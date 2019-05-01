logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Обмен веществ: какие факторы на него влияют и можно ли его ускорить

«Метаболизм» – как много заключено в этом слове надежд и чаяний. Ускорить его мечтают все жаждущие сбросить лишний вес, но возможно ли это на самом деле или это просто очередная «чудо-пилюля» для тех, кто не готов приложить достаточные усилия. Passion.ru решил разобраться раз и навсегда в том, что же влияет на скорость обмена веществ и можно ли его разогнать при помощи диеты.

Сразу хочется отметить, что никаких научных доказательств того, что метаболизм можно разогнать, до сих пор нет. Потому популярные диеты и советы для его ускорения – это не более чем просто миф, волшебное плацебо для тех, кто верит. Обмен веществ действительно замедляется с возрастом, это естественный процесс, потому наша задача – поддерживать изначально заложенную природой скорость за счет уменьшения калорий и физической активности, если мы хотим быть в ладу со своим организмом и оставаться в форме.

Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания

Метаболизм, он же обмен веществ – это совокупность химических реакций в организме, в результате которых то, что мы едим превращается в энергию, которая, в свою очередь, используется для различных целей, например, для физической активности, жизни в состоянии покоя и всех остальных процессов, которые происходят на клеточном уровне. Изначально скорость обмена веществ у всех людей примерно примерно одинакова, но на нее влияет множество самых разных факторов.

Что же влияет на интенсивность основного обмена веществ?

Время суток

Скорость метаболизма возрастает утром и снижается ночью. Стоит отметить, что во время сна она тоже находится на минимуме, так как уменьшается мышечный тонус.

Активность в течение дня

Интенсивность процессов обмена возрастает при физической и умственной работе, так как основным органом, определяющим скорость обмена веществ, являются мышцы.

Питание

Скорость процессов обмена повышается во время приема пищи и ее последующего переваривания, особенно если пища была белковой.

Температура окружающей среды

Холодная погода приводит к большему усилению обмена веществ, чем жаркая, потому так рекомендуется спать в хорошо проветриваемом прохладном помещении.

Работа гипоталамуса

Он может влиять на скорость метаболизма, точнее, на ваш аппетит, если процент жира в организме резко снижается или становится крайне низким. Наверняка, вы замечали, что после обильного застолья вечером наутро аппетита нет. Вы либо не завтракаете, либо наедаетесь маленькой порцией. Вы не хотите есть – общая калорийность дня снижается сама собой незаметно для вас, а на самом деле – это гипоталамус не подает вам сигнал голода. Но при резком ограничении текущего энергорасхода (диета/голодовка/детокс) гипоталамус, наоборот, поднимает всеми возможными ему способами ваш аппетит, чтобы набрать необходимую калорийность. Так же происходит и при долгом голодании: интенсивность процессов обмена может падать вследствие ослабления работы печени.

Можно ли разогнать метаболизм частыми приемами пищи?

Фото: vostock-photo/shutterstock

А теперь постараемся ответить на один из самых часто задаваемых вопросов, надо ли есть 6 раз в день, чтобы «разогнать метаболизм»?

Прием пищи вызывает некоторый подъем в метаболизме, это так называемый «термический эффект», так как организм тратит калории на переваривание съеденного. Но этот термический эффект составляет лишь ~10% от общего расхода калорий, и, во-вторых, зависит не от частоты, а как раз от общего количества потребляемых за прием калорий. Так что редкие и объемные приемы пищи сильнее влияют на скорость метаболизма, чем частые и мелкие. Но для снижения/набора массы тела гораздо важнее общее потребление калорий в сутки! Кому-то будет комфортно и удобно есть 5 раз в день, а кому-то достаточно и 3 приемов пищи.

  • На начальном этапе снижения веса желательно есть 4-5 раз, чтобы избежать зверского чувства голода и переедания, так как пока нет умения распознавать чувство сытости от небольшой порции (помним, что сытость приходит через 20 минут после начала трапезы, поэтому диетологи всегда советуют, есть, не торопясь и не на бегу).
  • Считается, что при частом приеме пищи возбудимость центра голода снижается, а возбудимость центра насыщения возрастает, что уменьшает аппетит. Промежуток между приемами пищи должен составлять не менее 2 часов. «Кусочничество» или «перекус за компанию» в промежутках между запланированными приемами пищи «перебивает» аппетит и нарушает ритмичную деятельность органов пищеварения.
  • Также равномерное распределение белковой пищи в течение дня лучше влияет на его усвояемость организмом (лучше добавить белковый продукт в каждый прием пищи, чем съесть всю норму за раз.
  • При быстром приеме пищи она плохо пережевывается и измельчается, недостаточно обрабатывается слюной. Это ведет к излишней нагрузке на поджелудочную железу, желудок и кишечник, что ухудшает переваривание и усвоение еды.
  • Систематические нарушения режима питания ухудшают функцию усвоения нутриентов, способствуют возникновению болезней органов пищеварения, в частности, ведут к гастриту.

Можно ли разогнать медленный метаболизм?

Если у вас нет генных заболеваний, то у вас не может быть «медленного метаболизма». Разница между быстрым и медленным метаболизмом 10-15% – это порядка 200-300 калорий. Говорить о гендерном аспекте можно, но он отличается лишь на 50-80 калорий. Действительно, у мужчин метаболизм чуть быстрее, чем у женщин, так как уже эволюционно заложено, что у прекрасных дам процент жира в теле выше, чем у сильного пола, то же самое относится и к количеству мышц.

Вместо заключения хочется просто повторить прописную истину: хотите похудеть, не ищите легких путей. Все уже давно придумано и научно обосновано. Правильное питание, учитывающее и лично для вас рассчитанную калорийность и норму белков, жиров и углеводов, в этом вопросе будет гораздо эффективнее, чем поиск способов стать прекраснее без прикладывания усилий.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
Розовое пальто и веточки вербы: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина делятся весенним настроением
Первый пошел: россиянина оштрафовали на 30 тысяч за неуважение к власти