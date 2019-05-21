Рыба, абрикосы, арбуз и еще 4 продукта для красивого загара

Конечно, не стоит тешить себя напрасной надеждой, что как только измените рацион питания, съели что-нибудь полезное – и все, уже завтра при минимальном нахождении на солнце стали красиво загоревшими. Нет, большинство таких продуктов подготавливают кожу к принятию солнечных ванн, а также активизируют защитные функции организма, которые помогут защитить ее от вредного ультрафиолета.
Чтобы стимулировать выработку меланина, который и ответствен за появление золотистого оттенка кожи, вам необходимо включить в рацион продукты, содержащие тирозин, бета-каротин и витамины А, В10, Е и С.
Рыба и морепродукты
Не отказывайте себе в морепродуктах и блюдах с рыбой – здесь нас поджидают витамины группы А, В, Е, D, а также Омега-3 и 6 и тирозин. Они нормализуют водный баланс организма, и защищают кожу от вредных UV-лучей.
Мясные продукты и печень
Фото: vostock-photo/shutterstock
Они – просто кладезь тирозина, а также содержат целый комплекс микроэлементов, которые стимулируют выработку меланина, что поможет сохранить загар подольше.
Арбуз
Фото: vostock-photo/shutterstock
В этой большой ягоде и ликопин, и витамины группы В, и РР, и С, и кальций, и железо, и бета-каротин – в общем, все, что необходимо для красивого и долговечного загара и для защиты кожи от ультрафиолета и восполнения уровня жидкости в организме.
Шпинат
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это ваш верный друг и помощник, особенно если вы не хотите набирать вес в отпуске – он не только защищает кожу от вредного ультрафиолетового воздействия и сохраняет загар, но и обладает тонизирующим действием, оказывает успокаивающее действие на нашу нервную систему. Шпинат содержит лютеин, бета-каротин, витамины ЗЗ и С.
Морковь
Фото: vostock-photo/shutterstock
Содержит просто невероятное количество бета-каротина, который поможет хорошо и быстро загореть, а также сохранить бронзовый оттенок надолго. Однако помните, бета-каротин – жирорастворимый, потому, чтобы он лучше усвоился в организме, можно сделать морковный сок и добавить в него чайную ложку сливок или масла. И выпивайте этот «волшебный эликсир» за 20 минут до выхода на солнце.
Бананы
Фото: vostock-photo/shutterstock
Один из главных источников триптофана, каротина, витаминов А и С, тирозина. Вариант для летнего и освежающего перекуса – молочный коктейль с бананом, йогуртом и морковью. Но пейте его не более 200 мл в день.
Абрикосы
Фото: vostock-photo/shutterstock
Не отказывайте себе в этих прекрасных фруктах, в них содержатся витамины группы В, С, А, РР и каротин, а также фосфор и железо. Этот витаминный комплекс ускоряет появление загара и помогает получить более интенсивный оттенок.
Кстати!
Любые желто-рыжие фрукты и овощи содержат в себе каротин. Так что можете делать себе легкие фруктовые и овощные салаты в качестве перекуса или на ужин – это и вкусно, и для загара хорошо.
Однако, помните, соленья, копчености, маринады и шоколад вызывают снижение выработки меланина. Затормозить данный процесс также могут алкоголь и крепкий кофе.
Важные правила красивого и безопасного загара
Не обязательно пребывать на солнце целый день – это самое важное. Также обязательно наносите на тело защитные кремы, чтобы не получить ожогов. Старайтесь в самый активный период либо прятаться под зонтом, либо в тени. Именно солнечные ожоги повышают риск развития меланомы и нервных расстройств.
Блондинам и рыжеволосым повезло не так, как брюнетам и шатенам. Кожа у них сильнее подвержена легкому получению солнечных ожогов. А девушкам, которые следят за своей кожей и боятся появлений морщинок, стоит помнить, что чрезмерное солнечное воздействие ускоряет старение кожи, лишает ее увлажненности и нарушает липидный обмен.
Зеленый салат с тунцом
рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, ресторан Craft Kithen
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 70 г филе тунца
- 20 г салата Айсберг
- 20 г салата Романо
- ½ куриного яйца
- 10 г анчоусов
- 10 г дижонской горчицы
- 15 г лимонного сока
- 3 г чеснока
- 10 мл соевого соуса
- 20 мл оливкового масла
- перец черный молотый
Для перечного соуса:
- 1 перец болгарский
- 50 мл оливкового маслв
- Соль, перец черный молотый
- 5 г петрушки
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте перечный соус. Болгарский перец запеките в духовке, затем очистите его от кожуры. Пробейте его в блендере с добавлением оливкового масла, соли и черного перца. Полученную массу процедите через сито и добавьте мелко рубленную петрушку. Настаивайте 15-20 минут.
Шаг 2. Приготовьте соус из анчоусов. Анчоусы, горчицу, лимонный сок, чеснок, соевый соус, оливковое масло и перец смешайте в блендере.
Шаг 3. Смешайте салаты Айсберг и Романо. Затем заправьте листья соусом из анчоусов и сервируйте на тарелку.
Шаг 4. Тунец обжарьте до состояния rare и выложите на листья салата.
Шаг 5. Добавьте натертое вареное куриное яйцо и перечный соус. Сбрызните оливковым маслом.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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