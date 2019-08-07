Хлеб, лимон, морковь и еще 11 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

На первый взгляд кажется очень логичным, что кофе в холодильнике не место. Однако некоторые предпочитают хранить его именно там. Однако, если вы так делаете, будьте готовы к тому, что зерна поглотят все приятные и неприятные запахи. При этом, находясь в холодильнике, из-за холода и влаги кофе теряет свой аромат и становится непригодным для употребления.

Помидоры