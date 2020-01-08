Мелисса, розмарин и еще 9 трав, которые поднимают настроение и улучшают работу мозга

Шалфей

Это «горячее» растение – безусловный фаворит среди знатоков и любителей трав. А все потому, что в ней содержатся компоненты, способствующие улучшению нейронных связей и передачи сигналов в головном мозге, благодаря чему эти химические вещества помогают в профилактике развития дегенеративных заболеваний и усиливают память. Так что не отказывайте себе в удовольствии выпить чашку чая с шалфеем – это не только вкусно, но и очень полезно.

Элеутерококк

Эту травку часто называют сибирским женьшенем и она – еще один известный адаптоген, главная задача которого – повысить иммунитет. Однако есть у элеутерококка и «побочные действия», заключающиеся в способности усилить концентрацию и сосредоточенность. Вы скажете, «зачем нам какая-то трава, когда есть кофе», однако в отличие от них настой элеутерококка не сопровождается последующим спадом, как это бывает после кофеина.

Мелисса

Это растение также еще называют лимонным бальзамом. Оно абсолютно безопасно и не вызывает привыкания, однако эффективно устраняет нервозность, помогает облегчить депрессию и сезонную хандру. Все дело в том, что в мелиссе содержатся летучие масла, в частности, цитронеллы, оказывающие мощное антистресс-воздействие на организм.