Кофе, бананы и еще 6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Кофе
Кофе – известный источник бодрости, но и он может вызывать непреодолимое желание выспаться. Происходит это, если в короткий промежуток времени выпивать не одну, а три-четыре чашки. В таком случае включаются тормозные рецепторы, ответственные за то, чтобы мозг не испытывал перегрузок. Как результат – сонливость.
Бананы
Фото: vostock-photo/shutterstock
Бананы – это кладезь полезных веществ, благодаря которым они считаются природными антидепрессантами. Но есть и обратная сторона медали: калий и магний, содержащиеся в них, успокаивающе действуют на нервную систему, и если съесть больше одного плода в день, ко сну будет клонить с невероятной силой.
Орехи
Фото: vostock-photo/shutterstock
Особенно кешью, миндаль и арахис. Эти орехи очень полезны, но в них содержится магний, который, как известно, снижает уровень стресса и успокаивает, что естественным образом вызывает желание прилечь.
Шпинат
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это очень полезный продукт, да еще и диетический. Но в нем, как и в орехах, много магния, о котором мы говорили выше. Если превысить суточную норму этого минерала, сонливость и заторможенность неизбежны.
Фастфуд и сладости
Фото: vostock-photo/shutterstock
Фастфуд и сладости богаты трипофаном. Эта аминокислота ответственна за выработку мелатонина организмом. Потому чем больше вы съедите этих продуктов, тем сильнее захотите спать. А еда из ресторанов быстрого питания еще и очень жирная, она сложно усваивается, потому на ее переваривание затрачивается много сил, что также не добавляет бодрости.
Алкоголь
Фото: vostock-photo/shutterstock
Алкоголь очень странно воздействует на наш организм: малые дозы приводят к возбуждению нервной системы и, как следствие, мы становимся очень активны, но если увеличить количество выпитого – все будет с точностью до наоборот, вам очень захочется спать (мы уверены, вы и сами замечали это).
Творог
Фото: vostock-photo/shutterstock
Творог – источник трипофана – аминокислоты, которая способствует расслаблению, а значит, сонливость неизбежна. Потому так важно утром не увлекаться этим продуктом.
Вишня
Фото: vostock-photo/shutterstock
Лучше не ешьте вишню утром и днем, если у вас запланированы важные дела, требующие энергичности и концентрации, – есть риск, что все пойдет не так, как хотелось. Дело в том, что в этой ягоде содержится огромное количество природного мелатонина – средства, призванного регулировать сон.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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