Новинки уходящего сентября: релакс и глоток лета в вашем доме

Как создать бренд
В Москве в свет вышла книга известного итальянского журналиста и писателя Джиджи Падовани «NUTELLA®: как создать обожаемый бренд». «Хотите знать, что подтолкнуло меня к написанию книги об ореховой пасте? Тогда вам следует кое-что узнать обо мне. Я родился в Северной Италии, на холмах близ Турина, знаменитых своими роскошными винами, трюфелями и... шоколадом. С детства меня окружали запахи замечательной пищи: грибы, паста, кофе и, конечно же, жареный фундук и какао. Альба — мой родной город. И это же родина NUTELLA®», — так начал обращение к слушателям автор книги. «NUTELLA® — вкус детства, который сопровождает меня в течение жизни. Идут годы, меняются люди, проносятся мимо города и страны, свершаются великие открытия, но NUTELLA® остается неизменной и никогда не разочаровывает», — прокомментировала вопрос о своем отношении к знаменитой ореховой пасте известная актриса Ольга Кабо. Книга появится на прилавках в конце октября.
Серия напитков Lipton Tea-Tonics
Вести здоровый образ жизни бывает непросто. Далеко не каждый день в расписании находится время для фитнеса, прогулки или приготовления полезных блюд. Для тех, кто стремится к активной жизни, кто хочет успевать больше, достичь легкости и внутреннего комфорта, Lipton создал линейку полезных и натуральных Lipton Tea-Tonics — суперфудов в мире горячих напитков. С их помощью можно заботиться о красоте и здоровье на ходу, даже если времени на это катастрофически мало. Lipton представил сразу четыре новинки, у каждой — уникальный вкус и определенный функциональный эффект. Первый бленд создан для тех, кому не хватает жизненной энергии, сил и бодрости: Lipton Energy Surge — бодрящее сочетание зеленого чая, ягод гуараны и лакрицы с пряными аккордами кардамона. Флавоноиды в составе зеленого чая улучшают обмен веществ и повышают тонус организма, а яркий вкус новинки поднимает настроение. Хотите привести себя в форму? Lipton Get Fit — яркая смесь зеленого чая с имбирем, женьшенем, шиповником и яблоком. Напиток согревает, наполняет легкостью и оптимизмом. Напиток для мягкого, сбалансированного детокса — травяной микс. В его основе — гибискус и лемонграсс, корочки лимона и граната. Этот напиток помогает организму выводить токсины, освежает и превосходно утоляет жажду. Четвертая новинка поможет справиться со стрессом и достичь душевного равновесия. В его составе — нежная лаванда, благотворно влияющая на нервную систему, вереск, защищающий от негативного воздействия окружающей среды, вербена, которая помогает справиться с бессонницей. А мята и мелисса дарят напитку неподражаемый аромат и свежесть.
Мини-магнат
Радуйтесь максимуму удовольствия в мини-формате! Коллекция любимых вкусов в одной упаковке. Ценителям прекрасного очень часто хочется побаловать себя чем-то новым. «Магнат» предугадывает желания своих поклонниц. «Магнат мини» — коллекция из шести мини-эскимо, три разных вкуса в одной элегантной упаковке — удовольствие, которым можно наслаждаться каждый день. Собрана коллекция из трех самых популярных и всеми любимых вкусов в мини-формате: «Брюнетка» — грецкий орех, шоколадный соус, нежнейший пломбир в молочном шоколаде с обжаренным кешью и кукурузными хлопьями. «Трюфель» — шоколадное мороженое с кусочками печенья брауни и шоколадным соусом, покрытое молочным шоколадом. И главная новинка этого года — «Магнат Миндаль» — нежное мороженое со вкусом бурбонской ванили, покрытое шоколадом с крупными кусочками калифорнийского миндаля. Утонченное сочетание, которое приведет в восторг любого ценителя.