Низкокалорийная диета: можно ли похудеть или удержать вес, выбирая «легкие» продукты и блюда

Изменяется регуляция жизненных процессов головным мозгом

Именно он контролирует все функции нашего организма, получая сигналы извне и изнутри от внутренних органов. С него начинается запуск процессов, которые оптимизируют работу тела в условиях жесткого дефицита. Он «решает», сколько калорий потратить, сколько отложить про запас, какое количество тех или иных гормонов выработать и прочее. Чем меньше вы будете есть, тем эффективнее организм будет учиться использовать ту энергию, которую вы получите с пищей.

Снижается скорость обмена веществ

На низкокалорийных диетах у нашего организма нет возможности поддерживать метаболизм на высокой скорости. Для этого попросту не хватает топлива. За счет чего она снижается? Прежде всего за счет снижения выработки гормонов, участвующих в переработке получаемых с пищей веществ. К таковым прежде всего относятся гормоны щитовидной железы. Жесткие редуцирующие диету нарушают ее функции.

Меняется состав тела

На низкокалорийных диетах в первые 3-4 недели идет активное расщепление белка, в том числе и мышечной массы. Только потом организм примется за жиры. А это приводит к снижению базисного уровня обмена веществ до минимума. Причем чем меньшее количество килограммов вам нужно сбросить, тем в большей степени вы рискуете потерять достаточное количество мышечной ткани на жесткой диете. В случае ожирения этот объем будет чуть меньше.

Последствия низкокалорийных диет

Подведем итог: сильно урезанный рацион ведет к снижению скорости обменных процессов и к изменению состава тела. Какое-то время вес на таком питании будет снижаться, но потом наступит период плато. Организм, умная сбалансированная система, научится выживать и в таких тяжелых условиях.