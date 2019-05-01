Обмен веществ: какие факторы на него влияют и можно ли его ускорить

Метаболизм, он же обмен веществ – это совокупность химических реакций в организме, в результате которых то, что мы едим превращается в энергию, которая, в свою очередь, используется для различных целей, например, для физической активности, жизни в состоянии покоя и всех остальных процессов, которые происходят на клеточном уровне. Изначально скорость обмена веществ у всех людей примерно примерно одинакова, но на нее влияет множество самых разных факторов.

Что же влияет на интенсивность основного обмена веществ?

Время суток

Скорость метаболизма возрастает утром и снижается ночью. Стоит отметить, что во время сна она тоже находится на минимуме, так как уменьшается мышечный тонус.

Активность в течение дня

Интенсивность процессов обмена возрастает при физической и умственной работе, так как основным органом, определяющим скорость обмена веществ, являются мышцы.

Питание

Скорость процессов обмена повышается во время приема пищи и ее последующего переваривания, особенно если пища была белковой.

Температура окружающей среды

Холодная погода приводит к большему усилению обмена веществ, чем жаркая, потому так рекомендуется спать в хорошо проветриваемом прохладном помещении.

Работа гипоталамуса

Он может влиять на скорость метаболизма, точнее, на ваш аппетит, если процент жира в организме резко снижается или становится крайне низким. Наверняка, вы замечали, что после обильного застолья вечером наутро аппетита нет. Вы либо не завтракаете, либо наедаетесь маленькой порцией. Вы не хотите есть – общая калорийность дня снижается сама собой незаметно для вас, а на самом деле – это гипоталамус не подает вам сигнал голода. Но при резком ограничении текущего энергорасхода (диета/голодовка/детокс) гипоталамус, наоборот, поднимает всеми возможными ему способами ваш аппетит, чтобы набрать необходимую калорийность. Так же происходит и при долгом голодании: интенсивность процессов обмена может падать вследствие ослабления работы печени.

Можно ли разогнать метаболизм частыми приемами пищи?