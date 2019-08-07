Хлеб, лимон, морковь и еще 11 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Магия! Морковь, чеснок, бананы, томаты – у вас в холодильнике точно лежит что-то из этого списка. Угадали? Если да, тогда скорее вытаскивайте их оттуда, чтобы (парадокс!) продлить им жизнь вне холода.
Морковь
При хранении в холодильнике она становится вялой и плесневеет, ее вкус теряется. Идеальное место для ее хранения – сухой ящик в прохладном темном месте.
Лук
Фото: vostock-photo
Многие хранят его в холодильнике по соседству с морковью, что также неверно. Неочищенному луку для продолжительной сохранности требуется воздух, а в холодильнике он отсутствует в необходимом количестве. Как итог, заплесневелый, мягкий корнеплод. А вот очищенную луковицу, которая оказалась лишней при приготовлении блюда, лучше положить в контейнер и убрать в холодильник – чтобы не высохла.
Хлеб
Фото: vostock-photo
Запомните раз и навсегда, холодильник – главный враг свежего, хрустящего, только что испеченного хлеба! Портит мучной продукт все та же влажность. Хлебные изделия моментально впитывают запахи, поэтому не удивляйтесь неприятному вкусу хлеба из холодильника, который вы только вчера купили в пекарне. Продлить срок годности мучных продуктов можно только в одном месте – морозильной камере.
Тропические фрукты
Фото: vostock-photo
Абрикосы, бананы, киви, персики, авокадо – держать их в холодильнике бессмысленно. От витаминов, которыми богаты эти фрукты, просто ничего не останется. Влага и холод на них действует губительно – процесс гниения наступает в два раза быстрее, а сочный вкус теряется. Нет, в холодильнике авокадо не дозреет и не станет вкуснее. Оставьте радость вегана для дозревания на столе.
Шоколад
Фото: vostock-photo
Да-да, нечего ему делать в холодильнике! От низких температур и влажности на плитке появляется неприятный белый налет, выступает конденсат и теряется вкус. Герметично упакованный шоколад вообще покрывается плесенью. Не лишайте себя сладкого удовольствия и храните продукты правильно.
Картофель
Фото: vostock-photo
Этот продукт не просто не стоит хранить в холодильнике, делать это попросту опасно. При хранении в холоде крахмал превращается в сахар, а при термической обработке в нем образуются канцерогенные вещества, которые негативно сказываются на здоровье. Вкус картофеля тоже при низких температурах пропадает, что делает продукт непригодным для употребления. Картофель оптимально хранить в проветриваемых (вязаных) сумках в сухом прохладном месте.
Кофе
Фото: vostock-photo
На первый взгляд кажется очень логичным, что кофе в холодильнике не место. Однако некоторые предпочитают хранить его именно там. Однако, если вы так делаете, будьте готовы к тому, что зерна поглотят все приятные и неприятные запахи. При этом, находясь в холодильнике, из-за холода и влаги кофе теряет свой аромат и становится непригодным для употребления.
Помидоры
Фото: vostock-photo
Хранение помидоров в холодильнике приводит к потере их вкусовых качеств и размягчению. Единственный вариант их правильного хранения – в сухом, прохладном месте. А еще лучше не делать запасы вкусных помидоров на полмесяца вперед, а покупать их небольшими порциями и съедать за 1-2 раза.
Оливковое масло
Фото: vostock-photo
Оливковое масло при хранении в холодильнике становится более густым, иногда в нем даже появляется осадок, что создает проблемы в его использовании. Но учтите, что на солнце его тоже хранить нельзя.
Чеснок
Фото: vostock-photo
Чеснок боится холода и в холодильнике, как это ни удивительно, очень быстро прорастает, становится мягким и несъедобным. Происходит это из-за большого количества влаги. Хранить чеснок нужно только в сухом, недоступным для влаги, а лучше еще и затемненном пространстве.
Хлопья, крекеры
Фото: vostock-photo
И на этот продукт влага в холодильнике оказывает негативный эффект: они размокают и размягчаются, что безнадежно портит эстетические и вкусовые свойства продукта.
Мед
Фото: vostock-photo
Мед категорически нельзя хранить в холодильнике! При низких температурах он теряет все свои полезные и органолептические свойства, в нем начинаются процессы кристаллизации. Из-за его состава мед можно хранить даже в теплом помещении, и при этом он не потеряет своих полезных качеств.
Специи
Фото: vostock-photo
Специи не стоит хранить в холодильнике – от низких температур они теряют свой аромат, а из-за влаги – свою структуру. Оптимально хранить их в затемненных пространствах, изолированных от лишней влаги, так они сохранят свои вкусовые свойства максимально долгое время.
Мандарины, лимоны и лаймы
Фото: vostock-photo
Мандарины лимоны и лаймы нельзя хранить в холодильнике, так как при низкой температура они быстро гниют и выделяют вредные вещества. Еще эти фрукты поглощают разные запахи, что негативно сказывается на их вкусе.
Дочитали нашу статью до конца? А теперь сходите и проверьте свой холодильник еще раз!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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