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Кофе, бананы и еще 6 коварных продуктов, от которых вас клонит в сон

Наверняка вы замечали, что от одних продуктов вы испытываете прилив энергии, а от других, наоборот, неудержимо хотите спать. И это не только еда с высоким содержанием сахара, но и вполне себе приличная, которую мы любим и считаем полезной. Редакция Passion.ru решила рассказать вам, какие продукты могут стать для вас сонным зельем.

Кофе

Кофе – известный источник бодрости, но и он может вызывать непреодолимое желание выспаться. Происходит это, если в короткий промежуток времени выпивать не одну, а три-четыре чашки. В таком случае включаются тормозные рецепторы, ответственные за то, чтобы мозг не испытывал перегрузок. Как результат – сонливость.

Бананы

Фото: vostock-photo/shutterstock

Бананы – это кладезь полезных веществ, благодаря которым они считаются природными антидепрессантами. Но есть и обратная сторона медали: калий и магний, содержащиеся в них, успокаивающе действуют на нервную систему, и если съесть больше одного плода в день, ко сну будет клонить с невероятной силой.

Орехи

Фото: vostock-photo/shutterstock

Особенно кешью, миндаль и арахис. Эти орехи очень полезны, но в них содержится магний, который, как известно, снижает уровень стресса и успокаивает, что естественным образом вызывает желание прилечь.

Шпинат

Фото: vostock-photo/shutterstock

Это очень полезный продукт, да еще и диетический. Но в нем, как и в орехах, много магния, о котором мы говорили выше. Если превысить суточную норму этого минерала, сонливость и заторможенность неизбежны.

Фастфуд и сладости

Фото: vostock-photo/shutterstock

Фастфуд и сладости богаты трипофаном. Эта аминокислота ответственна за выработку мелатонина организмом. Потому чем больше вы съедите этих продуктов, тем сильнее захотите спать. А еда из ресторанов быстрого питания еще и очень жирная, она сложно усваивается, потому на ее переваривание затрачивается много сил, что также не добавляет бодрости.

Алкоголь

Фото: vostock-photo/shutterstock

Алкоголь очень странно воздействует на наш организм: малые дозы приводят к возбуждению нервной системы и, как следствие, мы становимся очень активны, но если увеличить количество выпитого – все будет с точностью до наоборот, вам очень захочется спать (мы уверены, вы и сами замечали это).

Творог

Фото: vostock-photo/shutterstock

Творог – источник трипофана – аминокислоты, которая способствует расслаблению, а значит, сонливость неизбежна. Потому так важно утром не увлекаться этим продуктом.

Вишня

Фото: vostock-photo/shutterstock

Лучше не ешьте вишню утром и днем, если у вас запланированы важные дела, требующие энергичности и концентрации, – есть риск, что все пойдет не так, как хотелось. Дело в том, что в этой ягоде содержится огромное количество природного мелатонина – средства, призванного регулировать сон.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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