Новые кондиционеры классического и инверторного типов работают в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. В первых моделях сбережение электроэнергии происходит благодаря низким скоростям вентилятора с поддержанием температуры на уровне 25⁰C. В кондиционерах с инверторной технологией экономия электроэнергии достигает 41% в режиме ожидания. Весь модельный ряд оснащен функцией Smart Humidity Control, которая с помощью специальных датчиков поддерживает комфортный уровень температуры и влажности. Если автоматические настройки режима Smart не подходят потребителю, можно задать «зону комфорта» влажности и температуры, в которой будет работать прибор. При активированной функции Around U прибор самостоятельно определяет температуру рядом с пользователем и поддерживает условия, комфортные для него в данный момент.

Технология «Воздушный поток 4D» распределяет воздух по четырем направлениям, исключая холодные или жаркие зоны в помещении. При этом функция JET позволяет в ускоренном режиме охладить комнату до 16⁰C или обогреть до 23⁰C. А еще кондиционеры обладают функцией Super Silent, которая переводит прибор в режим тихой работы с минимальным уровнем шума.

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