Кулинарный гороскоп на февраль: какие продукты добавить в рацион разным знакам зодиака

В зависимости от сорта имеет различную форму, размер и окраску. В Испании, как и в России, одним из самых любимых кушаний была гороховая похлебка с ветчиной. Высоко оценили и полюбили горох немцы. А у нас на данный момент - гороховый царь - это суп. Причем суп может быть с разным мясом, даже курицей, тогда он не будет таким жирным, как с беконом.