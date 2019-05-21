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Рыба, абрикосы, арбуз и еще 4 продукта для красивого загара

Незаметно подкралось то самое время, когда все планируют поездку в отпуск, ждут встречи с морем, солнцем и долгожданным загаром, или просто уже запланировали регулярное принятие солнечных ванн за городом на даче. Но после возвращения в суровый мир офисов и постоянной работы сохранить золотистый цвет кожи и свежий цвет лица довольно трудно. Редакция Passion.ru решила разобраться, какие продукты необходимо включить в свой рацион для поддержания красивого загара.

Конечно, не стоит тешить себя напрасной надеждой, что как только измените рацион питания, съели что-нибудь полезное – и все, уже завтра при минимальном нахождении на солнце стали красиво загоревшими. Нет, большинство таких продуктов подготавливают кожу к принятию солнечных ванн, а также активизируют защитные функции организма, которые помогут защитить ее от вредного ультрафиолета.

Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания

Чтобы стимулировать выработку меланина, который и ответствен за появление золотистого оттенка кожи, вам необходимо включить в рацион продукты, содержащие тирозин, бета-каротин и витамины А, В10, Е и С.

Рыба и морепродукты

Не отказывайте себе в морепродуктах и блюдах с рыбой – здесь нас поджидают витамины группы А, В, Е, D, а также Омега-3 и 6 и тирозин. Они нормализуют водный баланс организма, и защищают кожу от вредных UV-лучей.

Мясные продукты и печень

Фото: vostock-photo/shutterstock

Они – просто кладезь тирозина, а также содержат целый комплекс микроэлементов, которые стимулируют выработку меланина, что поможет сохранить загар подольше.

Арбуз

Фото: vostock-photo/shutterstock

В этой большой ягоде и ликопин, и витамины группы В, и РР, и С, и кальций, и железо, и бета-каротин – в общем, все, что необходимо для красивого и долговечного загара и для защиты кожи от ультрафиолета и восполнения уровня жидкости в организме.

Шпинат

Фото: vostock-photo/shutterstock

Это ваш верный друг и помощник, особенно если вы не хотите набирать вес в отпуске – он не только защищает кожу от вредного ультрафиолетового воздействия и сохраняет загар, но и обладает тонизирующим действием, оказывает успокаивающее действие на нашу нервную систему. Шпинат содержит лютеин, бета-каротин, витамины ЗЗ и С.

Морковь

Фото: vostock-photo/shutterstock

Содержит просто невероятное количество бета-каротина, который поможет хорошо и быстро загореть, а также сохранить бронзовый оттенок надолго. Однако помните, бета-каротин – жирорастворимый, потому, чтобы он лучше усвоился в организме, можно сделать морковный сок и добавить в него чайную ложку сливок или масла. И выпивайте этот «волшебный эликсир» за 20 минут до выхода на солнце.

Бананы

Фото: vostock-photo/shutterstock

Один из главных источников триптофана, каротина, витаминов А и С, тирозина. Вариант для летнего и освежающего перекуса – молочный коктейль с бананом, йогуртом и морковью. Но пейте его не более 200 мл в день.

Абрикосы

Фото: vostock-photo/shutterstock

Не отказывайте себе в этих прекрасных фруктах, в них содержатся витамины группы В, С, А, РР и каротин, а также фосфор и железо. Этот витаминный комплекс ускоряет появление загара и помогает получить более интенсивный оттенок.

Кстати!

Любые желто-рыжие фрукты и овощи содержат в себе каротин. Так что можете делать себе легкие фруктовые и овощные салаты в качестве перекуса или на ужин – это и вкусно, и для загара хорошо.

Однако, помните, соленья, копчености, маринады и шоколад вызывают снижение выработки меланина. Затормозить данный процесс также могут алкоголь и крепкий кофе.

Важные правила красивого и безопасного загара

Не обязательно пребывать на солнце целый день – это самое важное. Также обязательно наносите на тело защитные кремы, чтобы не получить ожогов. Старайтесь в самый активный период либо прятаться под зонтом, либо в тени. Именно солнечные ожоги повышают риск развития меланомы и нервных расстройств.

Блондинам и рыжеволосым повезло не так, как брюнетам и шатенам. Кожа у них сильнее подвержена легкому получению солнечных ожогов. А девушкам, которые следят за своей кожей и боятся появлений морщинок, стоит помнить, что чрезмерное солнечное воздействие ускоряет старение кожи, лишает ее увлажненности и нарушает липидный обмен.

Зеленый салат с тунцом

рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, ресторан Craft Kithen

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 70 г филе тунца
  • 20 г салата Айсберг
  • 20 г салата Романо
  • ½ куриного яйца
  • 10 г анчоусов
  • 10 г дижонской горчицы
  • 15 г лимонного сока
  • 3 г чеснока
  • 10 мл соевого соуса
  • 20 мл оливкового масла
  • перец черный молотый

Для перечного соуса:

  • 1 перец болгарский
  • 50 мл оливкового маслв
  • Соль, перец черный молотый
  • 5 г петрушки

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте перечный соус. Болгарский перец запеките в духовке, затем очистите его от кожуры. Пробейте его в блендере с добавлением оливкового масла, соли и черного перца. Полученную массу процедите через сито и добавьте мелко рубленную петрушку. Настаивайте 15-20 минут.

Шаг 2. Приготовьте соус из анчоусов. Анчоусы, горчицу, лимонный сок, чеснок, соевый соус, оливковое масло и перец смешайте в блендере.

Шаг 3. Смешайте салаты Айсберг и Романо. Затем заправьте листья соусом из анчоусов и сервируйте на тарелку.

Шаг 4. Тунец обжарьте до состояния rare и выложите на листья салата.

Шаг 5. Добавьте натертое вареное куриное яйцо и перечный соус. Сбрызните оливковым маслом.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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