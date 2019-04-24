6 ценных рекомендаций, как правильно выйти из поста без вреда для здоровья

Пост – это своего рода диета, причем довольно жесткая, связанная с ограничениями в употреблении животного белка, сладкого, продуктов с высоким содержанием жира. Для пищеварительной системы это своего рода вызов, который зачастую сопровождается дискомфортом. Однако за 1,5 месяца организм приспосабливается к новой системе питания и приостанавливает выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи животного происхождения, потому так важно не пытаться в один день вернуться к привычному рациону питания. Чтобы избежать плохого самочувствия и проблем с пищеварением, соблюдайте несколько несложных правил.

Не набрасывайтесь на еду

Это, пожалуй, главное правило. Переедание в принципе никому и никогда не идет на пользу, а уж после полутора месяцев жесткого воздержания это и вовсе плохая затея. Не налегайте на мясо – вводить его в рацион надо постепенно. Не увлекайтесь выпечкой (это мы про куличи) и тяжелой пищей. В общем, не пускайтесь во все тяжкие, резко сменив свой рацион на старый, ведь это чревато несварением, вздутием и прочими проблемами с пищеварением. Ах, да, и не увеличивайте размер порций.

Знайте меру

Пасха – день, когда принято устраивать праздничный пир, но, пожалуйста, не пытайтесь попробовать сразу все продукты, которых вы были лишены во время Поста. Дегустируйте, но не занимайтесь чревоугодием. И каждый раз задавайте себе вопросы: «Я уже сыт или еще нет?», «Я действительно хочу это съесть или я просто соскучился по вкусу этого блюда?». То есть прислушивайтесь к себе и собственным ощущениям, ведь лучше выйти из-за стола слегка голодным, чем с чувством, что вы переели и не можете дышать.