В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу (чтобы себе не навредить)

Считается отличным иммуномодулятором

Одно из самых известных достоинств имбиря, доказанное учеными, – его противовоспалительные и отхаркивающие свойства. Чай с этим корнем, лимоном и медом – отличное зарекомендовавшее себя средство при лечении простуды и гриппа. Сок имбиря также разжижает мокроту, уменьшает спазмы в горле и улучшает самочувствие в целом.

Помогает при тошноте и токсикозе

Если вас укачало или мучает утренняя тошнота из-за токсикоза на первых месяцах беременности, имбирь поможет уменьшить интенсивность симптомов. Причем сделает это не менее эффективно, чем витамин В6 – данный факт доказан учеными еще 15 лет назад.

Также они доказали, что имбирь, точнее, смесь из мякоти мандарина, имбиря с добавлением коричневого сахара станет настоящим спасением при похмелье. А вот при укачивании на море без таблеток не обойтись – корень в данном случае совершенно бесполезен.

Снижает уровень сахара в крови

Имбирь, как показывают исследования, просто незаменимый продукт для диабетиков. Всего 2 г порошка имбиря натощак снижают уровень сахара в крови на 10%. Объяснение данному явлению простое: корень увеличивает выделение инсулина организмом, а заодно угнетает ферменты в углеводном обмене. Все вместе закономерно приводит к уменьшению уровня глюкозы и липидов в крови.

Нормализует уровень холестерина

Ученые проводили масштабный эксперимент на крысах, давая больным диабетом и гипотиреозом животным свежий корень имбиря в течение месяца. Результат был ошеломительным: общий уровень плохого холестерина значительно снизился, а хорошего, наоборот, увеличился. Те же результаты были установлены в исследовании на людях, в котором принимали участие 45 добровольцев.