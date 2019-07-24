Козий сыр, картофель и еще 10 продуктов, которые можно употреблять без вреда для фигуры

Многим довольно удивительно это слышать, но от картофеля не толстеют. Это один из главных мифов. Согласно его калорийности, он совсем не страшен, гораздо страшнее его переедание. Порция картофеля 200-300 г позволит получить вам насыщение и полную норму витамина С, половину нормы калия, а также 1/10 нормы фосфора и железа.

Данный продукт исключают из рациона худеющих в связи с тем, что он относится к высокоуглеводистым продуктам. Однако стоит помнить, что в процессе тепловой обработки крахмал разрушается, что снижает количество сахара. Таким образом, менее обработанный картофель, а еще лучше приготовленный с кожурой, даст намного больше полезных веществ.

Креветки