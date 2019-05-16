Кофе, бананы и еще 6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Фастфуд и сладости богаты трипофаном. Эта аминокислота ответственна за выработку мелатонина организмом. Потому чем больше вы съедите этих продуктов, тем сильнее захотите спать. А еда из ресторанов быстрого питания еще и очень жирная, она сложно усваивается, потому на ее переваривание затрачивается много сил, что также не добавляет бодрости.

Алкоголь