определенных нутриентов наш организм не может существовать.

Фото: vostock-photo

Что же такое компульсивное переедание и как оно проявляется?

Расстройство компульсивного переедания – это медицинский диагноз. Как правило, это состояние появляется в ответ на сильный стресс и характерно для людей, склонных к полноте с юности и часто сидящих на диетах. Так как психогенное переедание происходит из-за эмоциональных переживаний, а не из-за голода, то человек ест пищу сладкую и жирную. Именно такой рацион дает яркие вкусовые ощущения и тем самым временно заглушает негативные эмоции. Человек ест во время выраженного стресса, в состоянии гнева, грусти или скуки при отсутствии чувства голода. За небольшой промежуток времени он съедает такое количество пищи, которое никогда не смог бы поглотить при спокойном состоянии.

Например, обычно человек в сутки съедает пищи на 2000 ккал, а при эпизоде компульсивного переедания эта цифра может достигать внушительных 10 000-20 000 ккал. При этом он испытывает ощущение потери контроля над тем, как он ест, и делает это гораздо быстрее, чем обычно. Как правило, из-за чувства стыда и желания скрыть приступы обжорства человек старается есть в одиночестве. Причем он не может остановить до тех пор, пока не дойдет до состояния одышки, дискомфорта и даже распирающей боли в желудке. После он испытывает чувство вины и чувство отвращения к себе.

Очевидные признаки компульсивного переедания

Специалисты выделяют 4 четких критерия, по которым можно установить расстройство.

  1. Регулярно повторяющиеся приступы обжорства, при которых вы не в силах остановиться и перестать есть.

  2. Присутствует ужасная подавленность и чувство вины за то, что вы не в силах контролировать ситуацию.

  3. Приступы происходят не реже раза в неделю на протяжении минимум трех месяцев. Так что единичный срыв с жесткой диеты – это еще не расстройство пищевого поведения, а лишь естественная реакция вашего измученного организма.

  4. Приступы компульсивного переедания, как правило, не сопровождаются вызыванием у себя рвоты, как при булимии или анорексии.

Чтобы диагностировать компульсивное переедание, у вас должны быть выявлены все 4 признака. Если же вы набрасываетесь на еду только в случаях сильного стресса, депрессии или когда вам скучно или грустно, приступы случаются редко, вы не переживаете (или переживаете, но не сильно) – это переедание, но отнюдь не компульсивное.

Кто в группе риска?

Компульсивным перееданием женщины страдают чаще мужчин. Этому расстройству также часто подвержены люди, тела которых всегда на виду и они вынуждены часто отказывать себе в еде: это могут быть модели, спортсмены и те, кто в силу разных обстоятельств вынужден придерживаться строгих ограничений и т.д.

Фото: vostock-photo

Как лечить компульсивное переедание?

Лечение компульсивного переедания требует комплексного подхода, так как в основе этого заболевания лежат как психологические, так и физиологические факторы. Человек, страдающий от этого недуга, должен обратиться не только к врачу-диетологу, но и к психотерапевту! Лечение в данном случае должно быть исключительно комплексным, чтобы найти первопричину и устранить ее.

Необходимо одновременно соблюдать принципы здорового питания и увеличивать источники удовольствия – это может быть хобби, встреча с друзьями, занятия фитнесом, чтение книг, кулинария и т.д.

Можно ли помочь себе самостоятельно?

Сергей Козин
Шеф-повар ресторана ПИRS

Путь избавления от компульсивного переедания достаточно сложен. Это обусловлено тем, что еда необходима и избежать ее употребления невозможно. Поэтому одним из самостоятельных шагов решения данной проблемы является организация собственного питания.

Вам нужно научиться отличать чувство физического голода от желания «заесть проблему»; составить список здоровых и полезных продуктов; придерживаться четкого плана и режима приемов пищи).

Вы должны избегать любых диет, особенно строгих, в которых рацион сильно ограничен. Любые строгие запреты и попытки проявить силу воли и не есть что-то могут лишь спровоцировать очередной срыв.

Также вам не стоит надеяться, что проблема решится как-нибудь сама собой. Компульсивное переедание – это очень серьезная психологическая проблема, потому не надо пытаться закрыть на нее глаза. Пока вы надеетесь, что все обойдется, приступы будут становиться чаще, вес – неуклонно расти, что лишь ухудшит ваше общее состояние.

И запомните: если справиться своими силами с проблемой у вас не получается, стоит обратиться за помощью к психологу и диетологу, которые окажут профессиональную помощь. Ни в коем случае не запускайте данную проблему: чем быстрее вы обратитесь к специалисту, тем быстрее сможете преодолеть зависимость от еды.

Фото: vostock-photo

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