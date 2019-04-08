logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Не мясом единым: 7 главных источников белка, помимо рыбы и морепродуктов

Великий пост длится 40 дней, и перед теми, кто придерживается его, рано или поздно встает вопрос, где брать белок, когда нельзя мясо и любые продукты животного происхождения. Passion.ru решил подсказать, из каких источников его черпать.

В этот пост главным предметом споров стал вопрос, можно ли есть рыбу и морепродукты. Хотим сразу ответить на него, чтобы поставить жирную точку в этой дискуссии. Да, рыба и морепродукты не мясо в традиционном понимании, именно поэтому они считаются полупостным продуктом. Но побаловать себя ими можно только два раза за 40 дней – в Благовещенье, которое было 7 апреля, и в Вербное воскресенье, 21 апреля. Кроме того, 20 апреля разрешено есть рыбную икру. Эту мысль подтверждают и священнослужители, отвечающие однозначно «никогда, кроме двух больших праздников» на вопрос, а можно ли есть морепродукты в пост. Но кроме рыбы и морепродуктов существует масса альтернативных продуктов, которые разрешены к употреблению и позволят восполнить дефицит белка в организме.

Бобовые

Фото: vostock-photo/shutterstock

О пользе бобовых мы уже рассказывали. Но не лишним будет еще раз напомнить о том, как они полезны. Содержание белка в них – от 8 до 20 г в зависимости от сорта. А еще бобовые почти не содержат жира и очень легко усваиваются.

Орехи

Фото: vostock-photo/shutterstock

В орехах содержание белка невероятно высокое: в миндале – 21 г, фисташках – 20 г, в кешью – 18 г, в фундуке и грецких орехах – 15 г. Кроме того, у них низкий гликемический индекс, что делает их незаменимым продуктом для людей, страдающих от диабета.

Соевые продукты

Фото: vostock-photo/shutterstock

Соя – это настоящий кладезь белка для вегетарианцев. Она же может сильно разнообразить питание постящихся, ведь что только не делаю из этого продукта: соевое мясо (52 г белка на 100 г), темпе (продукт из ферментированной сои с содержанием 19 г белка), тофу (8 г, вкус у этого сыра нейтральный, потому он подойдет даже для приготовления десертов), молоко (3 г).

1 из 2

ПредыдущаяВодоросли
Arrows-right
Водоросли
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа