Новинки уходящего сентября: релакс и глоток лета в вашем доме

Вести здоровый образ жизни бывает непросто. Далеко не каждый день в расписании находится время для фитнеса, прогулки или приготовления полезных блюд. Для тех, кто стремится к активной жизни, кто хочет успевать больше, достичь легкости и внутреннего комфорта, Lipton создал линейку полезных и натуральных Lipton Tea-Tonics — суперфудов в мире горячих напитков. С их помощью можно заботиться о красоте и здоровье на ходу, даже если времени на это катастрофически мало. Lipton представил сразу четыре новинки, у каждой — уникальный вкус и определенный функциональный эффект. Первый бленд создан для тех, кому не хватает жизненной энергии, сил и бодрости: Lipton Energy Surge — бодрящее сочетание зеленого чая, ягод гуараны и лакрицы с пряными аккордами кардамона. Флавоноиды в составе зеленого чая улучшают обмен веществ и повышают тонус организма, а яркий вкус новинки поднимает настроение. Хотите привести себя в форму? Lipton Get Fit — яркая смесь зеленого чая с имбирем, женьшенем, шиповником и яблоком. Напиток согревает, наполняет легкостью и оптимизмом. Напиток для мягкого, сбалансированного детокса — травяной микс. В его основе — гибискус и лемонграсс, корочки лимона и граната. Этот напиток помогает организму выводить токсины, освежает и превосходно утоляет жажду. Четвертая новинка поможет справиться со стрессом и достичь душевного равновесия. В его составе — нежная лаванда, благотворно влияющая на нервную систему, вереск, защищающий от негативного воздействия окружающей среды, вербена, которая помогает справиться с бессонницей. А мята и мелисса дарят напитку неподражаемый аромат и свежесть.

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