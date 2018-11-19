5 изысканных и легких блюд с киноа, которые вас впечатлят

Таланты и достоинства

Яркий пример – киноа, растение с верховий Анд, которое когда-то было основой рациона индейцев. Его называли «золотым зерном», благодаря богатому составу и благотворному влиянию на организм. Интересно, что польза киноа заявлена не только диетологами и блогерами, но даже Далай-ламой. С легкой руки последнего крупа получило хорошую репутацию, и злак стали культивировать в Тибете и Гималаях. Сегодня киноа в основном выращивается в Боливии, Уругвае и Перу. Причем по особым правилам - злак считается одним из немногих растительных продуктов, отличающихся естественной чистотой: запрещены любые генетические модификации. В том числе для для защиты от вредителей и увеличения урожайности, потому что киноа в этом не нуждается. Семена киноа покрыты оболочкой, горькой на вкус, поэтому растение обходят стороной насекомые и грызуны.

Распиаренное растение ценится не зря. Белка в киноа гораздо больше, чем в обычных злаках - до 20%. Причем там есть все аминокислоты, что делает его похожим на белок молока. Еще в киноа есть жиры с повышенным содержанием лецитина, весь набор витаминов, фосфор как в рыбе и железо как в пшенице. Уникальным отличием растения считается высокое содержание селена, который вообще редко встречается в растениях и высоко ценится за участие в профилактике рака. В состав входит также аминокислота триптофан, которая провоцирует выработку сератонина, так называемого гормона счастья. Кроме того, киноа - это почти единственная крупа, в которой нет глютена, что делает киноа спасением для аллергиков. Все это полное собрание полезностей вполне приятно на вкус – оригинальный, ореховый, с нотой свежей травы.

Самое интересное в злаке киноа – то, что это и не злак вовсе. Ботаники относят растение к псевдозлаковым культурам. Ее ближайшие родственники – шпинат и свекла. Собственно побеги и молодые листья киноа и используются в качестве овощей. При этом плоды киноа считаются фруктами. А зерна внешне напоминают гречку, но другого цвета – беж, красного или черного, в зависимости от сорта. Из зерен получают крупу и муку. Готовить киноа можно как угодно. В целом, крупа является прекрасным вариантом для приготовления простых гарниров и теплых салатов, с овощами, грибами, мясом и рыбой. Сырые пророщенные зерна (для проращивания надо всего 2-3 часа!) кладут в зеленые салаты с соевым соусом. С киноа превосходно сочетается самые разные приправы - тимьян, базилик, розмарин, чеснок, лайм, чили или тмин. Добавление муки киноа в выпечку гарантирует воздушную текстуру.

Несмотря на то, что крупа прославилась во всем мире сравнительно недавно (в 90-х годах 20 века), в каждой стране появились разные традиции ее приготовления. В Испании его стали добавлять в паэлью, в Греции – в салат с фетой и помидорами. И вообще – каждый может придумать свой рецепт, потому что киноа просто создана для креативных экспериментов. Приступим?

Зеленый салат с авокадо, кремом гуакамоле и киноа

от кафе «Руккола», бренд-шеф Виктор Апасьев