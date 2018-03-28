Насладиться большой чашкой крепкого чая с утра — это не только приятное начало дня, но и прекрасный способ взбодриться. Кофеин, содержащийся в чае, обладает бодрящими свойствами и в сочетании с танином действует на организм более мягко и продолжительно, чем тот же кофе. Создание нового купажа — это сложный и трудоемкий процесс. Собственные чайные плантации Unilever находятся в Кении и Танзании. Чай родом из Африки считается одним из самых экологически чистых в мире из-за отсутствия химикатов. Их заменяют эвкалипты: они растут рядом с плантациями и отпугивают вредных насекомых эфирными маслами. Крепкий чай дарит заряд бодрости и вдохновения, которых хватит надолго. В любое время дня полезно сделать перерыв на несколько минут, освежить свои мысли и обновить планы, а чашка хорошего черного чая — отличный повод для этого.

«Великолепный гранат»