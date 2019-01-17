Прихват, бидон, ершик для мытья бутылок и еще 30 атрибутов советских хозяек: фото

Деревянная толкушка
Раз уж речь зашла о деревянных толкушках, с них и начнем. А ведь с ними готовили не только пюре: растирали сливочное масло, ягоды и желток с сахаром для морса. Прогоняли через сито ягоды - отжим. Теперь толкушки есть разных форм и модификаций железные. Даже есть картофельные насадки на миксер.
Ложка для специй
Если вы не любите мутный бульон, то ложкой с дырками, которой можно и пену снимать с супа, бульона, крупы. Такая ложка еще осталась у многих, но вот насадка на нее есть не у всех. В ложку кладутся специи и защелкивается со специями, вариться в бульоне или супе, а потом достается. Сегодня ложку для специй обновили и она выглядит куда симпатичнее прежней - посмотрите ее у нас на страницах в подрубрике "Аксессуары для кухни".
Механическая мясорубка
Была у всех. Самый большой минус - все время надо было точить нож, а купить его - это был настоящий квест. Тем не менее многие хозяйки до сих пор использует эти, а не механические приборы.
Ручной миксер
Наверняка, у всех он был, им взбивали жидкое тесто и массу для омлета. Электрический надо собрать, подключить, разобрать, вымыть и высушить. С ручной все проще.
Вафельница электрическая
У нее масса совершенно новых модификаций. А кто-то с любовью бережет старенькую электрическую.
Подставки под горячее
Такие подставки все везли с моря, как сувенир - из можжевельника. Ставишь горячий чайник и по кухне разносится чудный запах дерева. Так же были популярны подставки и на резиновых ножках из 6 колец - они были практически в каждом дома и постепенно съехали на дачу.
Баба на чайник
Баба на чайник - общее название. На чайники с заваркой надевали и сшитызх петушков и других животных. Еще их называли грелка на чайник - так быстрее и вкуснее, по мнению хозяйки, заваривался чай.
Самовар
У самоваров были названия и даже имена: вазы, груши, петухи, желуди, яйца, а имя – Иван Иванович. Их начищали до зеркального блеска толченым кирпичом, кислыми ягодами, например бузиной. Для многих старорежимных хозяев самовар заменял зеркало. Кто забыл или не знает: ставили самовар, засыпая в трубу стружки, щепки, шишки, угли. Были самовары медными и посеребренными, с медалями и без. В самоваре часто варили яйца. По-своему он был «хозяином» дома и стола.
Подстаканник
История подстаканников началась в Дореволюционной России, в тот период женщины пили чай из фарфоровых чашек, а вот мужчинам было позволительно пить этот популярный горячий напиток только из стеклянных стаканов. Соответственно чай был слишком горячим, стекло нагревалось, поэтому нужно было придумать некое устройство, дабы пить чай мужчины могли спокойно, не переживая о том, что смогут обжечь свои ладони. Кто-то верит, что именно по этой причине и в это время были изобретены подстаканники, а кто-то думает иначе, но в любом случае точной даты появления подстаканников никто не знает. Ко всему прочему в то время, когда появились первые подстаканники, их не принимали как что-то достойное и весьма полезное, ведь выглядели они не очень респектабельно. Сегодня т подстаканники снова в тренде. Круто пить чай из стакана в нем.
Пельменница под скалку
Вообще - то пельмени лепили всей семьей, когда за окном была стужа и каждый домочадец рассказывал какую-нибудь интересную историю. Но какой-то продвинутый человек усовершенствовал и облегчил труд хозяек: выдумал трафарет для пельменей под скалку. Кому-то понравилось новшество, а кто-то продолжил лепить пельмени руками.
Больше интересных предметов, которыми пользовались ваши мамы и бабушки, вы найдете в галерее!
Ольга Максимова
Фото: shutterstock, личный архив
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