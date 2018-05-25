Новинки мая: здоровые и вкусные напитки и еда? Да!

«ЩиБорщи»

Кулинарная онлайн-школа «ЩиБорщи» открыла свои виртуальные двери не только молодым хозяйкам, но и настоящим домашним шеф-поварам. В чем новость? В отличие от других курсов, там учат не рецептам, а техникам и технологиям приготовления, что стоят за ними. Практические навыки школа применяет на базовых домашних рецептах, то есть таких, что потом войдут в основной рацион учеников. И самое главное — «ЩиБорщи» готовят из доступных продуктов — как по цене, так и по тому, насколько их легко найти в продаже. И еще очень полезная вещь — вебинары с экспертом. Например: «Поговорим о равиоли. Итальянские, из магазина, домашние: в чем на самом деле разница?» Разве не интересно? А надо лишь пройти регистрацию — и вы получите ссылку на прямой эфир!

Путь злаков