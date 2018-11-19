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5 изысканных и легких блюд с киноа, которые вас впечатлят

Удивительно, что модным словом superfoods обозначаются вовсе не продукты инновационных экспериментов, а обычные растение, которые тысячелетиями использовались в пищу. Но только недавно люди из дальних уголков мира обратили на него внимание и не только кулинары: и маркетологи, и эстеты, и спортсмены.

Таланты и достоинства

Яркий пример – киноа, растение с верховий Анд, которое когда-то было основой рациона индейцев. Его называли «золотым зерном», благодаря богатому составу и благотворному влиянию на организм. Интересно, что польза киноа заявлена не только диетологами и блогерами, но даже Далай-ламой. С легкой руки последнего крупа получило хорошую репутацию, и злак стали культивировать в Тибете и Гималаях. Сегодня киноа в основном выращивается в Боливии, Уругвае и Перу. Причем по особым правилам - злак считается одним из немногих растительных продуктов, отличающихся естественной чистотой: запрещены любые генетические модификации. В том числе для для защиты от вредителей и увеличения урожайности, потому что киноа в этом не нуждается. Семена киноа покрыты оболочкой, горькой на вкус, поэтому растение обходят стороной насекомые и грызуны.

Распиаренное растение ценится не зря. Белка в киноа гораздо больше, чем в обычных злаках - до 20%. Причем там есть все аминокислоты, что делает его похожим на белок молока. Еще в киноа есть жиры с повышенным содержанием лецитина, весь набор витаминов, фосфор как в рыбе и железо как в пшенице. Уникальным отличием растения считается высокое содержание селена, который вообще редко встречается в растениях и высоко ценится за участие в профилактике рака. В состав входит также аминокислота триптофан, которая провоцирует выработку сератонина, так называемого гормона счастья. Кроме того, киноа - это почти единственная крупа, в которой нет глютена, что делает киноа спасением для аллергиков. Все это полное собрание полезностей вполне приятно на вкус – оригинальный, ореховый, с нотой свежей травы.

Самое интересное в злаке киноа – то, что это и не злак вовсе. Ботаники относят растение к псевдозлаковым культурам. Ее ближайшие родственники – шпинат и свекла. Собственно побеги и молодые листья киноа и используются в качестве овощей. При этом плоды киноа считаются фруктами. А зерна внешне напоминают гречку, но другого цвета – беж, красного или черного, в зависимости от сорта. Из зерен получают крупу и муку. Готовить киноа можно как угодно. В целом, крупа является прекрасным вариантом для приготовления простых гарниров и теплых салатов, с овощами, грибами, мясом и рыбой. Сырые пророщенные зерна (для проращивания надо всего 2-3 часа!) кладут в зеленые салаты с соевым соусом. С киноа превосходно сочетается самые разные приправы - тимьян, базилик, розмарин, чеснок, лайм, чили или тмин. Добавление муки киноа в выпечку гарантирует воздушную текстуру.

Несмотря на то, что крупа прославилась во всем мире сравнительно недавно (в 90-х годах 20 века), в каждой стране появились разные традиции ее приготовления. В Испании его стали добавлять в паэлью, в Греции – в салат с фетой и помидорами. И вообще – каждый может придумать свой рецепт, потому что киноа просто создана для креативных экспериментов. Приступим?

Зеленый салат с авокадо, кремом гуакамоле и киноа

от кафе «Руккола», бренд-шеф Виктор Апасьев

Вам понадобится:

  • Авокадо – 70 г
  • Зеленый горошек – 50 г
  • Свежие огурцы – 70 г
  • Крем гуакамоле – 70 г
  • Киноа – 60 г
  • Руккола – 25 г
  • Лайм – 40 г
  • Зеленый лук – 10 г
  • Оливковое масло – 20 мл
  • Соль – 3 г
  • Черный перец – 0,5 г

Крем гуакамоле:

  • Авокадо – 1 шт
  • Зелень кинзы – 5 г
  • Оливковое масло – 15 мл
  • Перец чили – 1 г
  • Соль – 2 г
  • Черный перец – 0,5 г
  • Сок лимона – 6 мл

Приготовление:

Крем гуакамоле: все ингредиенты для крема гуакамоле, кроме перца чили и кинзы, объединить и пробить в блендере. Кинзу и пере чили мелко порубить и добавить к готовой массе, перемешать.

Салат:

Отварить киноа на медленном огне в течение 15 минут. Остудить. Огурцы нарезать тонкими слайсами, зеленый лук колечками. Объединить в миске рукколу, зеленый горошек, огурцы и зеленый лук. Заправить оливковым маслом и специями, перемешать. Разложить салат по тарелкам. Сверху выложить нарезанный веером авокадо и дольку лайма, а также отваренный киноа и крем гуакамоле.

