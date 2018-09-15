Первые новинки осени: вкусно, полезно, сладко и просто креативно

Больше чем сладости
«Любовь и сладости», кондитерская звездной пары Сергея Жукова и Регины Бурд, заслужившая любовь столицы, этой осенью выходит на новый уровень. Теперь «Любовь и сладости» располагает обширным меню, главной идеей которого является здоровое питание для всей семьи.
В новом меню можно будет найти брускетту с тунцом, салат с ростбифом собственного приготовления из мраморной говядины и свежих овощей с трюфельным соусом, а также классический рамен, который может универсально выступать, как первым, так и вторым блюдом. Линию здорового питания продолжает и актуальное сегодня поке с мурманским лососем, водорослями и икрой летучей рыбы, и российская буратта с домашним земляничным вареньем.
Обновленный формат семейного кафе «Любовь и сладости» будет работать на новом месте – в ТРК «VEGAS Каширское», на первом этаже у Катка, открытие запланировано на последнюю декаду сентября.
Революционный подход к питанию
В книжных магазинах России стартовали продажи книг доктора Майкла Мосли «Диета здоровой крови» и «Диета здорового желудка и кишечника». Майкл Мосли – легендарный врач-диетолог, оказавший помощь миллионам людей своей системой похудения «5:2». Он предложил новый, революционный подход к, казалось бы, стандартному методу «разгрузочных дней» для снижения веса. Однако обосновав каждую деталь диеты с научной строгостью и богатейшей эмпирической базой, доктор смог вывести подход к своему здоровью на совершенно новый уровень.
Мечтайте и говорите об этом смело!
Коркунов: конфеты с индивидуальным дизайном
Компания Mars Inc. и бренд А.Коркунов® запускают услугу создания индивидуального дизайна для подарочной коробки конфет. Бренд предлагает потребителям выбрать один из нескольких предложенных вариантов дизайна и адаптировать его индивидуально для человека, которому предназначается подарок. В макет можно добавить любимое фото и текст с пожеланием. Создать кастомизированный подарок может каждый желающий на официальном сайте бренда. Сервис также предусматривает возможность доставки готового подарка прямо в руки получателю. В будущем услуга пополнится дополнительными вариантами дизайна для самых разных поводов – от дня рождения до Нового года.