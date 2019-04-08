Не мясом единым: 7 главных источников белка, помимо рыбы и морепродуктов

В этот пост главным предметом споров стал вопрос, можно ли есть рыбу и морепродукты. Хотим сразу ответить на него, чтобы поставить жирную точку в этой дискуссии. Да, рыба и морепродукты не мясо в традиционном понимании, именно поэтому они считаются полупостным продуктом. Но побаловать себя ими можно только два раза за 40 дней – в Благовещенье, которое было 7 апреля, и в Вербное воскресенье, 21 апреля. Кроме того, 20 апреля разрешено есть рыбную икру. Эту мысль подтверждают и священнослужители, отвечающие однозначно «никогда, кроме двух больших праздников» на вопрос, а можно ли есть морепродукты в пост. Но кроме рыбы и морепродуктов существует масса альтернативных продуктов, которые разрешены к употреблению и позволят восполнить дефицит белка в организме.
Бобовые
Фото: vostock-photo/shutterstock
О пользе бобовых мы уже рассказывали. Но не лишним будет еще раз напомнить о том, как они полезны. Содержание белка в них – от 8 до 20 г в зависимости от сорта. А еще бобовые почти не содержат жира и очень легко усваиваются.
Орехи
Фото: vostock-photo/shutterstock
В орехах содержание белка невероятно высокое: в миндале – 21 г, фисташках – 20 г, в кешью – 18 г, в фундуке и грецких орехах – 15 г. Кроме того, у них низкий гликемический индекс, что делает их незаменимым продуктом для людей, страдающих от диабета.
Соевые продукты
Фото: vostock-photo/shutterstock
Соя – это настоящий кладезь белка для вегетарианцев. Она же может сильно разнообразить питание постящихся, ведь что только не делаю из этого продукта: соевое мясо (52 г белка на 100 г), темпе (продукт из ферментированной сои с содержанием 19 г белка), тофу (8 г, вкус у этого сыра нейтральный, потому он подойдет даже для приготовления десертов), молоко (3 г).