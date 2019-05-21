Рыба, абрикосы, арбуз и еще 4 продукта для красивого загара

Не отказывайте себе в этих прекрасных фруктах, в них содержатся витамины группы В, С, А, РР и каротин, а также фосфор и железо. Этот витаминный комплекс ускоряет появление загара и помогает получить более интенсивный оттенок.

Кстати!

Любые желто-рыжие фрукты и овощи содержат в себе каротин. Так что можете делать себе легкие фруктовые и овощные салаты в качестве перекуса или на ужин – это и вкусно, и для загара хорошо.

Однако, помните, соленья, копчености, маринады и шоколад вызывают снижение выработки меланина. Затормозить данный процесс также могут алкоголь и крепкий кофе.

Важные правила красивого и безопасного загара

Не обязательно пребывать на солнце целый день – это самое важное. Также обязательно наносите на тело защитные кремы, чтобы не получить ожогов. Старайтесь в самый активный период либо прятаться под зонтом, либо в тени. Именно солнечные ожоги повышают риск развития меланомы и нервных расстройств.

Блондинам и рыжеволосым повезло не так, как брюнетам и шатенам. Кожа у них сильнее подвержена легкому получению солнечных ожогов. А девушкам, которые следят за своей кожей и боятся появлений морщинок, стоит помнить, что чрезмерное солнечное воздействие ускоряет старение кожи, лишает ее увлажненности и нарушает липидный обмен.

Зеленый салат с тунцом

рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, ресторан Craft Kithen