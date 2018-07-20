Новинки середины лета: тепло, горячо и еще горячее

Российский производитель итальянского мороженого – джелато из органического молока и натуральных ингредиентов «My Gelato» представляет новую линейку замороженных десертов, не содержащих в составе сахар. Ассортимент состоит из четырех самых распространенных и востребованных потребителями вкусов: клубника, шоколад, ваниль и фундук на кокосовом молоке. Поддерживая мировой тренд на полезное и правильное питание, в новом джелато вместо сахара содержится натуральный сахарозаменитель – эритритол, который производится из 100% природного сырья и практически не имеет калорийности. Продукт также подойдет людям, которые не употребляют сахар по медицинским показаниям, так как теперь в нем нулевой гликемический и инсулиновый индексы. Калорийность новых вкусов джелато ниже, чем в любом другом промышленном мороженом.

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