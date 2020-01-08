passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мелисса, розмарин и еще 9 трав, которые поднимают настроение и улучшают работу мозга

На сегодняшний день в мире проведены многочисленные исследования о воздействии трав и естественных добавок на их основе на работу головного мозга и наше настроение. И результаты оказались более чем впечатляющими: многие из растений, которые мы употребляем в пищу как в свежем виде, так и в форме специй или отваров, способны снять симптомы легкой депрессии, поднять боевой дух, ослабить стресс и улучишь память и концентрацию. Какие же растения и травы нам следует благодарить за это? Ответ на этот вопрос – в новом материале на Passion.ru.

Шалфей

Это «горячее» растение – безусловный фаворит среди знатоков и любителей трав. А все потому, что в ней содержатся компоненты, способствующие улучшению нейронных связей и передачи сигналов в головном мозге, благодаря чему эти химические вещества помогают в профилактике развития дегенеративных заболеваний и усиливают память. Так что не отказывайте себе в удовольствии выпить чашку чая с шалфеем – это не только вкусно, но и очень полезно.

Элеутерококк

Эту травку часто называют сибирским женьшенем и она – еще один известный адаптоген, главная задача которого – повысить иммунитет. Однако есть у элеутерококка и «побочные действия», заключающиеся в способности усилить концентрацию и сосредоточенность. Вы скажете, «зачем нам какая-то трава, когда есть кофе», однако в отличие от них настой элеутерококка не сопровождается последующим спадом, как это бывает после кофеина.

Мелисса

Это растение также еще называют лимонным бальзамом. Оно абсолютно безопасно и не вызывает привыкания, однако эффективно устраняет нервозность, помогает облегчить депрессию и сезонную хандру. Все дело в том, что в мелиссе содержатся летучие масла, в частности, цитронеллы, оказывающие мощное антистресс-воздействие на организм.

Фото: vostock-photo

Женьшень

Корневище этого растения – одно из самых востребованных в нетрадиционной и китайской медицине. Его еще называют корнем жизни. Однако не менее полезны и вершки. Эта трава – известный адаптоген, который моментально повышает настроение, а в долгосрочной перспективе еще и улучшает память, внимание, позволяет дольше концентрироваться и при этом снимает симптомы повышенной тревожности.

Валериана

Эта трава очень популярна в нашей стране в качестве непревзойденного успокоительного средства для людей (и для котиков). Однако у нее есть и менее известные полезные свойства. В частности, эфирное масло валерианы помогает улучшить настроение и снять симптомы затяжного стресса.

Душица

Она же майоран. Это растение обладает тонкими, даже изысканным ароматом, потому при добавлении его в салаты и другие блюда очень благотворно сказывается на их вкусовых качествах. Но не только этим хороша душица. В ней содержится большое количество антиоксидантов, которые повышают способность к концентрации, позволяют расслабиться и нормализуют состояние нервной системы.

Фото: vostock-photo

Зверобой

В составе зверобоя содержатся флавоновые соединения, оказывающие мощное антиоксидантное действие, витамины, эфирные масла, а также гиперфорин и гиперицин – вещества, обладающие антидепрессивным действием. Именно потому эту траву часто используют в качестве натурального средства при лечении легкой и умеренной депрессии.

Центелла азиатская

Еще одно растение, очень популярное в народной медицине, где его активно используют для снятия нервозности или при нарушениях деятельности головного мозга. В Индии для этих целей можно приобрести даже специальные порошки, в которых содержатся измельченные стебли и листья центеллы азиатской. В нашей стране оно часто применяется в качестве иммуномоделирующего, антисептического и антивирусного средства.

Розмарин

Это растение очень часто называют «травой памяти», потому что оно ускоряет мыслительные процессы, улучшает внимание и нормализует работу головного мозга. При добавлении розмарина в еду в процессе приготовления он теряет часть своих полезных свойств (во всем виновата термическая обработка), однако ситуацию можно исправить, если добавить специю в качестве финального аккорда. Также свежий и сушеный розмарин можно заваривать в чай или делать с ним настойки и отвары.

Фото: vostock-photo

Базилик

Листья базилика – подлинный кладезь полезных веществ. В их состав входит экстракт метанола, который известен тем, что помогает устранить нарушения деятельности головного мозга, повышает уровень концентрации и тонизирует нервную систему. Как результат – ясная голова и активная умственная деятельность.

Золотой корень

Он же родиола розовая – это трава, которую очень часто используют, когда надо быстро повысить умственную и физическую активность, ускорить когнитивные функции, улучшить память и справиться со следами хронической усталости.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!