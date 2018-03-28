Меню «Шоколадницы» на борту
Проявляя заботу о своих пассажирах, авиакомпания «Россия» внедряет новую услугу — возможность заказа дополнительного платного питания, приготовленного по рецептам сети кофеен «Шоколадница». Пассажирам рейсов, выполняемых из аэропорта Внуково по программе полетов на популярные туристические направления, на сайте авиакомпании станет доступна функция заказа блюд из специального «Меню от Шоколадницы». В бортовое меню войдут самые популярные блюда ассортимента «Шоколадницы»: роллы «Цезарь» и «Филадельфия», клаб-сэндвич, овсяная, рисовая и пшенная каши, приготовленные на молоке, а также сырники, блины и многое другое. Кроме того, пассажиры смогут побаловать себя тортами «Медовик», «Прага», «Опера», ванильными и шоколадными эклерами и неповторимым чизкейком «Орео». Все блюда упакованы в специальные индивидуальные ланч-боксы с эксклюзивным дизайном. Заказ дополнительного питания будет осуществляться через раздел «Управление бронированием» на официальном сайте авиакомпании или у представителей «России» в аэропортах в период от 30 дней до семи часов до времени вылета рейса.
Глазурь белая сахарная из тюбика
Главное блюдо пасхального стола — кулич, украшенный белоснежной сливочной помадкой и россыпью разноцветных посыпок. Свой проверенный рецепт есть у каждой хозяйки. Наверняка вы не раз сталкивались с проблемой, какую помадку приготовить — из сахарной пудры и воды или на яичных белках. Каждая из них имеет свои минусы: помадка на водной основе неплотная и может потрескаться, а сырой яичный белок пугает возможными неприятными заболеваниями. Беспроигрышный вариант — готовая сахарная глазурь, ее еще называют помадкой от «Парфэ Декор» от компании «Домашняя кухня». Она легко наносится на кулич прямо из тюбика и застывает блестящим равномерным белоснежным слоем. Такая глазурь пластична, хорошо держит декор, не перебивает вкус кулича, а лишь украшает его своей приятной умеренной сладостью.
Лучше, чем кофе
Насладиться большой чашкой крепкого чая с утра — это не только приятное начало дня, но и прекрасный способ взбодриться. Кофеин, содержащийся в чае, обладает бодрящими свойствами и в сочетании с танином действует на организм более мягко и продолжительно, чем тот же кофе. Создание нового купажа — это сложный и трудоемкий процесс. Собственные чайные плантации Unilever находятся в Кении и Танзании. Чай родом из Африки считается одним из самых экологически чистых в мире из-за отсутствия химикатов. Их заменяют эвкалипты: они растут рядом с плантациями и отпугивают вредных насекомых эфирными маслами. Крепкий чай дарит заряд бодрости и вдохновения, которых хватит надолго. В любое время дня полезно сделать перерыв на несколько минут, освежить свои мысли и обновить планы, а чашка хорошего черного чая — отличный повод для этого.
«Великолепный гранат»
Устали от зимы? Заряд бодрости в новом соке! Rich «Великолепный гранат» — это редкое сочетание превосходного вкуса и пользы, это узнаваемое качество, которому можно доверять. Насыщенный стопроцентный сок из спелых плодов граната, богатых витаминами и антиоксидантами, без добавления сахара. Считается, что за счет своих полезных свойств и состава, богатого витаминами и микроэлементами, гранат помогает укрепить иммунитет. Это именно то, что нужно весной, чтобы отлично себя чувствовать и быть в прекрасной форме. С древних времен гранат был символом весны, любви и удачи. Раскрасьте свою весну сочными красками! Откройте сок спелых плодов граната и насладитесь неповторимым вкусом момента. Хороший вкус чувствуешь сразу.
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