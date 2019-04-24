6 ценных рекомендаций, как правильно выйти из поста без вреда для здоровья

Пост – это своего рода диета, причем довольно жесткая, связанная с ограничениями в употреблении животного белка, сладкого, продуктов с высоким содержанием жира. Для пищеварительной системы это своего рода вызов, который зачастую сопровождается дискомфортом. Однако за 1,5 месяца организм приспосабливается к новой системе питания и приостанавливает выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи животного происхождения, потому так важно не пытаться в один день вернуться к привычному рациону питания. Чтобы избежать плохого самочувствия и проблем с пищеварением, соблюдайте несколько несложных правил.
Не набрасывайтесь на еду
Это, пожалуй, главное правило. Переедание в принципе никому и никогда не идет на пользу, а уж после полутора месяцев жесткого воздержания это и вовсе плохая затея. Не налегайте на мясо – вводить его в рацион надо постепенно. Не увлекайтесь выпечкой (это мы про куличи) и тяжелой пищей. В общем, не пускайтесь во все тяжкие, резко сменив свой рацион на старый, ведь это чревато несварением, вздутием и прочими проблемами с пищеварением. Ах, да, и не увеличивайте размер порций.
Знайте меру
Пасха – день, когда принято устраивать праздничный пир, но, пожалуйста, не пытайтесь попробовать сразу все продукты, которых вы были лишены во время Поста. Дегустируйте, но не занимайтесь чревоугодием. И каждый раз задавайте себе вопросы: «Я уже сыт или еще нет?», «Я действительно хочу это съесть или я просто соскучился по вкусу этого блюда?». То есть прислушивайтесь к себе и собственным ощущениям, ведь лучше выйти из-за стола слегка голодным, чем с чувством, что вы переели и не можете дышать.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Возвращайте продукты в свой рацион постепенно
В день Пасхи вы, конечно, не сможете рационально подойти к корректировке своего рациона, потому будем считать, что это cheat meal day. Но с понедельника начните возвращать в свое меню привычные продукты в правильной последовательности – от более легких к более тяжелым. В первую очередь вводятся молочные и кисломолочные продукты, затем яйца, рыба, птица и только в конце, когда организм адаптируется к усвоению животного белка, добавляется мясо.
Не налегайте на жирное
В первую неделю после Поста постарайтесь не налегать на жирную пищу. Это касается как жирных сортов мяса, так и продуктов, приготовленных на большом количестве масла (как сливочного, так и растительного). Дело в том, что масло само по себе, хоть и полезный, но довольно тяжелый для усвоения продукт, поэтому его избыток затрудняет процесс пищеварения.
Не исключайте из своего рациона растительный белок
Нашему организму необходим как животный, так и растительный белок, потому вернув первый, не отказывайтесь от второго. Особенно если вы любите грибы, бобовые и орехи. В один прием пищи можно включать до 150 г продуктов, содержащих белок. Потому главный ориентир в вопросе выбора между растительным и животным видом протеина – лишь ваши ощущения и интуиция, и тогда вы обязательно найдете идеальную для себя пропорцию.
Не прибегайте к искусственным ферментам
Наш организм, если он здоров, – отлично отлаженная и сбалансированная машина. Потому принимать ферменты для улучшения пищеварения после завершения Поста не надо, если вам их не назначил ваш лечащий врач. Намного правильнее для сохранения хорошего самочувствия, как мы уже написали выше, придерживаться принципа умеренности в еде.
Карпаччо из лосося с кунжутно-апельсиновой заправкой
рецепт от шеф-повара Павла Казьмина, ресторан Molto Buono
Фото: архив ресторана Molto Buono
Что нужно: Для карпаччо (на 1 порцию):
- 100 г свежего лосося
- 20 г соуса понзу
- 10 г редиса
- 10 г огурца
- 5 г водного кресс-салата
- 4 г кунжутного масла
- Зеленое масло петрушки
Для соуса понзу:
- 420 г соевого соуса
- 620 г мирина
- 1 л мицукана
- 1 апельсин
- 15 г стружки тунца
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус понзу. Апельсин крупно нарежьте вместе с кожурой, соедините все ингредиенты и настайвайте в течение 3-4 часов. Затем процедите.
Шаг 2. Нарежьте лосось тонкими слайсами. Хорошо перемешайте с соусом понзу, при-правьте по вкусу и выложите на тарелку.
Шаг 3. Тонко нарежьте огурец и редис и выложите на рыбу. Полейте зеленым маслом пет-рушки, кунжутным маслом и украсьте водным кресс-салатом.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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