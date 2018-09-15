Первые новинки осени: вкусно, полезно, сладко и просто креативно

«Любовь и сладости», кондитерская звездной пары Сергея Жукова и Регины Бурд, заслужившая любовь столицы, этой осенью выходит на новый уровень. Теперь «Любовь и сладости» располагает обширным меню, главной идеей которого является здоровое питание для всей семьи. В новом меню можно будет найти брускетту с тунцом, салат с ростбифом собственного приготовления из мраморной говядины и свежих овощей с трюфельным соусом, а также классический рамен, который может универсально выступать, как первым, так и вторым блюдом. Линию здорового питания продолжает и актуальное сегодня поке с мурманским лососем, водорослями и икрой летучей рыбы, и российская буратта с домашним земляничным вареньем.

Обновленный формат семейного кафе «Любовь и сладости» будет работать на новом месте – в ТРК «VEGAS Каширское», на первом этаже у Катка, открытие запланировано на последнюю декаду сентября.

Революционный подход к питанию