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Кулинарный гороскоп на январь: что должно быть в рационе у каждого знака зодиака

Что говорит январский гороскоп? Еще чуть чуть и наступит Новый год. Тогда-то уж точно можно не отказывать себе в деликатесах и разнообразных лакомствах. Предлагаем вам гастрономический гороскоп на январь, который поможет вам определиться с кулинарными пристрастиями. Советы дает наш постоянный эксперт - астролог Марина Журавлева.

Овен

Представители данного знака зодиака любят яйца. Могут легко съесть большое количество за один раз, но это вредно. В этом месяце стоит налегать на яйца, точнее от омлета до яйца пашот. Поищите на нашем сайте - там есть великолепная подборка омлетов разных стран, а заодно и научитесь готовить яйцо пашот. Что еще? Овны склонны к депрессии, а потому еда должна быть яркой, а посуда красивой. Ну и вы, жена - прекрасны.

Телец

Любите? Если не очень, то у вас все в норме с точки зрения эндокринологии и такого, микроэлимента, как йод. У вас всегда (или почти всегда) должно быть прекрасное настроение, а если вы не в духе никто этого не заметит. Тем же, кому не хватает йода - очень рекомендуем обследоваться и полюбить морскую капусту, делая из нее все возможные салаты. А вдруг пойдет? И станет любимым блюдом. Ее же, добавив клюквы и лука, можно поставить на праздничный стол - дешево и ... полезно.

Близнецы

Ягоды быстрой заморозки практически не теряют своих полезных качеств при разморозке. Откройте пачку и залейте кипятком, так, чтобы ягоды были залиты поверху. Как только ягоды разморозятся насыпьте сахарного песка и разотрите ложкой или толкушкой ягоды, дайте настояться минут 15-20, а затем добавьте горячей воды из чайника. Разбавляйте до того вкуса, что вам понравится. В в общем, используйте ягоды, как вам больше нравится. Можно не только сделать морс, но и испечь пирог, сделать скрамбл и даже просто разморозить и съесть.

Рак

Вообще говорят, что большинство людей не любят морепродукты, точнее рыбу. А вот раки, в большинстве своем только их и едят: креветки, икру, раковые шейки. А еще они любят кальмары и салат из них. делать теперь его не так сложно, как раньше : варить кальмар, снимать пленку и убирать хордочку. Достаточно купить кальмары в рассоле (а можно и в специях - кто- как любит). порезать овощи, любую зелень, которая вам нравится и, добавив болгарский перец - вы получаете чудо - салат. Так или иначе ешьте в этом месяцев побольше морепродуктов - это все вам только на пользу.

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