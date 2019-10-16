Низкокалорийная диета: можно ли похудеть или удержать вес, выбирая «легкие» продукты и блюда
Врачи-диетологи не любят жесткие диеты. Они в достаточной степени подрывают здоровье (где тонко, там обычно и рвется) и ухудшают эмоциональное состояние. И что интересно, все эти жертвы ради красивой стройной фигуры по результату приносятся напрасно. Формула «ешь меньше — похудеешь» действует лишь до определенного момента. Наступает день, когда вес перестает снижаться. И даже если вы еще сильнее урежете калорийность (хотя порой куда уж больше), результата не будет.
Как организм подстраивается к жесткому дефициту калорий
Наше тело достаточно быстро и легко адаптируется к потере и набору веса. Если мы сильно снижаем калорийность рациона, желая похудеть, организм воспринимает это как сигнал, что «наступили тяжелые времена» и пора перестраивать все жизненные процессы в режим экономии. Какие функции претерпевают изменения прежде всего?
Фото: vostock-photo
Изменяется регуляция жизненных процессов головным мозгом
Именно он контролирует все функции нашего организма, получая сигналы извне и изнутри от внутренних органов. С него начинается запуск процессов, которые оптимизируют работу тела в условиях жесткого дефицита. Он «решает», сколько калорий потратить, сколько отложить про запас, какое количество тех или иных гормонов выработать и прочее. Чем меньше вы будете есть, тем эффективнее организм будет учиться использовать ту энергию, которую вы получите с пищей.
Снижается скорость обмена веществ
На низкокалорийных диетах у нашего организма нет возможности поддерживать метаболизм на высокой скорости. Для этого попросту не хватает топлива. За счет чего она снижается? Прежде всего за счет снижения выработки гормонов, участвующих в переработке получаемых с пищей веществ. К таковым прежде всего относятся гормоны щитовидной железы. Жесткие редуцирующие диету нарушают ее функции.
Меняется состав тела
На низкокалорийных диетах в первые 3-4 недели идет активное расщепление белка, в том числе и мышечной массы. Только потом организм примется за жиры. А это приводит к снижению базисного уровня обмена веществ до минимума. Причем чем меньшее количество килограммов вам нужно сбросить, тем в большей степени вы рискуете потерять достаточное количество мышечной ткани на жесткой диете. В случае ожирения этот объем будет чуть меньше.
Последствия низкокалорийных диет
Подведем итог: сильно урезанный рацион ведет к снижению скорости обменных процессов и к изменению состава тела. Какое-то время вес на таком питании будет снижаться, но потом наступит период плато. Организм, умная сбалансированная система, научится выживать и в таких тяжелых условиях.
Фото: vostock-photo
По понятным причинам долго продержаться на рационе в 500-700 ккал невозможно. Рано или поздно вы вернетесь к привычному питанию. И даже если вы включите в него только самые здоровые и полезные продукты, то с большой долей вероятности быстро наберете все утраченные килограммы. Ваше тело настолько привыкло жить в режиме дефицита, что даже из небольшого количества еды оно научилось извлекать максимум энергии. После жестких диет может создастся впечатление, что вы в буквальном смысле слова полнеете от листика салата. Причем набор веса идет с достаточно большой скоростью.
Калорийность рациона 500-700 ккал подрывает деятельность щитовидной железы, что значительно снижает скорость обмена веществ.
Как скорректировать питание в пользу более здорового
Основной совет в вопросах похудения — взглянуть на ситуацию разумно. Ни одна быстрая диета не обеспечит вам долгосрочного результата. Да, может, вы и сбросите за пару недель 5 кг, а потом наберете в два раза больше.
Если вы решили похудеть, определите, на какое количество калорий вы можете урезать свой рацион. Рассчитайте свою суточную калорийность, учитывая возраст, пол и физическую нагрузку. Теперь от этой цифры отнимите 300-350 ккал. Вот такой и должна быть ценность вашего рациона во время похудения. И не забывайте ее корректировать по мере того, как будете сбрасывать вес!
Предположим, вы уже сидите на жесткой диете и хотите выйти из нее с минимальными последствиями. Делайте это постепенно! Увеличивайте количество калорий в среднем на 100 ккал в неделю, доведя энергетическую ценность рациона до рекомендованной вам. Всячески ускоряйте обмен веществ: двигайтесь в пределах разумного, включайте в рацион белковые продукты (желательно нежирное мясо и птицу), обеспечьте себе достаточный сон, а также не забывайте о приеме витаминов, в частности группы В, и добавок, таких как яблочная или янтарная кислота, коэнзим Q10 другие. Подходящие препараты и дозировки вам подберет врач.
Фото: vostock-photo
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