Щучья котлета с киноа и устричным соусом

от ресторана Magellan

Вам понадобится:

  • Фарш из щуки - 140 г
  • Киноа крупа - 100 г
  • Устричный соус - 20 г
  • Сливочное масло - 30 г
  • Зелень - 3 г
  • Лук зеленый - 3 г
  • Масло оливковое - 30 г
  • Микс салат - 10 г
  • Сливки - 30 г

Приготовление:

Свежую речную щуку разделать на филе. После чего прокрутить его в мясорубке, и затем пробить в блендере. Это позволяет добиться нежной и мягкой текстуры. Добавить свежей зелени, лука,сливочного масла, специй и устричного тайского соуса, а затем формировать котлеты, панировать в кукурузной муке и обжарить на раскаленном оливковом масле. Затем отправить в духовку на 190 С до готовности. Киноа запарить кипятком в соотношении 2/1,накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут. После добавить устричный соус.

Для приготовления соуса: Сливки выпарить в 2 раза, в конце добавить пару капель устричного соуса,что придаст сливкам пикантный вкус. Выложить на тарелку киноа, щучью котлету поместить сверху, далее листья салата и полить все соусом.

Тартар из авокадо с киноа и черничным соусом

от ресторана Madame Wong, шеф-повар Эдуард Хаертдинов

Вам понадобится:

Ингредиенты для соуса:

  • Свежая или замороженная черника - 300гр
  • Очищенный корень имбиря - 10гр
  • Очищенный лук шалот - 8гр
  • Уксус белый винный - 10 мл
  • Масло растительное - 65 мл
  • Соль - 15 гр
  • Сахар - 10 гр
  • Соус Ворчестер - 3 гр
  • Ингредиенты для тартара:
  • Авокадо очищенный - 50 гр
  • Оливковое масло с лимонным соком - 12 мл
  • Помидоры, обработанные, без кожи - 30 гр
  • Отварное киноа - 30 гр
  • Очищенные огурцы - 10гр
  • Кинза, лук шалот, мята - по 5 гр
  • Цветочная соль - 1 гр
  • Соус черничный готовый - 50 гр
  • Несколько ягодок черники для украшения

Приготовление:

Помещаем в блендер чернику и все остальные ингредиенты, все перемешиваем до однородной консистенции. Если черника свежезамороженная, то предварительно ее нужно разморозить. Затем доставляем в массу растительное масло и все перемешиваем.

Приготовление тартара

Авокадо нарезаем мелкими кубиками, все сбрызгиваем оливково-лимонным соусом. Добавляем помидоры (без кожи и мякоти) и нарезанные мелко огурцы. Лук шалот мелко нарезаем, мяту и кинзу мелко рубим, смесь зелени солим, добавляем в авокадо. Кладём отварное киноа, все перемешиваем. Затем кладем в глубокую тарелку кладём тартар, вокруг наливаем соус. Сверху тартар украшаем кинзой и мятой, соус - мякотью помидоры, оставшейся от приготовления тартара.

Салат из шпината, киноа и эдамамэ

от ресторана SHIBA, шеф-повар Масао Кикучи

Вам понадобится:

  • Свежий молодой шпинат – 40 г
  • Киноа – 30 г
  • Бобы эдамамэ – 15 г
  • Тагараси (нитевидный сушеный перец чили) – 1 г
  • Шичими (смесь семи перцев) – 1 г
  • Сыр пармезан – 5 г
  • Соус для салата – 20 мл
  • Трюфельное масло – 2 мл

Соус для салата:

  • Соевый соус Киккоман – 12 мл
  • Мирин (сладкое рисовое вино) – 16 мл
  • Митцукан (рисовый уксус, можно заменить яблочным уксусом) – 12 мл
  • Лук белый – 3 г

Приготовление: Приготовить соус: натереть белый лук и перемешать его со всеми жидкими ингредиентами. Отварить киноа. Залить крупу водой в соотношении один к двум. После закипания варить киноа на медленном огне 10-15 минут. Дать остыть. Бобы эдамамэ тварить в кипящей воде в течение пяти минут. Откинуть на дуршлаг и проомыть под проточной холодной водой. Очистить. Смешать молодой шпинат, киноа и эдамамэ вместе с приготовленным ранее соусом и перцем шичими, добавить трюфельное масло. Посыпать тертым пармезаном и украсить нитями перца тагараси. Вкусный и полезный салат готов!

Теплый салат с филе сибаса, авокадо и киноа

от ресторана Scrocchiarella, бренд-шеф Тициано Казило

Вам понадобится:

  • Филе сибаса – 200 г
  • Салат руккола – 20 г
  • Шпинат свежий – 20 г
  • Салат лолло росса – 20 г
  • Киноа отваренная - 50 г
  • Авокадо – ½ шт
  • Крем-сыр – 40 г
  • Тыквенные семечки – 10 г
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Лимонный сок – 10 мл
  • Соль – 1 г
  • Перец черный горошком – 1 г

Приготовление:

Филе сибаса замариновать в соли, перце, смазать оливковым маслом и запечь до готовности в духовке. Приготовить заправку для салата: оливковое масло замешать с солью, перцем и лимонным соком. Авокадо порезать на тонкие дольки. Замешать листья салатов с киноа и оливковой заправкой. Выложить порезанное филе сибаса, украсить тыквенными семечками и крем-сыром.

Фото: архив пресс-служб

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