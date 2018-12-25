Кулинарный гороскоп на январь: что должно быть в рационе у каждого знака зодиака

Любите? Если не очень, то у вас все в норме с точки зрения эндокринологии и такого, микроэлимента, как йод. У вас всегда (или почти всегда) должно быть прекрасное настроение, а если вы не в духе никто этого не заметит. Тем же, кому не хватает йода - очень рекомендуем обследоваться и полюбить морскую капусту, делая из нее все возможные салаты. А вдруг пойдет? И станет любимым блюдом. Ее же, добавив клюквы и лука, можно поставить на праздничный стол - дешево и ... полезно.

Близнецы