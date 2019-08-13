Орехи, свекла и еще 4 продукта, которые помогут справиться с проблемной кожей

Чтобы добиться идеальной, насыщенной витаминами и микроэлементами, сияющей кожи, одного воздействия масок и кремов, даже суперэффективных, недостаточно. И несмотря на то, что сейчас в аптеке можно приобрети витамины на любой вкус, цвет и кошелек, коррекция рациона – это основа основ. Причем зачастую неправильное питание – одна из причин проблем с кожей и высыпаний (мы не говорим сейчас о тяжелых формах акне).
Чтобы кожа выглядела и была красивой и здоровой, ей нужны антиоксиданты, цинк, железо, жирные кислоты, селен, протеины, фосфор, достаточное количество витаминов, бета-каротин. Исходя из этого, какие же продукты обязательно должны быть на вашем столе?
Считается, чем ярче продукт, тем больше в нем витаминов и тем больше клетки кожи насыщаются антиоксидантами – питательными веществами. Существует ряд продуктов, особенно полезных для здоровья кожи.
Свежие овощи и зелень
Фото: vostock-photo
Они насыщены грубой клетчаткой и множеством микроэлементов. Именно сырые овощи – основа здоровой кожи. Дело в том, что термическая обработка свыше 50 градусов разрушает витамины и делает их недоступными для ферментов, вырабатываемых пищеварительной системой. Кроме того, свежие овощи – это своеобразные «щеточки» для кишечника. Они убирают лишний жир и слизь, которые остаются на стенках слизистой и ухудшают всасывание питательных веществ. Особенно ценны оранжевые овощи, содержащие провитамин А, который отвечает за регенерацию клеток кожи. Производная витамина А – ретинол – сокращает выработку кожного сала, действует успокаивающе, нормализует работу сальных желез, а также устраняет воспаления и обладает антимикробными свойствами.
Орехи и семена
Фото: vostock-photo
Причем абсолютно всех видов. Выбирайте те, которые вам больше нравятся. Именно орехи являются источниками омега-3 и омега-6 жирных кислот, витаминов Е и РР – мощных антиоксидантов, которые блестяще справляются со свободными радикалами, выводя их из организма. Лучше есть сырые орехи – по той же причине, что и овощи. Помните, перед употреблением орехи необходимо промыть слабым содовым раствором, а семена (лен, кунжут) измельчить в кофемолке – так они усвоятся на все сто процентов.
Жирная рыба
Фото: vostock-photo
Жирная рыба, в числе которой скумбрия, лосось, сардины, тунец и сельдь, обеспечит организм достаточным количеством белка, необходимого для тонуса кожи, а также сделает ее более упругой. Что еще более ценно, так это омега-3 жирные кислоты в составе рыбы. Они являются одними из самых сильных антиоксидантов, подавляющих воспалительные процессы в организме. Витамины А, D и Е в мясе рыб помогают вывести токсины из организма и поддерживать состояние не только кожи, но и волос в превосходном состоянии.
Кроме того, в рыбе и морепродуктах содержится цинк, который помогает бороться с акне, так как он способствует хорошему метаболизму, за счет чего улучшается регенерация кожи.
Фрукты
Фото: vostock-photo
О пользе фруктов вы и так знаете. В их употреблении важно лишь следовать правилу: есть фрукты отдельным приемом пищи, не смешивая их с другой едой. В ином случае начнутся процессы брожения и витамины усвоятся хуже. Включите в свой рацион ягоды и цитрусовые: витамин С в их составе улучшит тургор кожи и иммунную систему. Пейте отвар или настой шиповника. Старайтесь каждый день употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов, замените ими чипсы и конфеты.
Оливковое масло
Фото: vostock-photo
Один из ценнейших продуктов для долголетия и молодости – не зря его ценят с давних времен. В оливковом масле содержится большое количество витамина Е, оказывающего омолаживающее воздействие на эпидермис. Кроме того, в нем содержатся жирные кислоты, благодаря которым лучше усваиваются витамины и минералы.
Свекла
Фото: vostock-photo
Этот продукт, как ничто другое, помогает пищеварению. Он выводит токсины, помогает мягко очистить кишечник, выводит токсины, что благотворным образом сказывается на состоянии кожи. Кроме того, свекла улучшает обмен веществ и помогает образованию новых клеток, что само по себе способствует омоложению.
Вода
Фото: vostock-photo
Мы, как известно, на 70% состоим из воды, потому именно она – источник здоровья, молодости и красоты кожи. Обезвоживание, в свою очередь, пагубно сказывается на состоянии эпидермиса: она становится тусклой, безжизненной, появляются морщины, потому не забывайте пить.
Задумывайтесь о том, чем вы себя наполняете – идет ли вам на пользу данный продукт, как чувствует себя кожа после него, довольны ли вы ее состоянием. Ваше питание должно быть разнообразным и сбалансированным по калорийности, белкам, жирам и углеводам. Исключите все мусорные продукты или максимально минимизируйте их количество ¬– и ваша кожа скажет вам спасибо.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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