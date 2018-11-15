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Кулинарный гороскоп на декабрь: какие блюда принесут удачу разным знакам зодиака

Ни для кого не секрет, что сезонные овощи, растущие в нашей полосе, зачастую во много раз полезнее экзотики. Это действительно так, но иногда ваш организм начинает требовать нечто такое, что не было изначально запланировано в вашем меню. Определиться с тем, что на самом деле принесет больше пользы, вам поможет наш постоянный консультант, астролог Марина Бубнова.

Овен

Этот знак зодиака, если начинает праздновать, то делает это с размахом! Он может спокойно отмечать так до наступления до Китайского или Вьетнамского Нового года. А истощенный после таких бурных праздников организм требует помощи и восстановление. Плоды сушеного шиповника - вам в помощь. Завариваете в термосе на полдня. Затем пьете или даете любимому, добавив туда ложечку меда. Курс - 1 месяц. Кроме того, постарайтесь пить как можно больше воды 1-2 литра в день. Это реально, поверьте.

Близнецы

Близнецы иногда любят праздники, а иногда не очень, поэтому трудно угадать, что приглянется им за праздничным столом. Одно точно – без оливье Новый год у представителей данного знака будет не таким запоминающимся. А еще обязательно должна быть сырная тарелка с разной нарезкой, к которой можно добавить виноград, мед, орешки. И все это не только на Новый год – Близнецы готовы есть эти салаты и закуски каждый день. Полезная альтернатива – окрошка на тане, тайране или кефире. И, да! Близнецы также будут вам благодарны за мясо из духовки.

Рак

Тут все понятно – круглый год можно есть морепродукты в разных вариантах: от салатов до супов. Только вот раков предлагать не стоит, как вы понимаете. Хотя бы в этом месяце. Иначе представители данного знака могут затаить обиду. Да и есть членестоногих девушкам с красивым маникюром не стоит. А вот на хурму можно и нужно налегать: она и для сердца полезна, и для кишечника. Выбирайте не вяжущие сорта, типа «испанки» и ешьте по одной в 2-3 дня. Не можете есть просто так – ищите рецепты с хурмой на нашем сайте.

Лев

Лев любит сам ловить добычу, а поэтому обожает дикое мясо. Плов, приготовленный вашим мужем – это подходящее блюдо. И обязательно оно должно быть с гранатом. Дело в том, что зимой у Львов понижается гемоглобин, а гранат или еще лучше гранатовый сок им особенно необходим. Любые блюда, где есть гранат – заказывайте без сомнения.

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