Мелисса, розмарин и еще 9 трав, которые поднимают настроение и улучшают работу мозга
Шалфей
Это «горячее» растение – безусловный фаворит среди знатоков и любителей трав. А все потому, что в ней содержатся компоненты, способствующие улучшению нейронных связей и передачи сигналов в головном мозге, благодаря чему эти химические вещества помогают в профилактике развития дегенеративных заболеваний и усиливают память. Так что не отказывайте себе в удовольствии выпить чашку чая с шалфеем – это не только вкусно, но и очень полезно.
Элеутерококк
Эту травку часто называют сибирским женьшенем и она – еще один известный адаптоген, главная задача которого – повысить иммунитет. Однако есть у элеутерококка и «побочные действия», заключающиеся в способности усилить концентрацию и сосредоточенность. Вы скажете, «зачем нам какая-то трава, когда есть кофе», однако в отличие от них настой элеутерококка не сопровождается последующим спадом, как это бывает после кофеина.
Мелисса
Это растение также еще называют лимонным бальзамом. Оно абсолютно безопасно и не вызывает привыкания, однако эффективно устраняет нервозность, помогает облегчить депрессию и сезонную хандру. Все дело в том, что в мелиссе содержатся летучие масла, в частности, цитронеллы, оказывающие мощное антистресс-воздействие на организм.
Фото: vostock-photo
Женьшень
Корневище этого растения – одно из самых востребованных в нетрадиционной и китайской медицине. Его еще называют корнем жизни. Однако не менее полезны и вершки. Эта трава – известный адаптоген, который моментально повышает настроение, а в долгосрочной перспективе еще и улучшает память, внимание, позволяет дольше концентрироваться и при этом снимает симптомы повышенной тревожности.
Валериана
Эта трава очень популярна в нашей стране в качестве непревзойденного успокоительного средства для людей (и для котиков). Однако у нее есть и менее известные полезные свойства. В частности, эфирное масло валерианы помогает улучшить настроение и снять симптомы затяжного стресса.
Душица
Она же майоран. Это растение обладает тонкими, даже изысканным ароматом, потому при добавлении его в салаты и другие блюда очень благотворно сказывается на их вкусовых качествах. Но не только этим хороша душица. В ней содержится большое количество антиоксидантов, которые повышают способность к концентрации, позволяют расслабиться и нормализуют состояние нервной системы.
Фото: vostock-photo
Зверобой
В составе зверобоя содержатся флавоновые соединения, оказывающие мощное антиоксидантное действие, витамины, эфирные масла, а также гиперфорин и гиперицин – вещества, обладающие антидепрессивным действием. Именно потому эту траву часто используют в качестве натурального средства при лечении легкой и умеренной депрессии.
Центелла азиатская
Еще одно растение, очень популярное в народной медицине, где его активно используют для снятия нервозности или при нарушениях деятельности головного мозга. В Индии для этих целей можно приобрести даже специальные порошки, в которых содержатся измельченные стебли и листья центеллы азиатской. В нашей стране оно часто применяется в качестве иммуномоделирующего, антисептического и антивирусного средства.
Розмарин
Это растение очень часто называют «травой памяти», потому что оно ускоряет мыслительные процессы, улучшает внимание и нормализует работу головного мозга. При добавлении розмарина в еду в процессе приготовления он теряет часть своих полезных свойств (во всем виновата термическая обработка), однако ситуацию можно исправить, если добавить специю в качестве финального аккорда. Также свежий и сушеный розмарин можно заваривать в чай или делать с ним настойки и отвары.
Фото: vostock-photo
Базилик
Листья базилика – подлинный кладезь полезных веществ. В их состав входит экстракт метанола, который известен тем, что помогает устранить нарушения деятельности головного мозга, повышает уровень концентрации и тонизирует нервную систему. Как результат – ясная голова и активная умственная деятельность.
Золотой корень
Он же родиола розовая – это трава, которую очень часто используют, когда надо быстро повысить умственную и физическую активность, ускорить когнитивные функции, улучшить память и справиться со следами хронической усталости.
Фото: vostock-photo
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