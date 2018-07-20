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Новинки середины лета: тепло, горячо и еще горячее

Удобно, полезно и вкусно, пожалуй главное, что ожидает вас этим летом. Что ни день новое мороженое, умная техника иновый кофе. Все. что только душа пожелает.

Два в одном

Бренд Hotpoint запускает новую линейку паровых шкафов. Модели обладают достоинствами полноценного духового шкафа и пароварки. Пользователям доступны три программы приготовления с использованием пара. Инновационные технологии и интуитивно-понятное управление позволяют с легкостью приготовить полезную пищу с сохранением полезных свойств. Новая линейка паровых шкафов выполнена в традиционном стиле бренда Hotpoint. Отделка из нержавеющей стали сочетается с утонченными линиями и минималистичными деталями. Продуманная конструкция позволит моделям не только органично вписаться в современную кухню, но стать помощником в приготовлении блюд.

Мороженое без сахара – наслаждение без сожаления!

Российский производитель итальянского мороженого – джелато из органического молока и натуральных ингредиентов «My Gelato» представляет новую линейку замороженных десертов, не содержащих в составе сахар. Ассортимент состоит из четырех самых распространенных и востребованных потребителями вкусов: клубника, шоколад, ваниль и фундук на кокосовом молоке. Поддерживая мировой тренд на полезное и правильное питание, в новом джелато вместо сахара содержится натуральный сахарозаменитель – эритритол, который производится из 100% природного сырья и практически не имеет калорийности. Продукт также подойдет людям, которые не употребляют сахар по медицинским показаниям, так как теперь в нем нулевой гликемический и инсулиновый индексы. Калорийность новых вкусов джелато ниже, чем в любом другом промышленном мороженом.

Линейка эспрессо капсул от Starbucks

Выберите свой любимый вид эспрессо капсул Starbucks в кофейнях и насладитесь ароматом свежесваренного кофе из любимой домашней кружки. Впервые Starbucks представил в России линейку из четырех видов эспрессо капсул, совместимых с кофемашинами системы Nespresso® : Espresso Roast, Guatemala Antigua, Kenya и Colombia. Теперь каждый гость может приготовить свою идеальную чашку кофе Starbucks, не выходя из дома. Новые эспрессо капсулы Starbucks состоят из 100% высококачественных зерен Арабики, выращенных с соблюдением всех требований и стандартов сети кофеен. Starbucks предлагает гостям богатый выбор популярных сортов кофе для домашнего приготовления.

Фото: архив компнпаний, shutterstock.com

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