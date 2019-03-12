В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу (чтобы себе не навредить)

Считается отличным иммуномодулятором
Одно из самых известных достоинств имбиря, доказанное учеными, – его противовоспалительные и отхаркивающие свойства. Чай с этим корнем, лимоном и медом – отличное зарекомендовавшее себя средство при лечении простуды и гриппа. Сок имбиря также разжижает мокроту, уменьшает спазмы в горле и улучшает самочувствие в целом.
Помогает при тошноте и токсикозе
Если вас укачало или мучает утренняя тошнота из-за токсикоза на первых месяцах беременности, имбирь поможет уменьшить интенсивность симптомов. Причем сделает это не менее эффективно, чем витамин В6 – данный факт доказан учеными еще 15 лет назад.
Также они доказали, что имбирь, точнее, смесь из мякоти мандарина, имбиря с добавлением коричневого сахара станет настоящим спасением при похмелье. А вот при укачивании на море без таблеток не обойтись – корень в данном случае совершенно бесполезен.
Снижает уровень сахара в крови
Имбирь, как показывают исследования, просто незаменимый продукт для диабетиков. Всего 2 г порошка имбиря натощак снижают уровень сахара в крови на 10%. Объяснение данному явлению простое: корень увеличивает выделение инсулина организмом, а заодно угнетает ферменты в углеводном обмене. Все вместе закономерно приводит к уменьшению уровня глюкозы и липидов в крови.
Нормализует уровень холестерина
Ученые проводили масштабный эксперимент на крысах, давая больным диабетом и гипотиреозом животным свежий корень имбиря в течение месяца. Результат был ошеломительным: общий уровень плохого холестерина значительно снизился, а хорошего, наоборот, увеличился. Те же результаты были установлены в исследовании на людях, в котором принимали участие 45 добровольцев.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Уменьшает воспалительные процессы
Имбирь, как и куркума, относится к группе продуктов, обладающих свойством снимать воспаление и боль. Дело в том, что в нем содержится огромное количество вещества под названием гингерол, которое придает корню характерный острый вкус и отвечает за его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Ученые (не вездесущие британские, а вполне себе российские и иранские) заявляют, что его действие схоже с действием таких препаратов, как ибупрофен и диклофинак, а прием экстракта имбиря два раза в день станет настоящим спасением для уменьшения симптомов таких заболеваний, как артрит, артроз, остеоартрит.
Помогает при мигрени и менструальных болях
Помимо противовоспалительных свойств имбирь обладает еще и спазмолитическими, а также подавляет выработку простагландидов – веществ, ответственных за развитие воспалительных процессов и стимулирующих мышечные сокращения. Ученые после ряда экспериментов смело заявляют, что в деле избавления от мигрени и уменьшения болей в первые дни цикла эффективность корневища сопоставима с действием нестероидных противовоспалительных таблеток, но исследования еще продолжаются, так что окончательные выводы делать пока рановато.
Борется с дегенеративными заболеваниями
Последние исследования доказывают, что экстракт имбиря улучшает внимание и когнитивные возможности здоровых женщин среднего возраста, благодаря тому, что содержащиеся в нем куркумин и гингерол предотвращают появление и накопление в мозгу амилоидных бляшек, которые, по мнению специалистов, ответственны за развитие болезни Альцгеймера и других нейродегеративных патологий.
Приятный бонус!
На Востоке имбирь считается одним из «горячих» продуктов, буквально «разжигающих» все жизненные процессы. В соответствии с данной теорией этот корень ускоряет метаболизм, выводит из организма накопившиеся токсины, а также способствует улучшению циркуляции крови, тем самым разжигая сексуальное желание и усиливая возбуждение. Но достоверных научных исследований на этот счет обнаружено не было.
Имбирный смузи
Напиток отлично подойдет всем худеющим, так как прекрасно подавляет чувство голода.
Время приготовления: 15 минут
Сложность: 1 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно на 3-4 порции:
- Кефир – 450 мл
- Корень имбиря – 1 см
- Яблоко – 2 штуки
- Огурец – 1 штука
- Мед – 2 ч. л.
- Корица – 1 ч. л.
Как приготовить:
Шаг 1. Яблоки очистите от кожуры и удалите сердцевину. С огурца срежьте хвостики и кожу. Имбирь почистите.
Шаг 2. Нарежьте все очищенные ингредиенты небольшими кусочками, сложите их в блендер, добавьте корицу, мед, кефир и пробейте до однородного состояния. Смузи готов!
Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!