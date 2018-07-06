Новинки июля: познавательные, секретные и для тех, кто любит остреньеон

Представьте, что вам предлагают увидеться за чашечкой кофе. Вероятно, вы тут же поинтересуетесь: «в какой кофейне встречаемся»? Большинство из нас действительно привыкли считать, что по-настоящему вкусный и ароматный напиток может быть приготовлен только профессионалом, ну или как минимум – кофемашиной. Этим летом вам предстоит попрощаться с этим стереотипом. Готовьтесь наслаждаться отличным кофе где угодно, в любой компании и так часто, как вам того захочется. Нет, мы не предлагаем вам срочно завести дружбу с бариста. Jacobs Millicano представляет новинку: Crema Espresso. Теперь вы сможете самостоятельно приготовить ароматный кофе с пенкой. Почему мы уверены, что он получится идеальным? Все дело в технологии, но это тайна. пейте и наслаждайтесь, и гадайте кофемашина стоит у вас на кухне или... у вас есть какой-то секрет.

"Святой источникпутешествует по России"