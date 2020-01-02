Отказ от соли, прием ферментов еще 15 привычек, которые помогут быстро прийти в себя после праздников
Пейте утром сок цитрусов натощак
Это простимулирует опорожнение желчного пузыря, с секретом которого и выводятся различные токсины. Подойдет грейпфрут или апельсин, разбавьте 1 часть сока с 1 частью воды. Альтернативой может быть вода с лимоном. Пейте сок сразу после пробуждения, после – стакан воды комнатной температуры.
Не пренебрегайте ферментными препаратами
Они пригодятся вам в ближайшие 2-3 дня, а то и дольше. Принимайте по одной таблетке перед завтраком, обедом и ужином. Они помогут расщепить и вывести токсины, которые скопились внутри клеток за время праздников. Много ферментов естественного происхождения в свежевыжатых соках. Именно поэтому после обильного застолья выпивайте минимум 2-3 стакана фруктовых соков в течение дня.
Принимайте сорбенты
Эти препараты незаменимы, если вы переели или перебрали с алкоголем. Принимать их лучше через час после выпитого сока. Выбирайте любой подходящий вам сорбент в виде геля, порошка или таблеток с содержанием активированного угля или глины. Прочтите аннотацию, она поможет вам определить дозировку данных препаратов в соответствии с весом вашего тела.
Не торопитесь налегать на еду с утра сразу же после «праздника живота»
У многих людей, которые активно ели ночью, возникает желание – открыть утром холодильник и продолжить… На самом деле к истинному голоду это не имеет никакого отношения! Еды просит не желудок, а голова. Прислушайтесь к нашему совету – выпейте сок и стакан воды. Объем желудка будет заполнен и есть вам уже не захочется.
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Первая полноценная еда после праздничного застолья должна быть в обед
И это не оставшиеся новогодние салаты, горячее и сладости. Лучше сварите свежий куриный суп или кашу, дополните обед киселем. Это поможет нормализовать пищеварение и снять проявления гастрита. Еще один вариант первой еды – омлет с салатом из свежих овощей, заправленных оливковым маслом. Последнее обладает желчегонным эффектом, улучшая дренаж печени.
Делайте упор на овощи и фрукты
Во-первых, в них много клетчатки, которая, как губка, впитывает в себя эндотоксины. Во-вторых, растительные продукты – основной источник витаминов и микроэлементов, которые нужны для процессов детоксикации в печени. Овощи и фрукты можно есть в тушеном, вареном, свежем виде. Отличным выбором в данном случае могут стать различные виды корнеплодов (в свежем виде), яблоки, груши, различные виды зелени, огурцы, ягоды (можно замороженные), брокколи и цветная капуста, морская капуста.
Фото: vostock-photo
Включите в свое меню отруби
В них много клетчатки, которая способствует выведению токсинов и стимулирует деятельность кишечника, помогая в целом процессу очищения организма. По горсти отрубей можно съесть 3-4 раза в течение дня, запивая их зеленым чаем.
Пейте настои с аскорбинкой
На фоне алкоголя достаточно сильно страдают сосуды. Витамин С поможет восстановить их проницаемость. Отличные источники аскорбинки – настой шиповника или облепихи. Последняя, кстати, обладает обволакивающим действием и поможет снять воспаление слизистой желудка.
Минимизируйте потребление соли
Как бы ни был соблазнителен холодный рассол после избыточного потребления алкоголя, откажитесь от этой идеи. Известный факт – соль задерживает жидкость. 1 грамм натрия (который содержится в соли) задерживает 200 мл воды, что становится причиной отечности, застоя лимфы, нарушению детоксицирующей деятельности почек. В дни после новогоднего детокса от соли по возможности лучше вовсе отказаться. Чтобы пища не казалась пресной можно заменить ее специями.
Обратите внимание на успокаивающие травяные чаи
Если вы гуляли всю ночь, то для восстановления неплохо было бы лечь спать пораньше. Чтобы в течение дня не разгуляться, замените привычный вам чай на травяной, например, из мелиссы или ромашки. Они успокаивают нервную систему, и вечером вы без особых проблем сможете заснуть.
Фото: vostock-photo
Дышите глубже
Даже если вам тяжело и лениво выходить на улицу, откройте окно, выйдите на балкон и сделайте несколько глубоких вдохов выдохов. Вашему организму сейчас очень нужен кислород. Он поможет ускорить все обменные процессы, благотворно скажется на состоянии кожи. Короткая прогулка на свежем воздухе пойдет вам на пользу. Но если сил на нее нет совсем, как следует проветрите комнату. Свежий воздух поможет вам быстрее прийти в себя.
Делайте контрастные процедуры
Они помогут улучшить микроциркуляцию и снять отечность. Примите контрастный душ, проведите эту процедуру и для лица, и для тела. Начинайте с холодной воды и заканчивайте теплой.
Пейте воду
Вода – лучший диетический напиток, а недостаток в организме всего 1% воды приведет к мышечной слабости, вялости, усталости и сонливости. Самый простой способ не забывать пить воду – это выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи.
Ограничьте простые и быстрые углеводы
По рекомендации dietary guideline для американцев 2015–2020 гг., допустимая норма потребления продуктов составляет менее 10% от суточной калорийности. Т.е. мы можем не исключать сахар совсем, но ограничивать его все же стоит. Кроме того, источником энергии для организма является глюкоза, которую мы получаем в достаточном количестве с крупой.
Не забывайте о физической активности
В основе пищевой пирамиды лежит не питание, а физическая активность. Предновогодняя пора – это тоже своего рода праздник. Включайте погромче музыку и танцуйте, если нет времени заниматься спортом или фитнесом. Активность очень важна, она может быть какой угодно: бассейн, занятия на тренажерах, танцы или просто ходьба. Но главное, чтобы вы не засиживались.
Фото: vostock-photo
Не казните себя
Никогда, ни при каких условиях не наказывайте себя за то, что вы нарушили рацион. Никогда. «Нарушил» – это даже слово неверное. Съели то, что захотелось, получите удовольствие. Если хочется что-то съесть – съешьте. Но после этого вернитесь к своему привычному рациону. Не устраивайте голодный день в наказание. Просто продолжайте придерживаться своего здорового рациона.
Питайтесь разнообразно
Разнообразие в питании – это залог здоровья. Сладости – это однообразная еда, которая богата сахаром и трансжирами. Кроме того, сладости не оставляют места в рационе для полезных продуктов. Разнообразьте фрукты, овощи, ешьте разные орехи, семена, разные крупы – это и есть лучшая привычка, чтобы сохранить форму или быстро ее восстановить.
Фото: vostock-photo
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