Отказ от соли, прием ферментов еще 15 привычек, которые помогут быстро прийти в себя после праздников

Пейте утром сок цитрусов натощак

Это простимулирует опорожнение желчного пузыря, с секретом которого и выводятся различные токсины. Подойдет грейпфрут или апельсин, разбавьте 1 часть сока с 1 частью воды. Альтернативой может быть вода с лимоном. Пейте сок сразу после пробуждения, после – стакан воды комнатной температуры.

Не пренебрегайте ферментными препаратами

Они пригодятся вам в ближайшие 2-3 дня, а то и дольше. Принимайте по одной таблетке перед завтраком, обедом и ужином. Они помогут расщепить и вывести токсины, которые скопились внутри клеток за время праздников. Много ферментов естественного происхождения в свежевыжатых соках. Именно поэтому после обильного застолья выпивайте минимум 2-3 стакана фруктовых соков в течение дня.

Принимайте сорбенты

Эти препараты незаменимы, если вы переели или перебрали с алкоголем. Принимать их лучше через час после выпитого сока. Выбирайте любой подходящий вам сорбент в виде геля, порошка или таблеток с содержанием активированного угля или глины. Прочтите аннотацию, она поможет вам определить дозировку данных препаратов в соответствии с весом вашего тела.

Не торопитесь налегать на еду с утра сразу же после «праздника живота»

У многих людей, которые активно ели ночью, возникает желание – открыть утром холодильник и продолжить… На самом деле к истинному голоду это не имеет никакого отношения! Еды просит не желудок, а голова. Прислушайтесь к нашему совету – выпейте сок и стакан воды. Объем желудка будет заполнен и есть вам уже не захочется.