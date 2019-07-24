Козий сыр, картофель и еще 10 продуктов, которые можно употреблять без вреда для фигуры

Начнем сразу со спойлеров: совершенно безопасных продуктов не существует, ведь все вредно, если переесть, даже огурец, а в сбалансированном рационе, которого желательно придерживаться всегда, а не только во время диет, должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы. Но не стоит отрицать, что есть продукты, которые оказывают максимально благотворное влияние на организм (спойлер №2: некоторые из них станут для вас настоящим открытием).
Творог
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Одним из отличных перекусов в вечернее время или перед сном, который помогает избавиться от лишних килограммов. Связано это с тем, что взаимодействие кальция с незаменимыми аминокислотами интенсивнее влияет на жировой обмен клеток и окисление жиров. Творог укрепляет костную и хрящевую ткань, улучшает регенеративную способность нервной системы и легко усваивается организмом. Лучше выбирать творог 5% жирности, так как в нем минеральный и витаминный состав более богатый.
Картофель
Фото: vostock-photo
Многим довольно удивительно это слышать, но от картофеля не толстеют. Это один из главных мифов. Согласно его калорийности, он совсем не страшен, гораздо страшнее его переедание. Порция картофеля 200-300 г позволит получить вам насыщение и полную норму витамина С, половину нормы калия, а также 1/10 нормы фосфора и железа.
Данный продукт исключают из рациона худеющих в связи с тем, что он относится к высокоуглеводистым продуктам. Однако стоит помнить, что в процессе тепловой обработки крахмал разрушается, что снижает количество сахара. Таким образом, менее обработанный картофель, а еще лучше приготовленный с кожурой, даст намного больше полезных веществ.
Креветки
Фото: vostock-photo
И не только креветки, но и все морепродукты очень полезны для нашего организма – это общеизвестный факт. Так как жира в креветках всего до 2,5%, это делает их ценными для рациона. Большое содержание йода, кальция, магния, фосфора, железа и меди, а в белке креветок присутствует таурин. Эта аминокислота способствует сохранению эластичности и тонуса всех мышц и сосудов организма.
Шоколад
Фото: vostock-photo
Бедный продукт, который находится в одной связке с картофелем. Все их игнорируют и говорят, что они вредны для организма. Но небольшая долька шоколада (мы говорим исключительно про горький, без добавления изюма, орехов и других сладких начинок) никак не навредит. Всего две дольки – и организм получит необходимое количество магния, кальция, фосфора. Ну и, безусловно, такой десерт после основного приема пищи не только повысит работоспособность, но и улучшит настроение.
Макароны
Фото: vostock-photo
Еще один неожиданный продукт, который сам по себе не страшен. От спагетти не полнеют, полнеют от больших порций и «тарелок с горкой» с жирными соусами. Отдавайте предпочтение макаронам групп А, они производятся из муки твердых сортов пшеницы. В них больше клетчатки и меньше крахмала. Эта категория, кстати, идеально подходит для людей, страдающих от сахарного диабета I и II типа.
Яйца
Фото: vostock-photo
Яичный белок по праву считается одним из лучших продуктов для здорового питания. Во-первых, это полноценный белок, который содержит в своем составе все незаменимые аминокислоты. И во-вторых, яичный белок – легкоусвояемый продукт. Интересно заметить, что на одно яйцо средней массой 55 г приходится всего 86 ккал.
Жирная дикая рыба: нерка или кижуч
Фото: vostock-photo
Несмотря на кажущееся устрашающим словосочетание «жирная рыба», рыбий жир содержит незаменимые жирные кислоты из группы омега-3, в частности, EPA и DHA, которые улучшают антиоксидантную защиту организма, полезны для головного мозга, кожи и сердечно-сосудистой системы. На 100 г нерки приходится 156 ккал, однако выращенную на фермах семгу и форель в питании все же стоит ограничить, так как полезных омега-3 жирных кислот в них значительно меньше, чем в дикой красной рыбе.
Листовые зеленые овощи
Фото: vostock-photo
Прекрасный источник клетчатки, которая необходима для нашего ежедневного потребления. Клетчатка улучшает пищеварение, является питанием для полезной микрофлоры кишечника. Листовые овощи практически не содержат калорий.
Авокадо
Фото: vostock-photo
Об этом продукте можно написать целую книгу. Этот продукт содержит жиры омега-9, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы. Конечно, это достаточно калорийный продукт ¬– на 100 г авокадо приходится 20 г жира при общей калорийности в 212 ккал. Однако салат с листовыми овощами, авокадо, с легкой заправкой из оливкового масла и сока лимона обеспечит сытость на несколько часов и будет совершенно безопасным для фигуры.
Полба
Фото: vostock-photo
Цельные зерна, не подвергшиеся процессу производственной обработки, являются лучшим источником углеводов. Так, продукты из полбы, или цельнозерновой пшеницы, будут намного лучше, чем изделия из очищенной (белой) пшеничной муки. Полба усваивается медленно, постепенно подпитывая организм глюкозой, в отличие от изделий из белой муки, которые при расщеплении будут быстро усваиваться и повышать уровень сахара в крови, что может быть чревато для фигуры. Кроме того, цельнозерновые крупы являются хорошим источником витаминов группы В.
Козий сыр
Фото: vostock-photo
Источник полноценного молочного белка – казеина. Интересно заметить, что в козьей продукции содержится казеин типа А2, в отличие от продуктов из коровьего молока, в котором содержится преимущественно казеин А1. У людей, имеющих непереносимость лактозы, употребление продуктов с казеином А1 может привести к расстройствам пищеварения. Таким образом, продукты из козьего молока будут безопасны для людей, следящих за своей фигурной и имеющих непереносимость продуктов из коровьего молока.
Нерафинированное оливковое масло
Фото: vostock-photo
Идеальный продукт для заправок к салатам. Оливковое масло содержит омега-9 жирные кислоты. Умеренное потребление оливкового масла в качестве заправок к салатам безопасно для фигуры и будет полезно для сердечно-сосудистой системы, в частности, оно способствует увеличению в организме «хорошего холестерина» и уменьшает содержание «плохого холестерина».
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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