Не мясом единым: 7 главных источников белка, помимо рыбы и морепродуктов

В этот пост главным предметом споров стал вопрос, можно ли есть рыбу и морепродукты. Хотим сразу ответить на него, чтобы поставить жирную точку в этой дискуссии. Да, рыба и морепродукты не мясо в традиционном понимании, именно поэтому они считаются полупостным продуктом. Но побаловать себя ими можно только два раза за 40 дней – в Благовещенье, которое было 7 апреля, и в Вербное воскресенье, 21 апреля. Кроме того, 20 апреля разрешено есть рыбную икру. Эту мысль подтверждают и священнослужители, отвечающие однозначно «никогда, кроме двух больших праздников» на вопрос, а можно ли есть морепродукты в пост. Но кроме рыбы и морепродуктов существует масса альтернативных продуктов, которые разрешены к употреблению и позволят восполнить дефицит белка в организме.

Бобовые