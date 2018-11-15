Кулинарный гороскоп на декабрь: какие блюда принесут удачу разным знакам зодиака

Тут все понятно – круглый год можно есть морепродукты в разных вариантах: от салатов до супов. Только вот раков предлагать не стоит, как вы понимаете. Хотя бы в этом месяце. Иначе представители данного знака могут затаить обиду. Да и есть членестоногих девушкам с красивым маникюром не стоит. А вот на хурму можно и нужно налегать: она и для сердца полезна, и для кишечника. Выбирайте не вяжущие сорта, типа «испанки» и ешьте по одной в 2-3 дня. Не можете есть просто так – ищите рецепты с хурмой на нашем сайте.

Лев