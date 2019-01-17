Прихват, бидон, ершик для мытья бутылок и еще 30 атрибутов советских хозяек: фото

История подстаканников началась в Дореволюционной России, в тот период женщины пили чай из фарфоровых чашек, а вот мужчинам было позволительно пить этот популярный горячий напиток только из стеклянных стаканов. Соответственно чай был слишком горячим, стекло нагревалось, поэтому нужно было придумать некое устройство, дабы пить чай мужчины могли спокойно, не переживая о том, что смогут обжечь свои ладони. Кто-то верит, что именно по этой причине и в это время были изобретены подстаканники, а кто-то думает иначе, но в любом случае точной даты появления подстаканников никто не знает. Ко всему прочему в то время, когда появились первые подстаканники, их не принимали как что-то достойное и весьма полезное, ведь выглядели они не очень респектабельно. Сегодня т подстаканники снова в тренде. Круто пить чай из стакана в нем.

Пельменница под скалку