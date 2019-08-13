Орехи, свекла и еще 4 продукта, которые помогут справиться с проблемной кожей

Чтобы добиться идеальной, насыщенной витаминами и микроэлементами, сияющей кожи, одного воздействия масок и кремов, даже суперэффективных, недостаточно. И несмотря на то, что сейчас в аптеке можно приобрети витамины на любой вкус, цвет и кошелек, коррекция рациона – это основа основ. Причем зачастую неправильное питание – одна из причин проблем с кожей и высыпаний (мы не говорим сейчас о тяжелых формах акне).

Чтобы кожа выглядела и была красивой и здоровой, ей нужны антиоксиданты, цинк, железо, жирные кислоты, селен, протеины, фосфор, достаточное количество витаминов, бета-каротин. Исходя из этого, какие же продукты обязательно должны быть на вашем столе?