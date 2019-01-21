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Кулинарный гороскоп на февраль: какие продукты добавить в рацион разным знакам зодиака

Февраль по статистике - один из самых промозглых и безрадостных месяцев. Поэтому употребляйте в пищу то, что любите, но желательно не в сыром, а в приготовленном виде. Вот что советует добавить в рацион всем знакам зодиака наш постоянный эксперт Марина Журавлева.

Овен

Все знают пословицу "Лук - от ста недуг". И это так. Добавляйте его в любые блюда, в любом виде. И не забудьте виртуально посетить Францию или строить вечеринку в стиле "Париж, я люблю тебя" и сварить луковый суп. Это будет потрясающе! Или картошку пожарить, а к ней селедочку с луком.

Телец

Кольраби называют королевой капусты. Овощ представляет собой, так называемый стеблеплод. Сердцевина этого плода нежная и сочная, очень приятная на вкус. Родиной кольраби считается Северная Европа. Название в переводе с немецкого трактуется, как «капустная репа». в ней мало калорий, в ней содержится тартроновая кислота – вещество, которое диетологи называют волшебным, потому что оно не даёт углеводам перерабатываться в жир. Варите суп - пюре и не поправляйтесь.

Близнецы

Яйца, сваренные в крутую должны быть в холодильнике близнеца - всегда. Захотели что-то съесть - открыли холодильник, а там "утолитель голода". Можно сварить и упаковку перепелиных яиц. А совсем полезное горячее кушанье на ночь белковый омлет - желток кошке.

Рак

В зависимости от сорта имеет различную форму, размер и окраску. В Испании, как и в России, одним из самых любимых кушаний была гороховая похлебка с ветчиной. Высоко оценили и полюбили горох немцы. А у нас на данный момент - гороховый царь - это суп. Причем суп может быть с разным мясом, даже курицей, тогда он не будет таким жирным, как с беконом.

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