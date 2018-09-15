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Первые новинки осени: вкусно, полезно, сладко и просто креативно

Осень - хочется всего яркого, теплого вкусного и полезного. Passion.ru знакомит вас с новинками нового сезона, которые обязательно вам пригодятся: для себя, в подарок кому -нибудь или просто так.

Больше чем сладости

«Любовь и сладости», кондитерская звездной пары Сергея Жукова и Регины Бурд, заслужившая любовь столицы, этой осенью выходит на новый уровень. Теперь «Любовь и сладости» располагает обширным меню, главной идеей которого является здоровое питание для всей семьи. В новом меню можно будет найти брускетту с тунцом, салат с ростбифом собственного приготовления из мраморной говядины и свежих овощей с трюфельным соусом, а также классический рамен, который может универсально выступать, как первым, так и вторым блюдом. Линию здорового питания продолжает и актуальное сегодня поке с мурманским лососем, водорослями и икрой летучей рыбы, и российская буратта с домашним земляничным вареньем.
Обновленный формат семейного кафе «Любовь и сладости» будет работать на новом месте – в ТРК «VEGAS Каширское», на первом этаже у Катка, открытие запланировано на последнюю декаду сентября.

Революционный подход к питанию

В книжных магазинах России стартовали продажи книг доктора Майкла Мосли «Диета здоровой крови» и «Диета здорового желудка и кишечника». Майкл Мосли – легендарный врач-диетолог, оказавший помощь миллионам людей своей системой похудения «5:2». Он предложил новый, революционный подход к, казалось бы, стандартному методу «разгрузочных дней» для снижения веса. Однако обосновав каждую деталь диеты с научной строгостью и богатейшей эмпирической базой, доктор смог вывести подход к своему здоровью на совершенно новый уровень.

Мечтайте и говорите об этом смело!

Коркунов: конфеты с индивидуальным дизайном

Компания Mars Inc. и бренд А.Коркунов® запускают услугу создания индивидуального дизайна для подарочной коробки конфет. Бренд предлагает потребителям выбрать один из нескольких предложенных вариантов дизайна и адаптировать его индивидуально для человека, которому предназначается подарок. В макет можно добавить любимое фото и текст с пожеланием. Создать кастомизированный подарок может каждый желающий на официальном сайте бренда. Сервис также предусматривает возможность доставки готового подарка прямо в руки получателю. В будущем услуга пополнится дополнительными вариантами дизайна для самых разных поводов – от дня рождения до Нового года.

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